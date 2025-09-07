Nicuşor Dan, mesaj la Serbările de la Ţebea: Idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume marcată de diviziuni
Președintele Nicușor Dan a transmis, cu prilejul Serbărilor Naționale de la Țebea, că idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume în care diviziunile etnice și sociale persistă.
„Este important să păstrăm vie memoria lui Avram Iancu nu doar ca pe o filă de istorie semnificativă, ci ca pe un îndemn pentru prezent. Avem nevoie să demonstrăm, prin fapte și decizii, că România este o țară a solidarității, a toleranței și a încrederii în viitor”, a subliniat șeful statului.
Mesajul transmis de Nicușor Dan
În mesaj, președintele a făcut referire și la curajul de a apăra drepturile, libertatea și demnitatea fiecăruia, evocând războiul din Ucraina și subliniind necesitatea ca România să fie alături de poporul ucrainean și să contribuie la securitatea regională, printr-o cooperare strânsă cu partenerii europeni și cu Statele Unite ale Americii.
Mesajul președintelui Nicușor Dan, adresat Serbărilor Naționale de la Țebea 2025, a fost prezentat în fața participanților de către Mihai Șomordolea, consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale și secretar al CSAT.
„Comemorăm astăzi una dintre cele mai reprezentative personalităţi istorice ale naţiunii române. Avram Iancu a rămas în istorie ca o figură legendară, iar numele său a devenit sinonim cu lupta pentru afirmarea identităţii poporului nostru.
Este emoţionant că, în fiecare an, ceremoniile organizate pentru „Crăişorul Munţilor” aduc laolaltă români de toate vârstele care vin la Ţebea din întreaga ţară pentru a omagia memoria celui care a avut o contribuţie atât de importantă la formarea conştiinţei noastre naţionale.
În acest fel, tradiţiile României sunt protejate şi transmise mai departe, iar trecutul devine un reper pentru a ne reaminti că suntem o naţiune puternică. Prezenţa numeroasă la aceste Serbări Naţionale dovedeşte că liantul între generaţii este viu, iar ataşamentul pentru valorile naţionale este o temelie solidă pe care România să-şi continue modernizarea şi consolidarea democratică, ca membru important al Uniunii Europene şi al NATO.
Idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume în care diviziunile etnice şi sociale continuă să existe.
Privind la contextul internaţional dificil de astăzi, putem să înţelegem mai bine puterea exemplului său, curajul de a apăra drepturile, libertatea şi demnitatea fiecăruia. Războiul declanşat de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei, chiar la graniţa ţării noastre, reprezintă o ameninţare majoră pentru stabilitatea globală. România trebuie să fie alături de poporul ucrainean greu încercat şi să contribuie la securitatea regională, printr-o cooperare strânsă cu partenerii europeni şi cu Statele Unite ale Americii.
Este important să păstrăm vie memoria lui Avram Iancu nu doar ca pe o filă de istorie semnificativă pentru noi, ci ca pe un îndemn pentru prezent. Avem nevoie să arătăm, prin fapte şi decizii, că România este o ţară a solidarităţii, a toleranţei şi a încrederii în viitor.
Moştenirea lui Avram Iancu să ne inspire în efortul de a construi o Românie modernă, puternică şi respectată, parte a marii familii europene şi a lumii democratice.”