Se dau ajutoare la căldură. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii până în martie 2026

Seniorii din mai multe orașe din România pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2025–2026. Sprijinul se acordă în conformitate cu Legea nr. 226/2021 privind consumatorul vulnerabil și poate fi obținut până în primăvara anului viitor. Ajutoarele vizează atât plata agentului termic, cât și suplimente pentru energie, fiind menite să reducă impactul facturilor ridicate pentru pensionari și familii cu venituri modeste.

Cum și unde se depun solicitările

Solicitările pentru ajutoarele la căldură se depun la sediul Direcției de Asistență Socială din orașele vizate, inclusiv la Primăria Municipiului Iași. Programul de primire este stabilit astfel: luni și marți între orele 8.30 și 12.30, iar joi între orele 12.00 și 16.00.

Dosarele depuse până la data de 20 noiembrie 2025 vor fi aprobate începând cu luna noiembrie, în timp ce cererile depuse ulterior vor fi aprobate cu luna decembrie 2025.

Sprijinul pentru încălzire poate fi solicitat chiar dacă pensionarii beneficiază deja de ajutorul de 50 de lei pentru consumul de energie electrică, conform O.U.G. nr. 35/2025.

Cine poate beneficia și ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru a primi ajutorul la încălzire, pensionarii trebuie să se încadreze în limitele de venit stabilite de lege. Persoanele singure trebuie să aibă venituri de până la 2.053 lei lunar, iar familiile nu trebuie să depășească 1.386 lei pe membru.

Compensația se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, fără a depăși consumul efectiv lunar, iar valoarea finală este calculată în funcție de venitul mediu al familiei sau al persoanei singure.

Sumele și tipurile de ajutor

Ajutorul poate acoperi atât costurile cu agentul termic în sistem centralizat, cât și suplimentele pentru energie. În cadrul programului, pensionarii pot primi sprijin financiar care să le permită să mențină căldura în locuințe în timpul sezonului rece, reducând astfel riscul expunerii la frig și dificultățile financiare.

Această măsură vine ca o protecție pentru persoanele vulnerabile, permițându-le să acopere o parte din cheltuielile lunare și să-și gestioneze mai ușor bugetul.

Prin implementarea acestui program, autoritățile urmăresc să sprijine un număr mare de pensionari, oferind acces rapid la fondurile disponibile și facilitând depunerea documentelor într-un mod clar și organizat. Beneficiarii trebuie să respecte condițiile de venit și să depună cererile în termenele stabilite pentru a primi sprijinul la timp.

