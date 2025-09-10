Schelet uman găsit într-o zonă izolată din Ceahlău. Polițiștii cred că ar fi vorba de un bărbat dispărut acum 20 de ani. Ce au găsit lângă el

Descoperire șocantă în județul Neamț: un turist a găsit rămășițe umane într-o zonă montană greu accesibilă din munții Ceahlău. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili identitatea persoanei și circumstanțele în care a murit. Oasele au fost găsite la baza unui perete stâncos, iar descoperirea a stârnit un val de îngrijorare în rândul autorităților și turiștilor.

Descoperire macabră în Ceahlău: schelet uman găsit într-o zonă izolată

Un turist care explora zona a observat un femur și l-a dus la baza Salvamont din Durău. Salvamontiștii și-au dat imediat seama că este vorba despre osul unui om și au alertat autoritățile.

Operațiunea de căutare a fost organizată rapid, iar în scurt timp, în zona respectivă a fost găsit aproape întreg scheletul uman. Alături de rămășițele omenești, echipele au descoperit câteva obiecte personale: monede, un briceag, un stilou și o umbrelă.

Ce indicii sugerează vechimea scheletului

Monedele găsite printre oase circulau până în anul 2005, ceea ce indică faptul că scheletul ar fi rămas în zonă de mai bine de două decenii. Această observație îi face pe anchetatori să creadă că persoana decedată ar fi dispărut în urmă cu aproximativ 20 de ani.

Din primele informații, ar fi vorba despre un bărbat, însă identitatea exactă va fi stabilită abia după efectuarea expertizelor medico-legale. Specialiștii urmează să analizeze oasele pentru a determina vârsta, sexul și eventualele urme de violență sau alte circumstanțe legate de deces.

De asemenea, obiectele găsite în apropierea scheletului ar putea oferi indicii despre activitățile persoanei și modul în care a ajuns în acea zonă izolată, relatează stirileprotv.ro.

Autoritățile au început o anchetă

Polițiștii din Neamț coordonează investigația, iar Salvamont continuă să securizeze zona pentru a permite cercetările în condiții de siguranță. Ancheta va include interviuri cu localnicii, verificarea listelor de persoane dispărute și colaborarea cu experți în identificarea rămășițelor umane.

Descoperirea a fost semnalată rapid și opiniei publice, iar autoritățile atrag atenția turiștilor să fie prudenți în zonele montane izolate. Până la finalizarea expertizelor și identificarea oficială a scheletului, autoritățile mențin zona sub supraveghere și continuă cercetările pentru a clarifica circumstanțele în care bărbatul și-a pierdut viața.

