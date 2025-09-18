O nouă fabrică în România, o investiție de 1.8 milioane de Euro. Gigantul face angajări masive într-un mare oraș

Sekura Cabins investește 1,8 milioane de euro într-o nouă fabrică la Brașov, prima unitate a companiei în afara DanemarceiSekura Cabins Group, producător european de cabine modulare sigure și sustenabile, a anunțat deschiderea oficială a unei fabrici moderne în VGP Park Brașov, marcând o investiție de 1,8 milioane de euro. Noua unitate reprezintă un pas strategic pentru extinderea capacității de producție și pentru consolidarea lanțului european de aprovizionare.

O investiție strategică pentru piața europeană

Compania daneză, cu o experiență de peste 65 de ani și o cifră de afaceri anuală de aproximativ 50 de milioane de euro, este cunoscută pentru cabinele sale cu structură tip cadru, proiectate să funcționeze în medii solicitante – de la silvicultură și agricultură, până la minerit, construcții și logistică.

Michiel Som, CEO Sekura Cabins Group, a declarat că deschiderea fabricii din România este un pas major: „Această investiție consolidează lanțul nostru european de aprovizionare și ne extinde capacitatea de producție, reafirmând angajamentul pentru siguranță, sustenabilitate și valoare oferită clienților. Prin această dezvoltare, accelerăm inovația și ne poziționăm mai bine pentru a sprijini industriile aflate într-un proces rapid de modernizare”.

Fabrica din Brașov este prima unitate Sekura din afara Danemarcei și a fost gândită ca parte a unei strategii de extindere pe piețe-cheie din Europa, inclusiv Germania, Finlanda, Suedia, Olanda și, desigur, România.

Tehnologie de ultimă generație și producție sustenabilă

Noua fabrică ocupă aproximativ 2.000 de metri pătrați și va crea 50 de locuri de muncă până la finalul anului 2026. Aceasta integrează linii de producție moderne axate pe:

, cu cabine proiectate să respecte cele mai stricte standarde europene. Producție sustenabilă , prin utilizarea de materiale reciclabile și sisteme eficiente energetic.

, prin utilizarea de materiale reciclabile și sisteme eficiente energetic. Scalabilitate, pentru a răspunde rapid cererii tot mai mari din sectoarele agriculturii, silviculturii, mineritului și logisticii.

Investiția de 1,8 milioane de euro este dedicată echipamentelor complet noi, ceea ce va permite fabricii din Brașov să producă inițial componente din tablă și subansambluri sudate pentru unitatea principală din Randers, Danemarca. Pe termen lung, aici se vor realiza și componente tubulare și cadre de cabine de dimensiuni mici.

Unitatea este găzduită în Clădirea B a VGP Park Brașov, certificată BREEAM Outstanding – cel mai înalt standard pentru construcții sustenabile – și este pe deplin conformă cu criteriile de mediu stabilite de Taxonomia UE.

„Suntem încântați de parteneriatul cu VGP Park, o echipă profesionistă care a înțeles rapid cerințele noastre ridicate de calitate și sustenabilitate”, a adăugat Michiel Som.

Extindere și angajament pentru inovație

Fabrica din Randers, Danemarca, rămâne hub-ul principal pentru dezvoltarea cabinelor complet integrate, unde aproximativ 175 de angajați se concentrează pe design și producție. Brașovul devine acum un punct strategic de sprijin pentru clienții europeni, crescând flexibilitatea și agilitatea companiei în fața cerințelor tot mai variate ale pieței.

Sekura Cabins își propune să răspundă creșterii accelerate a cererii pentru soluții sustenabile și sigure. Cu două fabrici moderne – una în Danemarca și alta în România – compania își consolidează poziția de lider în domeniul cabinelor modulare destinate industriilor Off-Highway OEM.

Această expansiune vine după o investiție semnificativă de 20 de milioane de euro în fabrica sustenabilă din Randers, realizată în 2021, și demonstrează angajamentul continuu al companiei pentru inovație, confort și protecția mediului.

Prin deschiderea noii fabrici la Brașov, Sekura Cabins aduce tehnologie de vârf și locuri de muncă locale, contribuind la dezvoltarea economică a regiunii și la crearea unui lanț de aprovizionare european mai solid. Investiția de 1,8 milioane de euro nu este doar un pas înainte pentru companie, ci și un semnal clar că România devine un punct strategic important pentru producția sustenabilă din industria europeană.