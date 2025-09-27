Se anunță o iarnă grea. Câte zile va ninge în București în următoarele luni?

Meteorologii de la EaseWeather au publicat o prognoză detaliată pentru lunile decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026, cu accent pe zilele în care cei care locuiesc în Capitală se pot aștepta la ninsori.

Estimările meteo arată că iarna va fi mai degrabă mohorâtă și cu episoade limitate de zăpadă, contrastând cu așteptările pentru sezonul rece.

Decembrie 2025 va fi o lună rece, ploioasă și cu foarte puține zile senine

Conform specialiștilor în meteorologie, luna decembrie va fi dominată de cer acoperit și temperaturi reduse, dar nu foarte aspre.

Singurele zile cu cer complet senin sunt prevăzute pe 19 și 29 decembrie. În rest, perioadele de nori și precipitații vor fi dominante.

Ziua Națională, 1 Decembrie, va aduce o maximă de 8°C, cu atmosferă variabilă. În zilele de 6, 7, 8, 10, 11, 12 și 21 decembrie este prognozată ploaie.

În preajma Crăciunului, temperaturile se vor situa în jurul valorii de 10°C, dar cerul va rămâne acoperit, iar zilele următoare vor aduce din nou precipitații.

Finalul anului va fi mai blând decât în mod obișnuit, cu valori de până la 10°C pe 31 decembrie, confirmând caracterul neobișnuit de cald al lui 2025, considerat cel mai călduros an înregistrat până acum.

Ianuarie și februarie 2026 vor oscila între ploi, cer înnorat și puține ninsori

Prima zi a anului 2026 va fi mohorâtă, dar pe 2 și 3 ianuarie locuitorii Bucureștiului vor avea parte de cer senin și temperaturi maxime de 10–11°C.

De Bobotează, pe 6 ianuarie, vremea va fi la fel de blândă, cu temperaturi peste normal. Prima ninsoare este anunțată pentru 11 ianuarie, când maxima nu va depăși 4°C.

După o scurtă revenire a ploilor pe 12 ianuarie, intervalul 13–25 ianuarie va fi dominat de nori, cu puține excepții de cer senin. O nouă ninsoare este așteptată pe 27 ianuarie, potrivit meteorologilor.

Februarie va debuta cu cer înnorat și temperaturi ușor peste medie, uneori atingând 9°C. Cele mai calde zile ale lunii vor fi pe 8, 11, 16, 23 și 26 februarie, cu maxime de până la 14°C.

A treia și, cel mai probabil, ultima ninsoare a iernii este prognozată pe 12 februarie. Ziua Îndrăgostiților va fi marcată de un cer complet acoperit și temperaturi în jur de 7°C.

Restul lunii va alterna între cer variabil și înnorări, fără precipitații notabile. Ultima zi de iarnă, 28 februarie, va aduce o combinație de ploaie și soare, semnalând apropierea primăverii.

O iarnă atipică pentru Capitală

Așadar, concluzia prognozei EaseWeather este că Bucureștiul va avea parte de o iarnă cu puține episoade de ninsoare și multe zile mohorâte.

Temperaturile vor fi deseori peste media multianuală, iar iarna 2025–2026 se anunță mai degrabă ploioasă și gri decât albă și geroasă, așa cum te-ai putea aștepta de la această perioadă din an.