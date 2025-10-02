Se deschide o nouă fabrică în România: peste 700 de locuri de muncă până în 2028

România va găzdui, în curând, o nouă fabrică care promite să transforme peisajul industrial local și să creeze peste 700 de locuri de muncă până în 2028.

Fabrică nouă în România

O nouă fabrică va fi inaugurată în România peste aproximativ două săptămâni, la eveniment fiind așteptată și prezența premierului Ilie Bolojan. Construcția unității a început în primăvara anului trecut pe un teren de 147.000 de metri pătrați.

„Această unitate de producție ultra-modernă reprezintă un pilon esențial în strategia globală a Stihl pentru segmentul de produse pe bază de baterii și marchează un pas decisiv în transformarea portofoliului companiei către soluții inovatoare”, a anunțat compania germană.

Piatra de temelie a noii fabrici STIHL din Oradea a fost pusă pe 27 martie 2024. Noua unitate, destinată producției de baterii, reprezintă un moment important în strategia de creștere a grupului german. Rețeaua internațională de producție a STIHL, care include în prezent unități în șapte țări de pe patru continente, se extinde astfel cu o locație strategică în Europa.

Fabrica are o suprafață construită de aproape 47.000 de metri pătrați și este amplasată pe un teren de 147.000 de metri pătrați. Deși producția de serie era inițial programată pentru septembrie 2025, inaugurarea a fost stabilită pentru 15 octombrie 2025.

Se estimează că fabrica ANDREAS STIHL POWER TOOLS S.R.L. din Oradea va avea aproximativ 700 de angajați până în 2028.

„În prezent fabricăm produse pe bază de acumulatori în uzinele noastre din Langkampfen, Austria; Virginia Beach, SUA; precum și în China și Germania”, a declarat dr. Nikolas Stihl, Președintele Consiliului Consultativ și al Consiliului de Supraveghere al STIHL, în cadrul ceremoniei oficiale de inaugurare a șantierului. „Vom începe, de asemenea, producția de unelte pe acumulatori la sediul central din Waiblingen, Germania, în acest an și la Oradea începând din 2025, ceea ce ne va îmbunătăți considerabil competitivitatea pe segmentul produselor cu baterie.”

Sustenabilitatea și protecția mediului au stat la baza proiectării și construcției noii unități. La finalizare, fabrica va primi certificarea Consiliului German pentru Clădiri Sustenabile (DGNB). Unitatea va fi echipată cu un sistem fotovoltaic și va folosi energie geotermală pentru încălzirea și răcirea clădirii de birouri, devenind astfel complet independentă de combustibilii fosili. În plus, proiectul include și implementarea acoperișurilor verzi.