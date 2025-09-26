Vine frigul în weekend: lapoviță și ninsoare la munte, temperaturi scăzute în toată țara. Vești proaste și pentru săptămâna viitoare

Ultimul weekend din septembrie aduce temperaturi scăzute în întreaga țară și precipitații mixte în zonele montane. La altitudini mari se așteaptă lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla cu intensificări importante în mai multe regiuni. Valorile termice vor rămâne sub mediile normale și în primele zile ale săptămânii viitoare.

Prognoza meteo pentru weekend

În noaptea de vineri, cerul va fi variabil în est și sud-est și mai mult noros în restul teritoriului. Precipitații slabe vor fi posibile în zonele montane, Maramureș, Transilvania și izolat în Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia.

La altitudini de peste 2.000 de metri, se așteaptă lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, atingând viteze de 40-50 km/h, iar în Caraș-Severin și zonele montane 80-100 km/h.

Pe litoral se vor înregistra rafale de 50-65 km/h. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -1 grad în estul Transilvaniei și 16 grade în sudul Banatului.

La București, cerul va fi noros, iar vântul va avea intensificări de 40-45 km/h. Temperatura minimă va fi de 8-10 grade, iar vineri maxima va ajunge la 18-19 grade.

Sâmbătă, vremea va fi răcoroasă, cu cer variabil și valori de 6-8 grade noaptea și 20 de grade ziua. Duminică se așteaptă cer parțial noros și temperaturi maxime de 21-22 de grade, cu posibilitate de ploaie slabă spre sfârșitul zilei.

Cum va fi vremea la început de săptămână

Luni, vremea va continua să fie mai rece decât normal pentru sfârșitul lunii septembrie, cu cer noros și precipitații temporare, local moderate cantitativ.

La munte, la altitudini mari, se vor înregistra lapoviță și ninsoare, iar temperaturile maxime vor fi între 11 și 19 grade, iar minimele între 3 și 10 grade.

Marți, miercuri și joi, valorile termice vor fi în ușoară creștere în majoritatea zonelor, deși vremea va rămâne răcoroasă în nord-vestul țării. Probabilitatea de ploi temporare va fi mai mare în nord, centru și est la începutul intervalului, apoi în jumătatea vestică a teritoriului.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate, iar diminețile și nopțile vor rămâne răcoroase, în special în zonele joase și depresiunile Carpaților Orientali.

Recomandări pentru siguranță pe timp de frig și lapoviță

Pe fondul acestor condiții meteorologice, se recomandă îmbrăcăminte adecvată pentru temperaturi scăzute și prudență sporită la drum, în special în zonele montane și pe litoral, unde vântul va avea intensificări semnificative.

În zonele cu lapoviță și ninsoare, circulația rutieră poate fi afectată temporar, iar vizibilitatea redusă din cauza ceții izolate poate crea dificultăți suplimentare.

Vremea răcoroasă și instabilă va persista și în prima parte a săptămânii viitoare, cu precipitații locale și intensificări de vânt, semnalând începutul unui sezon de toamnă cu temperaturi mai scăzute decât media perioadei.