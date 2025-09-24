Urmează temperaturi de îngheț. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii la final de săptămână

După o perioadă de vară târzie în septembrie, România se pregătește pentru o schimbare bruscă de vreme. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi în scădere accentuată, minime sub zero grade și ploi intermitente aproape în toată țara.

De la soare și temperaturi ridicate la răcire accentuată

Până la mijlocul săptămânii, vremea va păstra caracterul cald al verii târzii, cu maxime de 24 – 29°C în sud, est și centru și până la 30 – 32°C în vest.

Miercuri, un front rece va aduce ploi slabe în nord și nord-est, iar termometrele vor înregistra scăderi de 5 – 8°C în nordul Moldovei. În restul țării, temperaturile vor rămâne ridicate, cu maxime de 24 – 30°C și până la 31 – 32°C în Banat.

Însă, potrivit directorului general al ANM, Elena Mateescu, începând de joi, o masă de aer rece va pătrunde în România pe flancul estic al unui anticiclon aflat deasupra nord-vestului Europei.

”Începând de joi răcirea va fi semnificativă în aproape toată țara”, spune Mateescu, potrivit România TV.

Maximele vor scădea cu până la 10 – 15°C în Moldova și 4 – 8°C în București și alte provincii, iar vremea va deveni mohorâtă aproape în toată țara.

Minime sub zero și brumă în depresiuni

Schimbarea de temperatură va fi resimțită cel mai puternic în depresiuni, unde minimele vor ajunge până la minus 2 grade Celsius. În aceste zone, va apărea și bruma, accentuând senzația de iarnă timpurie.

”Dacă marți vremea este deosebit de caldă, cu 32 de grade în Banat și 28 de grade în Capitală, începând de joi răcirea va fi semnificativă”, subliniază Mateescu.

Chiar și în sudul țării, maximele nu vor depăși 20 de grade, iar pe litoral vor fi doar 14 – 15°C. În București, minima va coborî la 6 – 7 grade Celsius.

Precipitații și intensificări ale vântului

Pe fondul răcirii accentuate, vor începe și precipitațiile în vestul, nord-vestul și centrul țării, cu cantități de 15 – 20 litri pe metru pătrat. Vântul va intensifica senzația de frig, cu viteze de 40 – 50 km/h, accentuând senzația de toamnă târzie și pregătind terenul pentru un weekend cu vreme rece și umedă.

România trece astfel de la temperaturi de vară târzie la un început de toamnă autentic, cu aer rece în depresiuni și ploi intermitente, iar autoritățile recomandă adaptarea garderobei și prudență la drumuri, în condițiile vântului puternic și a precipitațiilor.