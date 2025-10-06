Cine sunt noii consilieri prezidențiali numiți de Nicușor Dan. Printre ei, doi lideri politici importanți

După o perioadă intensă marcată de schimbări și reconfigurări politice, Palatul Cotroceni trece printr-o transformare semnificativă. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni, 6 octombrie, componența noii sale echipe de consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici. Decizia vine în urma eliberării din funcție a majorității consilierilor anteriori, o mișcare care marchează începutul unei noi etape în cadrul Administrației Prezidențiale.

„Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, se precizează în comunicatul Administrației Prezidențiale.

O echipă diversă, cu nume cunoscute din politica românească

Printre noile numiri anunțate se regăsesc și două figuri politice marcante: Ludovic Orban, fost premier și lider al Partidului Forța Dreptei, precum și Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară (PMP). Ambele formațiuni politice l-au susținut pe Nicușor Dan atât la alegerile locale din 2024, cât și la cele prezidențiale din 2025.

Ludovic Orban va ocupa funcția de consilier prezidențial pentru politică internă, începând cu 6 octombrie 2025, în timp ce Eugen Tomac va fi consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, cu începere de la aceeași dată.

Echipa noului președinte cuprinde și alte nume cu experiență în administrație, diplomație și economie:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă (din 6 octombrie 2025);

Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene (din 1 noiembrie 2025);

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni (din 6 octombrie 2025);

Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale (din 1 noiembrie 2025);

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice (din 6 octombrie 2025);

Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie (din 6 octombrie 2025);

Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism (din 6 octombrie 2025).

Reconfigurarea echipei prezidențiale și noile direcții

Lista consilierilor include, de asemenea, specialiști care vor acoperi domenii strategice pentru mandatul prezidențial al lui Nicușor Dan:

Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică (din 6 octombrie 2025);

Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu (din 6 octombrie 2025);

Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă (din 1 noiembrie 2025);

Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice (din 1 noiembrie 2025);

Andreea Miu – consilier prezidențial, coordonator al Secretariatului General al Administrației Prezidențiale (din 1 noiembrie 2025);

Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică (din 6 octombrie 2025);

Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor (din 1 noiembrie 2025).

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de încredere către noua echipă, subliniind rolul ei în consolidarea instituției prezidențiale:

„Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării.”

Cei care pleacă de la Cotroceni

Reformarea echipei prezidențiale vine după o serie de demiteri care au precedat noile numiri. Șapte dintre cei unsprezece consilieri anteriori au fost eliberați din funcție, printre aceștia numărându-se Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu, Radu Burnete, Mariana Costea, Cătălin Galer, Gabriel Pișcociu și Lenuța Cobuz.

Radu Burnete, fost președinte al Federației Patronale Concordia, demisionase din funcția respectivă pentru a se alătura echipei prezidențiale a lui Nicușor Dan imediat după alegerile din 2025.