Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 17:50
de Diana Dumitrache

Unde se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi joi, 25 septembrie. Va fi frig ca iarna

NEWS - HP
Unde se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi joi, 25 septembrie. Va fi frig ca iarna
ANM anunţă scăderi bruşte de temperaturi (Foto: Pixabay)

România se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii. După mai multe zile cu temperaturi ridicate, peste media normală pentru această perioadă, începând de joi, 25 septembrie, o masă de aer rece va pătrunde în țară și va determina o răcire semnificativă a vremii.

Cele mai scăzute temperaturi joi, 25 septembrie

Această masă de aer rece vine pe flancul estic al unui anticiclon aflat deasupra nord-vestului Europei și va influența regimul termic din cea mai mare parte a țării. Specialiștii avertizează că temperaturile vor coborî simțitor, iar în unele zone va fi mai degrabă vreme de iarnă decât de început de toamnă.

În Moldova, estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, valorile termice vor fi sub normalul climatologic. Maximele se vor situa între 11°C în nordul Moldovei și 25°C în Banat, iar minimele vor coborî între 2°C și 16°C. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în depresiunile intramontane din estul Transilvaniei, unde se pot atinge chiar 0°C în cursul nopții.

Vezi și:
Orașul din România unde s-au înregistrat 32 de grade în această după-amiază. Vremea se răcește brusc în următoarele zile
Vine frigul în România. Temperaturile scad la pragul îngheţului

Cerul va fi mai mult noros în majoritatea regiunilor. Temporar vor cădea ploi, iar în anumite zone acestea vor avea caracter de aversă. Regiunile cele mai expuse sunt Banatul, Crișana, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei, dar și local Oltenia și izolat Muntenia. În aceste zone, nu sunt excluse descărcările electrice, iar cantitățile de apă pot depăși 15–20 l/mp pe arii restrânse.

Posibile ninsori la munte

La altitudini de peste 2000 m, sunt posibile precipitații mixte, inclusiv ninsoare slabă, ceea ce întărește senzația de vreme de iarnă la final de septembrie.

Vântul va sufla slab până la moderat, dar vor fi perioade cu intensificări. Cele mai afectate zone sunt județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și litoralul Mării Negre, unde rafalele vor atinge 50–65 km/h. Din noaptea de miercuri spre joi, vântul va deveni mai puternic în sudul țării, cu viteze de 40–50 km/h.

Izolat, vor fi condiții de ceață, în special în timpul nopții și dimineții, ceea ce va reduce vizibilitatea și va îngreuna traficul rutier.

Astfel, ziua de 25 septembrie marchează trecerea bruscă la o vreme rece, cu aspect de iarnă în unele zone, după o perioadă neobișnuit de caldă pentru început de toamnă.

Primele ninsori din această toamnă, anunţate de ANM. Vremea s-a răcit deja
Recomandări
The Domestics, film distopic, disponibil acum pe Prime Video. De ce trebuie să vezi pelicula postapocaliptică
The Domestics, film distopic, disponibil acum pe Prime Video. De ce trebuie să vezi pelicula postapocaliptică
Oraşul din Europa cu cea mai ieftină bere. Plăteşti mai puţin de 4 lei pe o sticlă
Oraşul din Europa cu cea mai ieftină bere. Plăteşti mai puţin de 4 lei pe o sticlă
Cel mai bogat rege din lume deține 17.000 de case, 38 de avioane private și 52 de iahturi de lux. Are o avere de zeci de miliarde de euro
Cel mai bogat rege din lume deține 17.000 de case, 38 de avioane private și 52 de iahturi de lux. Are o avere de zeci de miliarde de euro
Cum s-a schimbat viața Dianei Dumitrescu de când s-a pocăit: „Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul”
Cum s-a schimbat viața Dianei Dumitrescu de când s-a pocăit: „Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul”
De ce se bucură atât de mult câinele tău când te vede, conform cercetătorilor. Se pare că există o explicație științifică pentru asta
De ce se bucură atât de mult câinele tău când te vede, conform cercetătorilor. Se pare că există o explicație științifică pentru asta
Inovație românească în sănătate: Chronivo, platforma AI pentru pacienți cronici
Inovație românească în sănătate: Chronivo, platforma AI pentru pacienți cronici
Cum ambalezi în cutie pizza rămasă pentru a ocupa mai puţin spaţiu în frigider? Trucul e salvator
Cum ambalezi în cutie pizza rămasă pentru a ocupa mai puţin spaţiu în frigider? Trucul e salvator
Black Widow dezvăluie trecutul dur al lui Natasha Romanoff. De ce să vezi filmul pe Disney+
Black Widow dezvăluie trecutul dur al lui Natasha Romanoff. De ce să vezi filmul pe Disney+
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele 5 reguli simple pentru trandafiri înfloriţi până toamna târziu. Sfaturi de aur
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 25 septembrie. Vin veşti bune pe plan personal pentru mulţi nativi
Playtech Știri
Adina Buzatu se menține în formă cu băi de gheață și mult sport: „Am fost dependentă de zahăr”. Care este marele său „minus” și câte ore are ziua pentru ea, de fapt Interviu EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...