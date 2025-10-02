Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 11:34
de Vieriu Ionut

Pungile din Europa, înlocuite cu sacoșe din hârtie produse în România. Fabrica va avea 100 de angajaţi

ACTUALITATE
Pungile din Europa, înlocuite cu sacoșe din hârtie produse în România. Fabrica va avea 100 de angajaţi
Fabrica de hârtie din Giurgiu va înlocui pungile de plastic din UE

România urmează să devină un jucător-cheie în industria ambalajelor ecologice, printr-o investiție de amploare realizată la Giurgiu. O fabrică destinată producerii de hârtie specială, menită să înlocuiască pungile de plastic din întreaga Uniune Europeană, este în plin proces de dezvoltare, însă lucrările nu se desfășoară conform calendarului inițial. Deși termenul de finalizare fusese stabilit pentru sfârșitul anului 2025, proiectul a întâmpinat blocaje birocratice, iar noua dată estimată pentru deschidere este iulie 2026.

O investiție de 75 de milioane de euro, esențială pentru Giurgiu

Proiectul aparține companiei Super Kraft Paper SRL, înființată în 2024 special pentru acest obiectiv, și presupune o investiție de 75 de milioane de euro implementată în etape. Capitalul social al companiei se ridică la aproape 46 de milioane de lei, iar costurile anuale de întreținere a fabricii vor fi de aproximativ 5 milioane de euro.

Vladimir Cohn, antreprenor cu o experiență vastă în industria hârtiei, este cel care se află în spatele proiectului. În trecut, acesta a demonstrat că poate gestiona cu succes astfel de afaceri, după ce, în 2018, a vândut companiile EcoPack Ghimbav și EcoPaper Zărnești grupului britanic DS Smith, tranzacție evaluată la circa 208 milioane de euro.

Întârzieri cauzate de autorizații și probleme administrative

Fabrica de la Giurgiu trebuia să fie gata până la 30 noiembrie 2025, dar întârzierile birocratice au schimbat planurile. Super Kraft Paper SRL nu a obținut încă toate autorizațiile necesare, iar Primăria Giurgiu, condusă de Adrian Anghelescu, este menționată ca fiind parțial responsabilă pentru aceste blocaje. Ironia situației constă în faptul că edilul a folosit proiectul pentru a-și promova imaginea, deși instituția pe care o conduce a contribuit la întârzieri.

„Pornirea fabricii de hârtie va necesita un minimum de 100 de persoane foarte bine calificate: IT-iști, ingineri mecanici, energeticeni, operatori. Pe parcursul următoarelor șase luni, un număr de circa 100 de persoane vor fi angajate”, declara Vladimir Cohn în urmă cu aproximativ un an. Procesul de recrutare a început deja, însă avansează mai lent decât se anticipase.

Hârtie românească pentru întreaga Uniune Europeană

Unitatea de producție este proiectată să furnizeze anual 120.000 de tone de hârtie kraft, utilizată în special la fabricarea pungilor pentru retail și e-commerce. Aceasta va reprezenta o alternativă ecologică la plastic, conform normelor europene privind reducerea poluării. Totuși, o mare parte a producției va merge la export, pentru că piața din România nu dispune încă de suficiente capacități de transformare a hârtiei în pungi.

În prezent, majoritatea pungilor de hârtie de pe piața românească provin din import, iar deschiderea fabricii de la Giurgiu ar putea schimba această dependență, contribuind în același timp la dezvoltarea economiei locale.

Materia primă: maculatura colectată în România

Unul dintre punctele forte ale proiectului îl reprezintă asigurarea resurselor. Fabrica va folosi maculatura drept materie primă, iar România dispune de un sistem eficient de colectare.

„Maculatura, materia noastră de bază, este colectată foarte eficient în toată România. Programele definitivate de agențiile de mediu împreună cu Comisia de mediu din Parlament sunt foarte eficiente și problema asigurării de materii prime nu există la nivelul nostru de producție”, a explicat Vladimir Cohn.

Un proiect strategic pentru economie și mediu

Deși întâmpină întârzieri, fabrica de hârtie de la Giurgiu rămâne un proiect strategic pentru România. Ea promite să creeze locuri de muncă într-o zonă cu dificultăți economice, să reducă dependența de importuri și să consolideze rolul țării în industria europeană a ambalajelor ecologice.

Cu o capacitate de producție impresionantă și o materie primă sustenabilă, investiția ar putea transforma România într-un furnizor de referință pentru întreaga Uniune Europeană. Totul depinde însă de depășirea problemelor birocratice și de respectarea noului termen de finalizare.

Când se încălzeşte în România, după ciclonul de aer rece? Temperaturile ajung iar la 23 de grade
Recomandări
Traseele din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, închise din cauza vremii. Anunţ de la Salvamont Prahova
Traseele din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, închise din cauza vremii. Anunţ de la Salvamont Prahova
Mai multe magazine Action se vor deschide în mai multe oraşe ale ţării. Sunt mii de produse cu preţuri până în 5 lei
Mai multe magazine Action se vor deschide în mai multe oraşe ale ţării. Sunt mii de produse cu preţuri până în 5 lei
Elon Musk devine primul om din istorie cu o avere de 500 de miliarde de dolari
Elon Musk devine primul om din istorie cu o avere de 500 de miliarde de dolari
Elena Hagi, prima fotografie după ce a devenit mămică. Numele ales pentru nepotul lui Gică Hagi, unul special
Elena Hagi, prima fotografie după ce a devenit mămică. Numele ales pentru nepotul lui Gică Hagi, unul special
Google lansează soneriile video și camerele de securitate cu inteligență artificială de la Gemini. Cum te ajută noile dispozitive să rămâi în siguranță
Google lansează soneriile video și camerele de securitate cu inteligență artificială de la Gemini. Cum te ajută noile dispozitive să rămâi în siguranță
Circulaţia pe Transalpina, oprită din cauza vremii nefavorabile. Este iarnă în toată regula. Foto
Circulaţia pe Transalpina, oprită din cauza vremii nefavorabile. Este iarnă în toată regula. Foto
Siri și dictare care chiar funcționează: comenzi utile și corectarea erorilor pe iPhone
Siri și dictare care chiar funcționează: comenzi utile și corectarea erorilor pe iPhone
Cum instalezi și folosești expansion packs în Mario Kart și alte jocuri pe Switch 2
Cum instalezi și folosești expansion packs în Mario Kart și alte jocuri pe Switch 2
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea, imagini emoţionante cu mama sa. „Părinții sunt zei vii”. Fostul primar al Capitalei nu a avut o copilărie uşoară
Playtech Știri
Cum arată vila lui Iancu Sterp? S-a mutat de la mama Geta pentru a locui doar cu soţia sa, Denisa: ”Este foarte spațioasă, are și zonă verde”
Playtech Știri
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...