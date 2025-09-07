Nicuşor Dan, mesaj la Serbările de la Ţebea: Idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume marcată de diviziuni

Președintele Nicușor Dan a transmis, cu prilejul Serbărilor Naționale de la Țebea, că idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume în care diviziunile etnice și sociale persistă.

„Este important să păstrăm vie memoria lui Avram Iancu nu doar ca pe o filă de istorie semnificativă, ci ca pe un îndemn pentru prezent. Avem nevoie să demonstrăm, prin fapte și decizii, că România este o țară a solidarității, a toleranței și a încrederii în viitor”, a subliniat șeful statului.

Mesajul transmis de Nicușor Dan

În mesaj, președintele a făcut referire și la curajul de a apăra drepturile, libertatea și demnitatea fiecăruia, evocând războiul din Ucraina și subliniind necesitatea ca România să fie alături de poporul ucrainean și să contribuie la securitatea regională, printr-o cooperare strânsă cu partenerii europeni și cu Statele Unite ale Americii.

Mesajul președintelui Nicușor Dan, adresat Serbărilor Naționale de la Țebea 2025, a fost prezentat în fața participanților de către Mihai Șomordolea, consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale și secretar al CSAT.