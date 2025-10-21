Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România, decizie de la Bruxelles. Modificări importante și pentru începători

Parlamentul European a aprobat un pachet amplu de măsuri care va schimba modul în care se eliberează, se verifică și se sancționează permisele de conducere în toate statele membre. Actualizarea legislației are ca obiectiv principal reducerea numărului de victime ale accidentelor rutiere, în condițiile în care, potrivit datelor oficiale, aproximativ 20.000 de persoane își pierd viața anual pe drumurile din Uniunea Europeană.

Prin noile norme, Parlamentul urmărește să armonizeze practicile naționale și să consolideze responsabilitatea șoferilor, indiferent de țara în care se află. Documentul introduce permise valabile până la 15 ani, o perioadă de probă pentru șoferii începători, dar și un mecanism comun de sancționare, astfel încât abaterile rutiere comise într-un stat membru să poată fi penalizate și în țara de origine a conducătorului auto.

Permise valabile mai mult și introducerea versiunii digitale

Una dintre cele mai importante schimbări se referă la durata de valabilitate a documentelor. Permisele pentru motociclete și autoturisme vor fi valabile 15 ani, față de zece, cât este în prezent în unele state membre. Țările vor putea însă decide să mențină o perioadă mai scurtă, dacă permisul este folosit și ca act de identitate național.

Pentru șoferii profesioniști, care conduc camioane sau autobuze, valabilitatea va rămâne de cinci ani, iar pentru cei trecuți de 65 de ani, statele vor putea introduce controale medicale periodice sau cursuri de actualizare a cunoștințelor.

În plus, va fi implementat permisul digital european, care va putea fi accesat direct de pe telefonul mobil. Scopul acestuia este să simplifice verificările de către poliție și să permită actualizarea mai rapidă a datelor, fără necesitatea tipăririi unui nou document. Cu toate acestea, șoferii vor avea în continuare dreptul să solicite o variantă fizică a permisului, valabilă în paralel.

Noul format digital va fi compatibil cu aplicațiile oficiale ale statelor membre și va include un cod unic de identificare, astfel încât să poată fi recunoscut în orice țară din Uniune.

Sancțiunile se vor aplica și în țara de origine

Un alt element esențial al reformei este recunoașterea transfrontalieră a sancțiunilor rutiere. Concret, dacă un șofer comite o abatere într-un alt stat membru – de exemplu, depășirea vitezei legale, conducerea sub influența alcoolului sau implicarea într-un accident grav – autoritățile locale vor notifica automat statul care a emis permisul, pentru ca acesta să poată aplica sancțiuni echivalente.

Această măsură vine în sprijinul ideii de responsabilitate comună și urmărește să elimine lacunele legislative care permiteau până acum unor șoferi să evite sancțiunile doar pentru că infracțiunea era comisă într-o altă jurisdicție europeană.

De asemenea, în cazurile cele mai grave, cum ar fi conducerea sub influența drogurilor sau alcoolului, implicarea într-un accident mortal ori depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h, autoritățile din țările membre vor trebui să se informeze reciproc fără întârzieri nejustificate. În acest fel, o decizie de suspendare sau retragere a permisului va produce efecte în toată Uniunea Europeană, nu doar în țara unde a fost luată.

Oficialii europeni speră ca prin acest sistem comun să fie descurajate comportamentele periculoase la volan și să crească nivelul de încredere între autoritățile naționale.

Reguli mai stricte pentru șoferii tineri și începători

Noua legislație prevede și o perioadă de probă de doi ani pentru toți șoferii care își obțin pentru prima dată permisul de conducere. În această perioadă, sancțiunile vor fi mai dure pentru abaterile grave, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului, nefolosirea centurii de siguranță sau transportul necorespunzător al copiilor.

De asemenea, tinerii cu vârste de 17 ani vor putea susține examenul pentru obținerea permisului, dar vor fi obligați ca până la împlinirea vârstei de 18 ani să conducă numai în prezența unui șofer experimentat, desemnat prin lege. Măsura este inspirată de modelul aplicat deja în Germania și Austria, unde conducerea asistată a tinerilor a redus semnificativ numărul de accidente în rândul debutanților.

Examenul pentru obținerea permisului va fi, la rândul său, modernizat și adaptat realităților tehnologice actuale. Candidații vor trebui să dovedească nu doar cunoașterea regulilor clasice de circulație, ci și a sistemelor de asistență la condus, a riscurilor legate de unghiul mort sau a procedurilor pentru deschiderea sigură a portierelor. De asemenea, va fi inclus un modul despre utilizarea telefonului mobil la volan și despre comportamentul față de participanții vulnerabili la trafic, precum pietonii, bicicliștii sau copiii.

Noile reguli fac parte dintr-un efort mai amplu al Uniunii Europene de a atinge obiectivul „Zero decese în trafic până în 2050”. Parlamentul a subliniat că doar printr-o abordare integrată, care combină educația rutieră, sancțiunile și tehnologia, siguranța pe drumurile europene poate fi considerabil îmbunătățită.

Statele membre au la dispoziție trei ani pentru a transpune aceste norme în legislațiile naționale și încă un an pentru pregătirea aplicării lor efective.

Noua directivă reprezintă un pas semnificativ spre uniformizarea legislației rutiere europene și marchează o schimbare de paradigmă: accentul nu mai cade doar pe libertatea de circulație, ci și pe responsabilitatea comună pentru siguranța în trafic.