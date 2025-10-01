Ultima ora
Ce salariu are un pompier în 2025. Cât câștigă un angajat ISU la început de carieră
01 oct. 2025 | 20:20
de Badea Violeta

Se dau ajutoare la căldură. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii până în martie 2026

Social
Se dau ajutoare la căldură. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii până în martie 2026
Sunt acordate ajutoare pentru incalzire. Sursa foto: Profimedia

Seniorii din mai multe orașe din România pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2025–2026. Sprijinul se acordă în conformitate cu Legea nr. 226/2021 privind consumatorul vulnerabil și poate fi obținut până în primăvara anului viitor. Ajutoarele vizează atât plata agentului termic, cât și suplimente pentru energie, fiind menite să reducă impactul facturilor ridicate pentru pensionari și familii cu venituri modeste.

Cum și unde se depun solicitările

Solicitările pentru ajutoarele la căldură se depun la sediul Direcției de Asistență Socială din orașele vizate, inclusiv la Primăria Municipiului Iași. Programul de primire este stabilit astfel: luni și marți între orele 8.30 și 12.30, iar joi între orele 12.00 și 16.00.

Dosarele depuse până la data de 20 noiembrie 2025 vor fi aprobate începând cu luna noiembrie, în timp ce cererile depuse ulterior vor fi aprobate cu luna decembrie 2025.

Sprijinul pentru încălzire poate fi solicitat chiar dacă pensionarii beneficiază deja de ajutorul de 50 de lei pentru consumul de energie electrică, conform O.U.G. nr. 35/2025.

Cine poate beneficia și ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru a primi ajutorul la încălzire, pensionarii trebuie să se încadreze în limitele de venit stabilite de lege. Persoanele singure trebuie să aibă venituri de până la 2.053 lei lunar, iar familiile nu trebuie să depășească 1.386 lei pe membru.

Compensația se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, fără a depăși consumul efectiv lunar, iar valoarea finală este calculată în funcție de venitul mediu al familiei sau al persoanei singure.

Vezi și La cât setezi centrala termică pentru a economisi bani, dar să ai şi căldură în casă!

Sumele și tipurile de ajutor

Ajutorul poate acoperi atât costurile cu agentul termic în sistem centralizat, cât și suplimentele pentru energie. În cadrul programului, pensionarii pot primi sprijin financiar care să le permită să mențină căldura în locuințe în timpul sezonului rece, reducând astfel riscul expunerii la frig și dificultățile financiare.

Această măsură vine ca o protecție pentru persoanele vulnerabile, permițându-le să acopere o parte din cheltuielile lunare și să-și gestioneze mai ușor bugetul.

Prin implementarea acestui program, autoritățile urmăresc să sprijine un număr mare de pensionari, oferind acces rapid la fondurile disponibile și facilitând depunerea documentelor într-un mod clar și organizat. Beneficiarii trebuie să respecte condițiile de venit și să depună cererile în termenele stabilite pentru a primi sprijinul la timp.

Vezi și: Cum şi când pornim încălzirea toamna. Aşa nu vor creşte facturile!

Alertă meteo în București: cod portocaliu de vijelii. Primăria Capitalei activează procedurile de urgență
Recomandări
Un bărbat era să-și piardă un deget din cauza inelului inteligent Samsung Galaxy Ring: Ce s-a întâmplat cu bateria device-ului
Un bărbat era să-și piardă un deget din cauza inelului inteligent Samsung Galaxy Ring: Ce s-a întâmplat cu bateria device-ului
Pământul, expus riscului unor asteroizi „invizibili” care se ascund lângă orbita lui Venus. Ce au descoperit oamenii de știință
Pământul, expus riscului unor asteroizi „invizibili” care se ascund lângă orbita lui Venus. Ce au descoperit oamenii de știință
Sprijin de 7.900 de euro pentru familiile cu copii cu dizabilități. Cine are dreptul la bani și în ce condiții
Sprijin de 7.900 de euro pentru familiile cu copii cu dizabilități. Cine are dreptul la bani și în ce condiții
Chad Powers, noul serial de pe Disney+ care combină fotbalul american cu umorul și emoția
Chad Powers, noul serial de pe Disney+ care combină fotbalul american cu umorul și emoția
Un bloc de locuințe din New York uriaș s-a prăbușit parțial. Pompierii caută supraviețuitori
Un bloc de locuințe din New York uriaș s-a prăbușit parțial. Pompierii caută supraviețuitori
Imagini cu dezastru lăsat în urmă în Ucraina: nouă oameni au murit la Odesa, orașul sub ape
Imagini cu dezastru lăsat în urmă în Ucraina: nouă oameni au murit la Odesa, orașul sub ape
Antrenamentele pe stomacul gol: ce spune știința despre arderea grăsimilor
Antrenamentele pe stomacul gol: ce spune știința despre arderea grăsimilor
Ninsori abundente şi viscol, în România. Vremea se strică în toată ţara
Ninsori abundente şi viscol, în România. Vremea se strică în toată ţara
Revista presei
Adevarul
Scene tensionate la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, reacție controversată: „Nu a ajutat nimeni nici măcar cu 100 lei”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli
Playtech Știri
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Playtech Știri
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...