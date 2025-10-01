Cum şi când pornim încălzirea toamna. Aşa nu vor creşte facturile

Ultima ora
Telefoanele simple cu butoane sunt revoluția anti-smartphone – Viață fără notificări, fără aplicații și cu mai multă intimitate
01 oct. 2025 | 10:44
de Ioana Bucur

Odată cu venirea toamnei, temperaturile încep să scadă treptat, iar românii se gândesc deja la momentul în care trebuie să pornească încălzirea în apartamente sau case. Specialiștii atrag atenția că o pornire prematură poate duce la facturi mai mari, în timp ce amânarea excesivă ar putea afecta confortul și chiar sănătatea locatarilor.

Când ar trebui să pornim încălzirea

Conform reglementărilor, furnizorii de energie termică pot porni încălzirea centralizată atunci când temperaturile scad, timp de trei zile consecutiv, sub 10 grade Celsius pe timp de noapte și nu depășesc 20 de grade ziua. Totuși, pentru cei care folosesc centrale individuale, decizia le aparține, însă este recomandat să se țină cont de câteva reguli esențiale.

Specialiștii recomandă ca încălzirea să fie pornită gradual, nu la temperaturi maxime din primele zile reci. Astfel, se evită șocul termic pentru locuință și se limitează consumul. În plus, aerisirea caloriferelor și verificarea instalației înainte de sezon sunt pași obligatorii pentru a preveni pierderile de energie și eventualele defecțiuni costisitoare.

Cum pregătești centrala termică pentru iarnă

O altă strategie utilă este folosirea termostatelor programabile. Acestea permit reglarea temperaturii în funcție de orar – mai ridicată dimineața și seara, când familia este acasă, și mai scăzută pe timpul zilei sau noaptea. Potrivit experților, reducerea temperaturii interioare cu doar 1 grad Celsius poate micșora factura la energie cu până la 10%.

Totodată, izolarea corespunzătoare a ferestrelor și ușilor are un impact semnificativ asupra consumului. Pierderile de căldură prin spațiile neetanșe pot ajunge chiar și la 25% din total, ceea ce înseamnă facturi mult mai mari. Montarea unor garnituri de etanșare și folosirea draperiilor groase pe timpul nopții pot face diferența.

În concluzie, pornirea încălzirii toamna nu trebuie să fie o decizie pripită. Dacă este făcută la momentul potrivit și însoțită de măsuri simple de eficiență energetică, locuința va fi confortabilă, iar facturile nu vor exploda. Cheia este echilibrul între confort și consum responsabil.

