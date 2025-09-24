Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 12:32
de Badea Violeta

Urmează temperaturi de îngheț. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii la final de săptămână

METEO - VREME - ANM
Urmează temperaturi de îngheț. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii la final de săptămână
Se apropie temperaturi de inghet. Sursa foto. Profimedia

După o perioadă de vară târzie în septembrie, România se pregătește pentru o schimbare bruscă de vreme. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi în scădere accentuată, minime sub zero grade și ploi intermitente aproape în toată țara.

De la soare și temperaturi ridicate la răcire accentuată

Până la mijlocul săptămânii, vremea va păstra caracterul cald al verii târzii, cu maxime de 24 – 29°C în sud, est și centru și până la 30 – 32°C în vest.

Miercuri, un front rece va aduce ploi slabe în nord și nord-est, iar termometrele vor înregistra scăderi de 5 – 8°C în nordul Moldovei. În restul țării, temperaturile vor rămâne ridicate, cu maxime de 24 – 30°C și până la 31 – 32°C în Banat.

Vezi și:
Orașul din România unde s-au înregistrat 32 de grade în această după-amiază. Vremea se răcește brusc în următoarele zile
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează

Însă, potrivit directorului general al ANM, Elena Mateescu, începând de joi, o masă de aer rece va pătrunde în România pe flancul estic al unui anticiclon aflat deasupra nord-vestului Europei.

”Începând de joi răcirea va fi semnificativă în aproape toată țara”, spune Mateescu, potrivit România TV.

Maximele vor scădea cu până la 10 – 15°C în Moldova și 4 – 8°C în București și alte provincii, iar vremea va deveni mohorâtă aproape în toată țara.

Minime sub zero și brumă în depresiuni

Schimbarea de temperatură va fi resimțită cel mai puternic în depresiuni, unde minimele vor ajunge până la minus 2 grade Celsius. În aceste zone, va apărea și bruma, accentuând senzația de iarnă timpurie.

”Dacă marți vremea este deosebit de caldă, cu 32 de grade în Banat și 28 de grade în Capitală, începând de joi răcirea va fi semnificativă”, subliniază Mateescu.

Chiar și în sudul țării, maximele nu vor depăși 20 de grade, iar pe litoral vor fi doar 14 – 15°C. În București, minima va coborî la 6 – 7 grade Celsius.

Precipitații și intensificări ale vântului

Pe fondul răcirii accentuate, vor începe și precipitațiile în vestul, nord-vestul și centrul țării, cu cantități de 15 – 20 litri pe metru pătrat. Vântul va intensifica senzația de frig, cu viteze de 40 – 50 km/h, accentuând senzația de toamnă târzie și pregătind terenul pentru un weekend cu vreme rece și umedă.

România trece astfel de la temperaturi de vară târzie la un început de toamnă autentic, cu aer rece în depresiuni și ploi intermitente, iar autoritățile recomandă adaptarea garderobei și prudență la drumuri, în condițiile vântului puternic și a precipitațiilor.

Trump la ONU numește schimbările climatice „o păcăleală colosală”. Predicțiile „au fost făcute de oameni proști”
Recomandări
Momentul în care o femeie a rămas captivă într-un tobogan de sticlă, la 45 de metri înălțime deasupra oceanului
Momentul în care o femeie a rămas captivă într-un tobogan de sticlă, la 45 de metri înălțime deasupra oceanului
Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respinsă în Parlament
Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, respinsă în Parlament
Cum folosești widgets pe ecranul de blocare și pe ecranul principal în iPadOS
Cum folosești widgets pe ecranul de blocare și pe ecranul principal în iPadOS
Unde ajung cantități uriașe de energie electrică produsă în România. Țara în care pleacă aproape gratis
Unde ajung cantități uriașe de energie electrică produsă în România. Țara în care pleacă aproape gratis
Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan, indiferent cât de vechi sunt
Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan, indiferent cât de vechi sunt
Ne fură inteligența artificială locurile de muncă? Ce spune președintele Cisco despre marea îngrijorare a omenirii și ce trebuie să facem pentru a nu ajunge în situația critică
Ne fură inteligența artificială locurile de muncă? Ce spune președintele Cisco despre marea îngrijorare a omenirii și ce trebuie să facem pentru a nu ajunge în situația critică
Cum se folosesc tichetele de energie. ANPIS anunță că peste 270.000 de români le-au primit
Cum se folosesc tichetele de energie. ANPIS anunță că peste 270.000 de români le-au primit
Primăria Capitalei vrea să reducă aglomerația. Accesul mașinilor de marfă și de gunoi ar putea fi restricționat
Primăria Capitalei vrea să reducă aglomerația. Accesul mașinilor de marfă și de gunoi ar putea fi restricționat
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele trei zodii care încep un sezon al prosperităţii de pe 23 septembrie. Cine sunt norocoşii?
Playtech Știri
De ce toată lumea a început să pună o crenguţă de rozmarin în maşina de spălat? Trucul viral al toamnei
Playtech Știri
Cu ce se ocupă Mayra, sora mai mică a lui Toto Dumitrescu? Singura fiică a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, o tânără superbă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...