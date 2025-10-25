Schimbarea orei ne dă peste cap somnul: ce spun specialiștii despre efectele asupra organismului

România va trece oficial la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie 2025. La ora 4:00 dimineața, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, 04:00 devenind 03:00. Astfel, românii vor dormi mai mult, dar vor observa și că serile se vor întuneca mai devreme.

De ce are loc schimbarea orei

Trecerea la ora de iarnă este o practică veche în Europa, menită să optimizeze folosirea luminii naturale în sezonul rece. În această perioadă, zilele devin mai scurte și nopțile mai lungi, iar ajustarea ceasurilor permite o sincronizare mai bună cu lumina solară.

Conceptul de schimbare a orei își are originea în secolul al XVIII-lea. Benjamin Franklin a sugerat ideea în 1784, pentru a economisi lumânările folosite noaptea. Sistemul a fost aplicat oficial în Europa după Primul Război Mondial, în scopul reducerii consumului de energie.

Astăzi, peste 70 de țări din lume continuă să schimbe ora de două ori pe an, însă altele, precum Japonia, China, Islanda sau Turcia, au renunțat la acest sistem. Turcia, de exemplu, a adoptat în 2016 ora permanentă, invocând beneficii precum mai multă lumină după programul de lucru și o viață socială mai activă.

Deși Uniunea Europeană a analizat în repetate rânduri posibilitatea renunțării la schimbarea orei, decizia a fost amânată, astfel încât România va continua această tradiție și în 2025.

Cum afectează organismul și ce recomandă specialiștii

Schimbarea orei nu reprezintă doar o modificare tehnică, ci și una fiziologică. Ritmul circadian, „ceasul intern” al organismului, are nevoie de două-trei zile pentru a se adapta la noul program. În acest timp, pot apărea stări de oboseală, somn agitat sau ușoare variații ale dispoziției.

Medicii recomandă câteva metode pentru a facilita tranziția:

culcarea cu 15-30 de minute mai devreme cu câteva zile înainte de schimbare;

expunerea la lumina naturală dimineața;

mișcare moderată în aer liber;

evitarea cafelei seara;

respectarea unui ritual de relaxare înainte de somn.

Pe termen scurt, efectele pot fi minore, însă studiile arată că în primele zile după trecerea la ora de iarnă crește ușor riscul de accidente rutiere, din cauza întunericului instalat mai devreme.

Pentru mulți români, acest moment marchează începutul simbolic al sezonului rece, cu seri mai lungi și o atmosferă de toamnă autentică, o perioadă de recalibrare fizică și mentală înaintea iernii.