Câte zile de vacanță vor avea elevii până la finalul anului școlar 2025-2026. Calendarul complet

Noul an școlar vine cu schimbări importante pentru elevii și profesorii din România. Dacă începutul cursurilor, stabilit pentru data de 8 septembrie 2025, este deja confirmat, discuțiile legate de boicotul anunțat de cadrele didactice planează încă asupra festivităților de deschidere. Cu toate acestea, calendarul școlar a fost deja stabilit și prevede o structură pe cinci module, cu vacanțe distribuite diferit față de anii trecuți.

Structura anului școlar 2025-2026

Conform ordinului privind organizarea anului școlar, elevii vor avea cursuri între 8 septembrie 2025 și 19 iunie 2026, ceea ce înseamnă 36 de săptămâni de școală. Există, totuși, câteva excepții pentru clasele terminale.

Astfel, elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile pe 12 iunie 2026, iar cei din clasele a XII-a și a XIII-a vor termina și mai devreme, pe 5 iunie 2026. În cazul liceelor tehnologice și școlilor profesionale, anul școlar se va prelungi până pe 26 iunie 2026.

Cele cinci module sunt împărțite astfel:

  • Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
  • Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
  • Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)
  • Modulul 4: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026
  • Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Inspectoratele școlare județene, dar și cel al municipiului București, au libertatea de a stabili local datele exacte pentru unele module, în urma consultării cu părinții și profesorii.

Vacanțele elevilor în anul școlar 2025-2026

Elevii vor beneficia de mai multe vacanțe pe parcursul anului, distribuite strategic între module:

  • Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025
  • Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
  • Vacanța mobilă (de schi): o săptămână în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, la decizia fiecărui inspectorat
  • Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026, perioadă care include și Paștele ortodox (12 aprilie 2026)
  • Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Calendarul examenelor pentru elevii din an terminal

Pe lângă vacanțe, anul școlar 2025-2026 aduce și examene importante.

Evaluarea Națională 2026 pentru elevii de clasa a VIII-a:

  • Înscrieri: 8 – 12 iunie 2026
  • Limba română: 22 iunie 2026
  • Matematică: 24 iunie 2026
  • Limba maternă: 26 iunie 2026
  • Rezultate inițiale: 2 iulie 2026
  • Contestații: 3 – 4 iulie 2026
  • Rezultate finale: 9 iulie 2026

Examenul de Bacalaureat 2026:

  • Înscrieri: 2 – 4 iunie 2026
  • Încheiere cursuri clasa a XII-a/a XIII-a: 5 iunie 2026
  • Evaluări competențe: 8 – 17 iunie 2026
  • Probele scrise: între 29 iunie și 3 iulie 2026
  • Rezultate inițiale: 7 iulie 2026
  • Rezultate finale: 13 iulie 2026

Anul școlar 2025-2026 va fi unul intens, cu o structură flexibilă, adaptată local, și cu vacanțe distribuite pe parcursul celor cinci module. Deși începutul este marcat de tensiuni între profesori și autorități, elevii și părinții au deja o imagine clară asupra programului, inclusiv asupra perioadelor de repaus și a examenelor decisive pentru viitorul academic.

