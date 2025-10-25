România trece la ora de iarnă în noaptea 25-26 octombrie 2025. Cum se schimbă ceasurile

România trece la ora de iarnă în noaptea dintre 25 și 26 octombrie 2025, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

Astfel, ora 04:00 devine 03:00, marcând revenirea la timpul legal standard, cunoscut drept Eastern European Time (EET, UTC+2).

Schimbarea are loc întotdeauna în ultima duminică din octombrie și rămâne valabilă până la sfârșitul lunii martie, când se revine la ora de vară.

Trecerea la ora de iarnă are rolul de a alinia activitățile zilnice cu durata naturală a zilei, într-un context în care lumina solară scade semnificativ în lunile reci.

Modificarea orei este programată în weekend tocmai pentru a limita impactul asupra programului de muncă și asupra transporturilor publice, care pot necesita ajustări minore de orar.

Efectele asupra organismului și adaptarea la noul ritm

Chiar dacă trecerea la ora de iarnă aduce o oră suplimentară de somn, medicii avertizează că organismul are nevoie de o scurtă perioadă de acomodare.

Printre simptomele posibile se numără oboseala temporară, iritabilitatea sau tulburările de somn, mai ales în cazul persoanelor cu un program fix sau al copiilor.

Specialiștii recomandă menținerea unui orar constant de culcare și trezire, evitarea consumului de cofeină seara și expunerea la lumină naturală dimineața, pentru o adaptare mai ușoară la noul ciclu.

Fenomenul are și o componentă astronomică importantă. Pe 22 septembrie 2025, la ora 21:19, s-a produs echinocțiul de toamnă, moment ce marchează trecerea oficială de la vară la toamnă în emisfera nordică.

Din acel punct, durata zilei scade treptat, iar ora de iarnă contribuie la optimizarea activităților zilnice în funcție de lumina naturală disponibilă.

De la prima aplicare în 1917 până la dezbaterile europene actuale

România a aplicat pentru prima dată sistemul orei de vară și al orei de iarnă în anul 1917, în perioada Primului Război Mondial, ca măsură de economisire a energiei.

Practica a fost suspendată pentru câteva decenii și reluată în 1979, odată cu armonizarea legislației interne cu cea a altor state europene.

Astăzi, peste 60 de țări din lume continuă să aplice această convenție, însă există și excepții importante.

Rusia, Turcia și China au renunțat complet la schimbarea orei, menținând un fus orar fix pe tot parcursul anului. În Uniunea Europeană, discuțiile privind eliminarea trecerii semestriale continuă de mai mulți ani, însă deciziile finale au fost amânate din cauza lipsei unui consens între statele membre.

Până la o eventuală modificare a regulilor europene, România va continua să aplice trecerea la ora de iarnă în fiecare ultim weekend din octombrie.