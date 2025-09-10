Ai crede că este o tablă de șah de câteva hectare apărută misterios pe suprafața Pământului, dar ce au descoperit cercetătorii a uimit toată lumea

Un peisaj surprinzător din nordul statului Idaho, SUA, a atras atenția oamenilor de știință și a pasionaților de astronomie. O fotografie realizată de pe Stația Spațială Internațională arată o porțiune de pădure ce seamănă izbitor cu o tablă uriașă de șah. Imaginea, făcută de un astronaut în 2017, dezvăluie un model geometric unic, rezultat al unei inițiative de gestionare forestieră care își are originile în secolul al XIX-lea.

Cum a apărut „tabla de șah” din pădurea Idaho

Fotografia surprinde zona din apropierea râului Priest, la aproximativ 65 de kilometri sud de granița cu Canada. Privită de sus, pădurea este împărțită în sute de pătrate aproape perfecte, alternând între suprafețe albe și verzi. Diferența de culoare este explicată de faptul că unele pătrate sunt reîmpădurite recent, iar pe altele cresc copaci maturi.

Modelul are o lățime de aproximativ 8 kilometri și conține în jur de 185 de pătrate, fiecare cu dimensiunea a 24 de terenuri de fotbal. Alternanța lor nu este întâmplătoare: ea face parte dintr-o strategie de exploatare forestieră implementată încă din anii 1800. Principiul este simplu – o parte din pădure este tăiată, dar imediat replantată, în timp ce alte zone sunt lăsate intacte pentru a susține ecosistemul.

În acest fel, pădurea este exploatată responsabil, cu un ciclu de recoltare și replantare care se repetă la câteva decenii. Fotografia astronautului surprinde momentul în care o parte dintre suprafețe erau acoperite cu puieți peste care s-a așezat zăpada, accentuând vizibil diferența dintre pătratele albe și cele verzi.

Rolul râului Priest în istoria exploatării forestiere

Zona fotografiată nu are doar valoare vizuală, ci și o istorie puternic legată de exploatarea lemnului. În secolul trecut, râul Priest era folosit pentru transportul buștenilor. Procesul, cunoscut sub numele de „log driving”, presupunea formarea unor plute uriașe din trunchiuri, care erau ghidate pe apă de muncitori ce stăteau chiar pe lemne.

Această practică spectaculoasă, dar periculoasă, a fost abandonată în anii 1990, pentru a permite folosirea râului în scopuri recreaționale. Astăzi, lemnul este transportat pe șosele special construite, iar urmele drumurilor pot fi observate și în fotografia din satelit.

Astfel, imaginea nu surprinde doar frumusețea vizuală a pădurii, ci și moștenirea unei economii bazate pe resurse naturale. Faptul că un simplu râu a fost, timp de decenii, „autostrada” industriei lemnului din Idaho arată cât de dependentă era comunitatea locală de aceste practici.

Pădurea văzută din spațiu, între știință și simbol

Pe lângă impactul practic al exploatării forestiere, „tabla de șah” din Idaho a devenit și un simbol al modului în care activitatea umană lasă urme vizibile chiar și din spațiu. Fotografia arată clar cum deciziile luate în urmă cu două secole continuă să modeleze peisajul și astăzi.

Imaginea capătă o dimensiune artistică atunci când este analizată în contextul contrastului dintre natură și geometria impusă de om. Pădurea nu mai apare ca un teritoriu sălbatic, ci ca o suprafață ordonată, aproape artificială, creată printr-un plan pe termen lung. De altfel, NASA subliniază că astfel de fotografii au un dublu rol: pe de o parte documentează modul în care gestionarea resurselor influențează planeta, iar pe de altă parte oferă o perspectivă spectaculoasă asupra diversității vizuale a Pământului.

„Tabla de șah” din Idaho nu este unică, dar este una dintre cele mai clare reprezentări ale interacțiunii dintre om și natură. Privind imaginea, îți dai seama că pădurea nu mai este doar un spațiu de exploatat, ci și un martor al istoriei și al schimbărilor produse de generații întregi.