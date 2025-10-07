Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. ANM anunţă cod roşu de ploi torenţiale

Vremea se schimbă brusc în sudul țării, iar Bucureștiul se află din nou în centrul unei avertizări severe de la meteorologi. Cantitățile mari de apă, vântul puternic și riscul de inundații i-au determinat pe reprezentanții autorităților să ia în calcul măsuri excepționale pentru protejarea populației. În acest context, elevii ar putea rămâne acasă, dacă scenariul cel mai pesimist se confirmă.

Ciclonul Barbara lovește România: cod roșu de ploi torențiale

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți seara o avertizare cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabilă până miercuri la ora 15:00, pentru mai multe județe din sud-estul țării, printre care Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

Meteorologii avertizează că în aceste zone se vor acumula cantități de apă între 80 și 100 de litri pe metru pătrat, iar izolat se pot înregistra chiar 120–140 l/mp. Se vor semnala și descărcări electrice, iar vântul va sufla în rafale de până la 70 km/h.

Prognoza pentru Capitală este una sumbră: vremea va fi închisă și rece, cu ploi puternice în special pe timpul nopții. Potrivit ANM, până miercuri dimineață se vor acumula 40–50 l/mp, iar temperatura maximă nu va depăși 14 grade Celsius.

Școlile din București ar putea fi închise miercuri

Autoritățile din Capitală se pregătesc pentru ce e mai rău. Potrivit sursele Observatornews.ro, Comitetul pentru Situații de Urgență urmează să se întrunească marți, la Prefectură, pentru a analiza posibilitatea suspendării cursurilor școlare miercuri.

O primă ședință a avut loc deja luni, tot la Prefectură, cu scop preventiv. Atunci, au fost transmise adrese către Apa Nova, pentru a asigura intervenții rapide în caz de inundații, în special în zonele vulnerabile ale orașului.

Măsuri similare au fost deja luate în Ialomița și Constanța, unde Comitetele Județene pentru Situații de Urgență au decis suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ. În Constanța, grădinițele și creșele vor fi, de asemenea, închise. În plus, și județele Giurgiu, Călărași și Ilfov analizează aceeași variantă, dacă precipitațiile vor continua în ritm intens.

Avertizările autorităților pentru bucureșteni

Pe fondul ploilor torențiale și al vântului puternic, ISU București-Ilfov (ISU B-IF) a transmis o serie de recomandări pentru populație.

Reprezentanții instituției îi îndeamnă pe locuitori să evite activitățile în aer liber și să fixeze bine obiectele din exterior, pentru a preveni accidentele cauzate de vânt. De asemenea, este recomandată curățarea șanțurilor și rigolelor pentru a facilita scurgerea apei și evitarea zonelor cu copaci sau stâlpi, care pot fi doborâți.

Un alt sfat important este să nu se traverseze cursurile de apă și să nu se stea aproape de malurile acestora, întrucât debitul poate crește brusc.

Populația a fost avertizată și prin panouri electronice stradale, precum și prin canalele de comunicare instituționale, cu privire la intensitatea fenomenelor meteo ce urmează să lovească Capitala în următoarele ore.

Alte avertizări ANM pentru țară

Ciclonul Barbara nu afectează doar sud-estul României. Meteorologii au emis coduri galbene și portocalii de ploi și vânt pentru numeroase alte județe, inclusiv din Moldova, Oltenia, Transilvania și Dobrogea.

În intervalul marți ora 21:00 – miercuri ora 23:00, va fi valabil cod portocaliu de ploi importante cantitativ în județele Bacău, Vaslui, Galați, Vrancea, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Olt și Teleorman. Aici, se vor acumula 60–90 l/mp de apă, iar local se pot depăși 100 l/mp.

În zonele montane, la peste 1.700 de metri altitudine, se vor înregistra ninsori viscolite și se va depune un strat de zăpadă de 10–30 cm.

Totodată, în noaptea de miercuri spre joi, o nouă avertizare cod galben de vânt puternic va fi în vigoare în mai multe județe din estul și sud-estul țării.

Capitala se pregătește de o noapte grea

Până joi dimineață, meteorologii anunță că ploile vor continua în București, iar temperaturile se vor menține scăzute. Vremea va fi închisă și rece, iar rafalele de vânt vor atinge până la 65 km/h în timpul nopții.

Chiar dacă joi se preconizează o ușoară ameliorare a vremii, cu maxime de 18–19 grade Celsius, miercuri rămâne o zi critică pentru Capitală.

Toate privirile sunt acum îndreptate către decizia Comitetului pentru Situații de Urgență, care ar putea anunța, în orele următoare, închiderea școlilor din București, pentru siguranța elevilor.