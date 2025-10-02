Se apropie prima vacanţă a elevilor din acest an şcolar. Vor sta acasă o săptămână

Elevii din România se pregătesc de prima pauză din acest an școlar, după mai bine de o lună și jumătate de cursuri. Structura oficială a anului școlar 2025 – 2026, stabilită de Ministerul Educației, aduce o primă vacanță chiar la sfârșitul lunii octombrie, marcând încheierea primului modul de învățare.

Când are loc vacanța de toamnă

Această pauză de toamnă a fost introdusă în urmă cu câțiva ani, atunci când s-a renunțat la sistemul semestrelor și s-a trecut la organizarea pe module. Decizia s-a aplicat la nivel național, astfel încât toți elevii din învățământul preuniversitar beneficiază acum de o săptămână liberă după primul modul de cursuri.

Potrivit calendarului oficial, cursurile primului modul se vor încheia vineri, 24 octombrie 2025. Începând de sâmbătă, 25 octombrie, elevii intră în vacanța de toamnă, care se va încheia duminică, 2 noiembrie.

Astfel, timp de nouă zile consecutive, copiii vor avea timp de odihnă, iar școlile își vor redeschide porțile luni, 3 noiembrie, odată cu debutul celui de-al doilea modul. Acesta se va desfășura până la data de 19 decembrie 2025, când începe vacanța de iarnă.

Structura anului școlar 2025 – 2026

Anul școlar viitor păstrează organizarea pe module, cu intervale clare de cursuri și perioade de vacanță. Programul este împărțit astfel:

Modulul I: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modulul II: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul III: 8 ianuarie – 6 februarie, 13 februarie sau 20 februarie 2026 (în funcție de deciziile inspectoratelor școlare, după consultări cu elevii, părinții și cadrele didactice)

Modulul IV: 16 februarie/23 februarie/2 martie – 3 aprilie 2026

Modulul V: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Pe lângă aceste intervale, școlile vor avea perioade dedicate programelor educaționale speciale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, care se vor desfășura între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, pe durata a cinci zile consecutive, la alegerea fiecărei unități de învățământ.

Vacanțele elevilor în 2025 – 2026

Pe lângă vacanța de toamnă, calendarul școlar include și alte perioade de repaus pentru elevi:

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța de schi (vacanța mobilă): o săptămână între 9 februarie și 1 martie 2026, la alegerea inspectoratelor școlare

Vacanța de primăvară (Paște): 4 aprilie – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Această structură a fost concepută astfel încât elevii să aibă pauze regulate între modulele de cursuri, dar și perioade de învățare intensă, alternate cu momente de odihnă și recreere.

O vacanță așteptată de toți elevii

Prima vacanță a anului școlar vine la momentul potrivit pentru cei mici și pentru adolescenți, care au început cursurile pe 8 septembrie. După aproape două luni de activități școlare, elevii au ocazia să își încarce bateriile, să petreacă timp cu familia sau să se dedice pasiunilor personale, urmând ca în noiembrie să revină la școală pentru un nou modul de învățare.

Structura acestui an școlar păstrează formula modulară adoptată începând cu 2022, iar vacanța de toamnă, introdusă atunci, a devenit deja o tradiție așteptată de elevii din toată țara.