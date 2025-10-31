Ultima ora
Schimbări în echipa lui Nicușor Dan. Cristian Diaconescu pleacă din funcție, cine îl înlocuiește
31 oct. 2025 | 13:27
de Vieriu Ionut

Schimbări în echipa lui Nicușor Dan. Cristian Diaconescu pleacă din funcție, cine îl înlocuiește

Schimbări în echipa lui Nicușor Dan. Cristian Diaconescu pleacă din funcție, cine îl înlocuiește
Nicușor Dan

Administrația Prezidențială trece printr-o nouă reorganizare în echipa de la vârful statului. După ce Cristian Diaconescu a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, președintele Nicușor Dan a decis ca atribuțiile acestuia să fie preluate de un nume cu experiență solidă în diplomație – Marius-Gabriel Lazurca. Fost ambasador, acesta va cumula acum două poziții cheie la Palatul Cotroceni.

Marius Lazurca, noul consilier prezidențial pentru securitate națională

Începând cu data de 1 noiembrie 2025, Marius-Gabriel Lazurca devine consilier prezidențial pentru securitate națională, potrivit unui decret semnat de președintele României, Nicușor Dan. În același timp, Lazurca își va păstra și actuala funcție de consilier prezidențial pentru politică externă, cumulând astfel două dintre cele mai importante roluri din cadrul Administrației Prezidențiale.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: ‘Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională’”, a transmis Administrația Prezidențială.

Totodată, instituția a precizat că Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni.

Plecarea lui Cristian Diaconescu și reorganizarea la Cotroceni

Numirea lui Marius Lazurca vine în contextul în care Cristian Diaconescu a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Decizia a fost deja oficializată de Administrația Prezidențială, marcând o schimbare semnificativă în structura de conducere a echipei de la Cotroceni.

Odată cu această modificare, Lazurca devine unul dintre cei mai importanți consilieri ai președintelui Nicușor Dan, având un rol esențial atât în coordonarea politicii externe, cât și în domeniul securității naționale — două direcții fundamentale pentru activitatea prezidențială.

Ce presupune funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională

Departamentul Securității Naționale (DSN) este o structură specializată din cadrul Administrației Prezidențiale, cu rolul de a sprijini președintele României în îndeplinirea atribuțiilor constituționale legate de apărarea țării și de securitatea națională.

Principala misiune a acestui departament este oferirea suportului decizional și a expertizei necesare în elaborarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării, precum și în coordonarea implementării acesteia. Activitatea se desfășoară în colaborare strânsă cu ministerele, instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, dar și cu organizațiile internaționale, mediul academic și experți din țară și din străinătate.

De asemenea, DSN are atribuții în monitorizarea situațiilor de criză și oferirea de soluții pentru gestionarea acestora. În astfel de cazuri, departamentul poate propune măsuri privind instituirea stării de urgență sau de asediu, declararea mobilizării generale sau chiar a stării de război, atunci când contextul o impune.

Implicarea Departamentului Securității Naționale în procesul legislativ

O altă componentă importantă a activității Departamentului Securității Naționale este participarea la procesul legislativ. La acest nivel, se formulează propuneri pentru avizarea proiectelor de acte normative inițiate de Guvern, care reglementează domeniile apărării și securității naționale.

Totodată, departamentul evaluează actele normative care urmează să fie promulgate de președinte, pentru a se asigura că acestea respectă cadrul constituțional și contribuie la consolidarea securității statului. În acest mod, DSN funcționează ca un filtru strategic, asigurând coerența între politicile interne și angajamentele internaționale ale României.

