Când este prima vacanţă a elevilor, în această toamnă? Şcolarii vor sta acasă o săptămână

Anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie 2025 și va avea în total 36 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 19 iunie 2026, cu unele excepții pentru clasele terminale. Structura oficială, publicată în Monitorul Oficial prin ordinul Ministerului Educației nr. 3.463/4 martie 2025, prevede împărțirea anului în cinci module de învățare, alternate cu tot atâtea vacanțe.

Structura anului școlar 2025-2026

Modulul I: 8 sep t embrie – 24 octombrie 2025

embrie – 24 octombrie 2025 Vacanță de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025, aceasta fiind şi prima vacanţă din noul an şcolar.

Modulul II: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Vacanță de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Modulul III: 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)

Vacanță mobilă / de schi: stabilită local, în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026

Modulul IV: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026 (în funcție de hotărârile județene)

Vacanță de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026

Modulul V: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026.

Excepții pentru clase terminale

Clasa a VIII-a: cursurile se încheie pe 12 iunie 2026

Clasele a XII-a și a XIII-a: final pe 5 iunie 2026.

Liceele tehnologice și școlile profesionale: cursurile continuă până pe 26 iunie 2026

Zile libere suplimentare

Pe lângă vacanțe, elevii beneficiază și de zile libere legale sau stabilite prin contractul colectiv de muncă:

5 octombrie 2025 – Ziua Internațională a Educației

5 iunie 2026 – Ziua Învățătorului

9 iunie 2026 – A doua zi de Rusalii.

La acestea se adaugă sărbătorile legale prevăzute în Codul Muncii:

1-2 ianuarie – Anul Nou

6 ianuarie – Boboteaza

7 ianuarie – Sf. Ioan Botezătorul

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie – Vinerea Mare

12-13 aprilie – Paștele Ortodox și a doua zi de Paște

1 mai – Ziua Muncii

31 mai – 1 iunie – Rusalii și Ziua Copilului

15 august – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie – Sf. Andrei

1 decembrie – Ziua Națională a României

25-26 decembrie – Crăciunul

Conform ordinului ministerial, în aceste zile nu se organizează cursuri.