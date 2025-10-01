La cât setezi centrala termică pentru a economisi bani, dar să ai şi căldură în casă

Ultima ora
Femeia care cere 30.000 $ ca să-ți spună ce nume să-i pui copilului tău. O afacere care doar în America putea prinde și prospera
01 oct. 2025 | 11:35
de Daoud Andra

Pe măsură ce temperaturile scad, fiecare familie începe să se gândească la facturile de iarnă. În condițiile în care prețurile la gaze naturale rămân ridicate și consumul casnic crește semnificativ în sezonul rece, apare întrebarea firească: la cât setezi centrala termică pentru a avea confort, dar și facturi acceptabile? Răspunsul nu este universal, însă există câteva reguli și trucuri simple care te pot ajuta să îți optimizezi consumul de energie fără să renunți la căldură.

Temperatura ideală în locuință

Specialiștii în eficiență energetică recomandă ca temperatura din casă să fie menținută între 20 și 22 de grade Celsius în timpul zilei. Aceasta este valoarea optimă pentru confort, dar și pentru consum redus. În dormitoare, unde corpul are nevoie de mai puțină căldură pentru odihnă, temperatura poate fi setată la 18–19 grade noaptea.

Pentru fiecare grad în plus peste această limită, consumul de gaze crește cu aproximativ 6–7%, ceea ce înseamnă că diferența dintre o temperatură setată la 21 de grade și una la 24 de grade poate dubla costurile la final de lună.

Cum pregătești centrala termică pentru iarnă

Un alt truc important este setarea temperaturii apei calde care circulă prin calorifere. Dacă ai calorifere clasice, experții recomandă ca centrala să fie setată la 60–65 de grade Celsius, suficient pentru a încălzi eficient camerele. Dacă instalezi un termostat inteligent, acesta poate regla singur temperatura în funcție de programul zilnic și de prezența locatarilor în casă.

Pentru casele echipate cu încălzire în pardoseală, temperatura apei trebuie să fie mult mai mică, în jur de 35–40 de grade, deoarece suprafața de încălzire este mult mai mare și distribuie căldura uniform.

Izolația, un factor esențial

Unul dintre cele mai eficiente moduri de a economisi este să instalezi un termostat programabil. Acesta îți permite să reduci temperatura atunci când nu ești acasă sau pe timpul nopții și să crești nivelul de confort înainte să te întorci. De exemplu, poți seta 19 grade cât timp ești plecat și 21 de grade cu o oră înainte să ajungi.

Nu doar centrala face diferența, ci și cât de bine este izolată locuința. Geamurile termopan, ușile etanșe și pereții bine izolați reduc pierderile de căldură. Dacă pereții sau acoperișul nu sunt izolați corespunzător, centrala va consuma mult mai mult pentru a menține aceeași temperatură.

Trucuri practice pentru economisire

  • Aerisește caloriferele la începutul sezonului rece pentru a elimina aerul care blochează circulația apei calde.
  • Nu acoperi caloriferele cu perdele groase sau mobilier, pentru a permite căldurii să circule liber.
  • Folosește draperii și rulouri pe timpul nopții, pentru a păstra căldura în casă.
  • Întreținerea centralei este vitală – o verificare anuală asigură eficiență maximă și consum redus.
