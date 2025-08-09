Românii se aventurează pe munte fără să fie pregătiţi: nouă răniți și un deces în doar 24 de ore, în România. Sfaturile echipelor Salvamont pentru a evita pericolul

Ultimele 24 de ore au fost deosebit de solicitante pentru echipele Salvamont din întreaga țară. În acest interval, salvamontiștii au intervenit pentru salvarea a 15 persoane aflate în dificultate pe traseele montane. Nouă dintre acestea au fost predate echipajelor medicale, iar, din păcate, o persoană din județul Sibiu și-a pierdut viața.

Nouă răniţi şi o persoană decedată pe munte, în ultimele ore

Potrivit datelor transmise de Salvamont România, dispeceratul național a primit 16 apeluri de urgență care au necesitat intervenția directă a echipelor din teren. Opt dintre persoanele rănite au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont, iar o altă victimă a fost preluată de un elicopter SMURD.

Tragedia din județul Sibiu a necesitat intervenția salvamontiștilor pentru coborârea trupului persoanei decedate și predarea acestuia către Institutul de Medicină Legală.

În paralel, salvamontiștii au răspuns la 36 de apeluri de informare din partea turiștilor, referitoare la starea traseelor, condițiile meteo și recomandări de siguranță.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să sprijiniți campania de reducere a numărului de accidente”, au transmis salvatorii montani.

Sfaturi pentru turiștii care merg pe munte

Pentru a evita incidentele și a se bucura în siguranță de drumețiile montane, Salvamont reamintește câteva reguli esențiale:

Verificați prognoza meteo înainte de a porni pe traseu și evitați zonele expuse în caz de furtună sau viscol.

Alegeți traseele în funcție de pregătirea fizică și experiența pe munte. Nu subestimați dificultatea unor drumuri.

Echipamentul adecvat (încălțăminte cu aderență bună, haine impermeabile, lanternă, trusă de prim-ajutor) poate face diferența între o excursie reușită și o situație de risc.

Nu plecați singuri pe trasee izolate și anunțați pe cineva despre planul și ora estimată de întoarcere.

Folosiți doar traseele marcate și respectați indicațiile panourilor și ale salvamontiștilor.

Luați suficientă apă și alimente, chiar dacă traseul pare scurt.

Păstrați telefonul încărcat și, pe cât posibil, purtați o baterie externă.

Respectarea acestor reguli simple poate reduce semnificativ riscul de accidente și poate transforma o ieșire pe munte într-o experiență sigură și memorabilă.