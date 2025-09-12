O fabrică importantă își oprește definitiv activitatea. De ce a luat decizia ArcelorMittal să oprească totul în Hunedoara

Decizia ArcelorMittal de a închide definitiv fabrica din Hunedoara reprezintă una dintre cele mai drastice lovituri pentru industria siderurgică românească din ultimele decenii. O unitate care a fost cândva simbol al dezvoltării industriale în Transilvania își închide porțile, lăsând sute de angajați fără loc de muncă și un oraș întreg fără unul dintre pilonii economici tradiționali. Compania a explicat că problemele structurale de pe piață, combinate cu factori locali și europeni, au făcut imposibilă continuarea activității.

În comunicatul oficial, reprezentanții ArcelorMittal au subliniat că fabrica se confruntă de ani buni cu dificultăți generate de costurile energetice ridicate și de concurența tot mai agresivă venită din afara Uniunii Europene. În plus, comenzile s-au prăbușit cu aproape 60% față de anul precedent, ceea ce a accentuat pierderile și a pus compania într-o situație imposibilă din punct de vedere financiar.

De ce a fost închis combinatul din Hunedoara

ArcelorMittal a încercat, pe parcursul ultimilor ani, mai multe soluții pentru a evita închiderea. Printre acestea s-au numărat opriri temporare ale producției, perioade de șomaj tehnic pentru angajați și discuții cu potențiali investitori care ar fi putut prelua activitatea. Totuși, aceste măsuri nu au reușit să compenseze pierderile constante.

Problemele au fost agravate de prețurile uriașe la energie electrică, care au pus presiune pe costurile de producție. În lipsa unui sprijin guvernamental semnificativ și în fața importurilor ieftine care domină piața europeană, combinatul nu a mai putut concura eficient. Decizia Consiliului de Administrație de a opri definitiv producția a venit ca un ultim pas pentru a limita acumularea de pierderi.

Impactul asupra angajaților și comunității locale

La momentul închiderii, fabrica din Hunedoara avea 477 de salariați. O parte dintre aceștia vor beneficia de plăți compensatorii calculate în funcție de vechime, banii urmând să fie acordați într-o singură tranșă. O altă parte dintre angajați va rămâne să desfășoare activități de pază, menținându-și drepturile rezultate din grupele speciale de muncă.

Sindicatul a confirmat că pentru cei care aleg să plece, compania va aplica o schemă de plecări voluntare până la sfârșitul lunii octombrie. În plus, salariații vor continua să primească 75% din salariul de bază pe perioada șomajului tehnic, până la finalul lunii octombrie. Totuși, chiar și cu aceste măsuri, impactul social și economic asupra zonei Hunedoara va fi semnificativ.

O istorie industrială care se încheie

Combinatul siderurgic din Hunedoara are o istorie de peste un secol, fiind unul dintre reperele industriei grele din România. Privatizat în 2003, după valuri de restructurări începute încă din anii ’90, combinatul a cunoscut o scădere dramatică a numărului de angajați: de la aproape 20.000 în 1991, la circa 2.500 în 2004, anul preluării de către ArcelorMittal.

Închiderea definitivă din 2025 marchează sfârșitul unui capitol esențial pentru oraș. În absența unei alternative industriale solide, Hunedoara riscă să se confrunte cu un declin economic și social accentuat, iar fostul combinat rămâne doar o amintire a unei perioade în care siderurgia românească era un motor al economiei naționale.