Descoperire arheologică excepțională la Callatis: vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie

Arheologii români au făcut o descoperire deosebită în situl Callatis, situat în apropiere de Mangalia: vase din aur și argint datând de la începutul secolului al III-lea î.e.n.

Muzeul Național de Istorie a României a anunțat că aceste artefacte extrem de rare vor fi expuse publicului în cadrul unui eveniment cultural dedicat patrimoniului istoric.

Descoperirile oferă informații valoroase despre viața și obiceiurile locuitorilor orașului antic Callatis și confirmă bogăția și sofisticarea comunităților de pe litoralul Mării Negre.

Potrivit muzeului, piesele recuperate se aseamănă cu cele descoperite în cele mai fastuoase morminte antice din regiune.

Printre acestea se numără mormintele de la Vergina, din Grecia de Nord, atribuite familiei lui Alexandru cel Mare, și mormântul regelui trac Seuthes al III-lea, din Bulgaria.

Noile descoperiri de la Callatis sunt considerate unicat pentru arheologia românească, atât prin valoarea lor artistică, cât și prin contextul istoric în care au fost utilizate.

Aceste obiecte reprezintă o mărturie prețioasă a comerțului, influențelor culturale și tehnicilor meșteșugărești din perioada antică.

Contextul descoperirilor arheologice

Vasele de aur și argint au fost identificate în timpul cercetărilor sistematice desfășurate în iulie 2025, în cadrul sectorului „Necropola tumulară a orașului antic Callatis”, sub coordonarea specialiștilor Muzeului Național de Istorie a României.

Echipa de arheologi a efectuat săpături detaliate, documentând fiecare piesă și analiza contextul său arheologic.

Această metodă permite o înțelegere mai profundă a modului în care aceste obiecte erau folosite, dar și a statutului social al posesorilor lor.

Expoziție și eveniment dedicat

Artefactele vor fi prezentate publicului vineri, 12 septembrie, de la ora 14.00, la Muzeul Național de Istorie a României, în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului.

Programul evenimentului include prezentări ale descoperirilor arheologice, conferință de presă și vernisarea unei micro-expoziții în Holul Central al muzeului, pe strada Franceză.

Accesul vizitatorilor va fi gratuit, oferind tuturor șansa de a observa direct piesele și de a afla mai multe despre semnificația lor istorică.

Această descoperire subliniază importanța sitului Callatis și poziția României în contextul patrimoniului arheologic european.

Vasele de aur și argint demonstrează nivelul ridicat de meșteșug și influențele culturale care au ajuns pe litoralul Mării Negre încă din antichitate.

Prin astfel de evenimente, publicul are oportunitatea de a se conecta direct cu istoria și de a aprecia valoarea excepțională a patrimoniului național.