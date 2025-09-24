Unde se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi joi, 25 septembrie. Va fi frig ca iarna

România se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii. După mai multe zile cu temperaturi ridicate, peste media normală pentru această perioadă, începând de joi, 25 septembrie, o masă de aer rece va pătrunde în țară și va determina o răcire semnificativă a vremii.

Cele mai scăzute temperaturi joi, 25 septembrie

Această masă de aer rece vine pe flancul estic al unui anticiclon aflat deasupra nord-vestului Europei și va influența regimul termic din cea mai mare parte a țării. Specialiștii avertizează că temperaturile vor coborî simțitor, iar în unele zone va fi mai degrabă vreme de iarnă decât de început de toamnă.

În Moldova, estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, valorile termice vor fi sub normalul climatologic. Maximele se vor situa între 11°C în nordul Moldovei și 25°C în Banat, iar minimele vor coborî între 2°C și 16°C. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în depresiunile intramontane din estul Transilvaniei, unde se pot atinge chiar 0°C în cursul nopții.

Cerul va fi mai mult noros în majoritatea regiunilor. Temporar vor cădea ploi, iar în anumite zone acestea vor avea caracter de aversă. Regiunile cele mai expuse sunt Banatul, Crișana, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Moldovei, dar și local Oltenia și izolat Muntenia. În aceste zone, nu sunt excluse descărcările electrice, iar cantitățile de apă pot depăși 15–20 l/mp pe arii restrânse.

Posibile ninsori la munte

La altitudini de peste 2000 m, sunt posibile precipitații mixte, inclusiv ninsoare slabă, ceea ce întărește senzația de vreme de iarnă la final de septembrie.

Vântul va sufla slab până la moderat, dar vor fi perioade cu intensificări. Cele mai afectate zone sunt județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și litoralul Mării Negre, unde rafalele vor atinge 50–65 km/h. Din noaptea de miercuri spre joi, vântul va deveni mai puternic în sudul țării, cu viteze de 40–50 km/h.

Izolat, vor fi condiții de ceață, în special în timpul nopții și dimineții, ceea ce va reduce vizibilitatea și va îngreuna traficul rutier.

Astfel, ziua de 25 septembrie marchează trecerea bruscă la o vreme rece, cu aspect de iarnă în unele zone, după o perioadă neobișnuit de caldă pentru început de toamnă.