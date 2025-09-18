Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 08:16
de Ozana Mazilu

O nouă fabrică în România, o investiție de 1.8 milioane de Euro. Gigantul face angajări masive într-un mare oraș

ECONOMIE
O nouă fabrică în România, o investiție de 1.8 milioane de Euro. Gigantul face angajări masive într-un mare oraș
Sekura Cabins investește 1,8 milioane de euro într-o nouă fabrică la Brașov, prima unitate a companiei în afara Danemarcei

Sekura Cabins investește 1,8 milioane de euro într-o nouă fabrică la Brașov, prima unitate a companiei în afara DanemarceiSekura Cabins Group, producător european de cabine modulare sigure și sustenabile, a anunțat deschiderea oficială a unei fabrici moderne în VGP Park Brașov, marcând o investiție de 1,8 milioane de euro. Noua unitate reprezintă un pas strategic pentru extinderea capacității de producție și pentru consolidarea lanțului european de aprovizionare.

O investiție strategică pentru piața europeană

Compania daneză, cu o experiență de peste 65 de ani și o cifră de afaceri anuală de aproximativ 50 de milioane de euro, este cunoscută pentru cabinele sale cu structură tip cadru, proiectate să funcționeze în medii solicitante – de la silvicultură și agricultură, până la minerit, construcții și logistică.

Michiel Som, CEO Sekura Cabins Group, a declarat că deschiderea fabricii din România este un pas major: „Această investiție consolidează lanțul nostru european de aprovizionare și ne extinde capacitatea de producție, reafirmând angajamentul pentru siguranță, sustenabilitate și valoare oferită clienților. Prin această dezvoltare, accelerăm inovația și ne poziționăm mai bine pentru a sprijini industriile aflate într-un proces rapid de modernizare”.

Fabrica din Brașov este prima unitate Sekura din afara Danemarcei și a fost gândită ca parte a unei strategii de extindere pe piețe-cheie din Europa, inclusiv Germania, Finlanda, Suedia, Olanda și, desigur, România.

Tehnologie de ultimă generație și producție sustenabilă

Noua fabrică ocupă aproximativ 2.000 de metri pătrați și va crea 50 de locuri de muncă până la finalul anului 2026. Aceasta integrează linii de producție moderne axate pe:

  • Siguranță și conformitate, cu cabine proiectate să respecte cele mai stricte standarde europene.
  • Producție sustenabilă, prin utilizarea de materiale reciclabile și sisteme eficiente energetic.
  • Scalabilitate, pentru a răspunde rapid cererii tot mai mari din sectoarele agriculturii, silviculturii, mineritului și logisticii.

Investiția de 1,8 milioane de euro este dedicată echipamentelor complet noi, ceea ce va permite fabricii din Brașov să producă inițial componente din tablă și subansambluri sudate pentru unitatea principală din Randers, Danemarca. Pe termen lung, aici se vor realiza și componente tubulare și cadre de cabine de dimensiuni mici.

Unitatea este găzduită în Clădirea B a VGP Park Brașov, certificată BREEAM Outstanding – cel mai înalt standard pentru construcții sustenabile – și este pe deplin conformă cu criteriile de mediu stabilite de Taxonomia UE.

„Suntem încântați de parteneriatul cu VGP Park, o echipă profesionistă care a înțeles rapid cerințele noastre ridicate de calitate și sustenabilitate”, a adăugat Michiel Som.

Extindere și angajament pentru inovație

Fabrica din Randers, Danemarca, rămâne hub-ul principal pentru dezvoltarea cabinelor complet integrate, unde aproximativ 175 de angajați se concentrează pe design și producție. Brașovul devine acum un punct strategic de sprijin pentru clienții europeni, crescând flexibilitatea și agilitatea companiei în fața cerințelor tot mai variate ale pieței.

Sekura Cabins își propune să răspundă creșterii accelerate a cererii pentru soluții sustenabile și sigure. Cu două fabrici moderne – una în Danemarca și alta în România – compania își consolidează poziția de lider în domeniul cabinelor modulare destinate industriilor Off-Highway OEM.

Această expansiune vine după o investiție semnificativă de 20 de milioane de euro în fabrica sustenabilă din Randers, realizată în 2021, și demonstrează angajamentul continuu al companiei pentru inovație, confort și protecția mediului.

Prin deschiderea noii fabrici la Brașov, Sekura Cabins aduce tehnologie de vârf și locuri de muncă locale, contribuind la dezvoltarea economică a regiunii și la crearea unui lanț de aprovizionare european mai solid. Investiția de 1,8 milioane de euro nu este doar un pas înainte pentru companie, ci și un semnal clar că România devine un punct strategic important pentru producția sustenabilă din industria europeană.

De ce ziua și noaptea nu sunt egale la echinocțiu. Momentul de egalitate se numește „echilux” și vine la câteva zile
Recomandări
„Tatăl Nostru, care ești în… circuite” – Milioane de credincioși apelează la chatboți AI pentru confesiuni și îndrumare spirituală
„Tatăl Nostru, care ești în… circuite” – Milioane de credincioși apelează la chatboți AI pentru confesiuni și îndrumare spirituală
Șeful Audi, de părere că mașinile electrice sunt superioare din toate punctele de vedere. Care este strategia de viitor a gigantului auto?
Șeful Audi, de părere că mașinile electrice sunt superioare din toate punctele de vedere. Care este strategia de viitor a gigantului auto?
Actrițele Sydney Sweeney și Amanda Seyfried se înfruntă într-un thriller plin de secrete. Când poți vedea filmul „The Housemaid”
Actrițele Sydney Sweeney și Amanda Seyfried se înfruntă într-un thriller plin de secrete. Când poți vedea filmul „The Housemaid”
Avertismentul Kaspersky – O „explozie” a atacurilor de tip sextortion cu spyware Stealerium
Avertismentul Kaspersky – O „explozie” a atacurilor de tip sextortion cu spyware Stealerium
Ce înseamnă o pensie decentă în România. Câți bani îți trebuie pentru un trai decent la bătrânețe
Ce înseamnă o pensie decentă în România. Câți bani îți trebuie pentru un trai decent la bătrânețe
Alternativa mai bună la Dacia Spring vine tot din China și uimește prin siguranță. A luat punctaj maxim la NCAP
Alternativa mai bună la Dacia Spring vine tot din China și uimește prin siguranță. A luat punctaj maxim la NCAP
ANAF lansează aplicația prin care poți raporta restaurantele care nu dau bon fiscal direct de pe telefon
ANAF lansează aplicația prin care poți raporta restaurantele care nu dau bon fiscal direct de pe telefon
Elon Musk a intrat în vizorul Papei Leon: Ce are să-i reproșeze Suveranul Pontif șefului Tesla
Elon Musk a intrat în vizorul Papei Leon: Ce are să-i reproșeze Suveranul Pontif șefului Tesla
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Melania Trump, extravagantă la dineul de stat de la Castelul Windsor. Kate Middleton, însă, a strălucit cu o rochie brodată manual. Foto
Playtech Știri
Elvira Deatcu, nemiloasă în emisiunea „La bine și la Roast”! Lucian Viziru și Sergiu Costache i-au fost victime sigure. Ce a putut să le spună actrița colegilor săi? EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate și are parte de o schimbare importantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...