Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
02 sept. 2025 | 08:41
de Diana Dumitrache

Când este prima vacanţă a elevilor, în această toamnă? Şcolarii vor sta acasă o săptămână

Actualitate
Când este prima vacanţă a elevilor, în această toamnă? Şcolarii vor sta acasă o săptămână
Structura anului şcolar 2025-2026 (Sursa foto: Profimedia)

Anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie 2025 și va avea în total 36 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 19 iunie 2026, cu unele excepții pentru clasele terminale. Structura oficială, publicată în Monitorul Oficial prin ordinul Ministerului Educației nr. 3.463/4 martie 2025, prevede împărțirea anului în cinci module de învățare, alternate cu tot atâtea vacanțe.

Structura anului școlar 2025-2026

  • Modulul I: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
  • Vacanță de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, aceasta fiind şi prima vacanţă din noul an şcolar.
  • Modulul II: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
  • Vacanță de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
  • Modulul III: 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)
  • Vacanță mobilă / de schi: stabilită local, în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026
  • Modulul IV: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026 (în funcție de hotărârile județene)
  • Vacanță de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026
  • Modulul V: 15 aprilie – 19 iunie 2026
  • Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026.

Excepții pentru clase terminale

  • Clasa a VIII-a: cursurile se încheie pe 12 iunie 2026
  • Clasele a XII-a și a XIII-a: final pe 5 iunie 2026.
  • Liceele tehnologice și școlile profesionale: cursurile continuă până pe 26 iunie 2026

Zile libere suplimentare

Pe lângă vacanțe, elevii beneficiază și de zile libere legale sau stabilite prin contractul colectiv de muncă:

  • 5 octombrie 2025 – Ziua Internațională a Educației
  • 5 iunie 2026 – Ziua Învățătorului
  • 9 iunie 2026 – A doua zi de Rusalii.

La acestea se adaugă sărbătorile legale prevăzute în Codul Muncii:

  • 1-2 ianuarie – Anul Nou
  • 6 ianuarie – Boboteaza
  • 7 ianuarie – Sf. Ioan Botezătorul
  • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române
  • 10 aprilie – Vinerea Mare
  • 12-13 aprilie – Paștele Ortodox și a doua zi de Paște
  • 1 mai – Ziua Muncii
  • 31 mai – 1 iunie – Rusalii și Ziua Copilului
  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului
  • 30 noiembrie – Sf. Andrei
  • 1 decembrie – Ziua Națională a României
  • 25-26 decembrie – Crăciunul

Conform ordinului ministerial, în aceste zile nu se organizează cursuri.

