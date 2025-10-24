Ultima ora
Stelian Bujduveanu: Guvernul pregătește o hotărâre pentru reconstrucția blocului din Rahova. Păgubiții rămân proprietari
24 oct. 2025 | 10:48
de Badea Violeta

Ora de iarnă ar putea fi eliminată definitiv. Ce decizie se pregătește la Bruxelles

ACTUALITATE
Ora de iarnă ar putea fi eliminată definitiv. Ce decizie se pregătește la Bruxelles
Eliminarea orei de iarna, posibila in viitorul apropiat. Sursa foto: Profimedia

În această duminică, cetățenii Uniunii Europene își vor da ceasurile înapoi cu o oră, însă discuțiile despre eliminarea completă a orei de iarnă se intensifică la Bruxelles. Comisia Europeană analizează modul în care statele membre ar putea renunța definitiv la schimbarea sezonieră a orei, într-o inițiativă care ar putea afecta milioane de oameni.

De ce se discută eliminarea orei de iarnă în UE

Practicile actuale de schimbare a orei, de două ori pe an, au fost introduse inițial pentru a economisi energie, însă cercetările recente arată că acest sistem nu mai produce efecte semnificative în acest sens. Comisarul european Apostolos Tzitzikostas a subliniat că schimbarea orei ”ne afectează pe toți, îi frustrează pe cei mai mulți și chiar și eu aș spune că dăunează oamenilor”.

Pe lângă impactul asupra sănătății populației, diferențele orare între statele UE generează dificultăți în sectorul transporturilor și al energiei, iar statelor membre le este dificil să gestioneze această practică uniform. Prin urmare, Bruxelles-ul analizează posibilitatea ca fiecare țară să decidă dacă rămâne permanent la ora de iarnă sau la ora de vară, relatează AFP.

Ce pași pregătește Comisia Europeană

În 2018, Comisia Europeană a elaborat un proiect de directivă care prevedea renunțarea la schimbarea bianuală a orei, dar decizia nu a fost finalizată. În prezent, Executivul comunitar realizează un studiu detaliat pentru a sprijini luarea unei decizii viitoare.

”Comisia a decis să întreprindă analize suplimentare prin intermediul unui studiu detaliat la care lucrăm chiar acum, pentru a sprijini luarea deciziilor viitoare pe această temă”, a spus Tzitzikostas.

În paralel, comisarul menționează că se află în contact cu statele membre pentru a promova tema, care beneficiază de susținere publică. Într-o consultare publică din 2018, aproape patru milioane de persoane din UE și-au exprimat susținerea pentru renunțarea la schimbarea orei.

Când ar putea intra în vigoare eliminarea orei de iarnă

Deocamdată, nu există un orizont de timp stabilit pentru aplicarea acestei schimbări. Dezbaterea recentă din Parlamentul European de la Strasbourg a relansat discuțiile, după ce Spania, Polonia și Finlanda au susținut ideea la nivel de miniștri ai energiei.

”Scopul meu este să mergem mai departe. A venit vremea să oprim în sfârșit schimbările sezoniere de oră din fiecare an”, a adăugat comisarul european.

În lipsa unei decizii oficiale, cetățenii UE vor continua să-și ajusteze ceasurile conform orei de iarnă și de vară, cel puțin pentru următoarele sezoane.

Această reformă ar putea schimba modul în care milioane de oameni își planifică activitățile zilnice și ar aduce uniformitate în întreaga Uniune Europeană, reducând problemele generate de diferențele de fus orar interne și efectele negative asupra sănătății și economiei.

