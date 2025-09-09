Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 14:10
de Andrei Simion

Descoperire arheologică excepțională la Callatis: vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie

ȘTIINȚĂ
Descoperire arheologică excepțională la Callatis: vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie
Vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie

Arheologii români au făcut o descoperire deosebită în situl Callatis, situat în apropiere de Mangalia: vase din aur și argint datând de la începutul secolului al III-lea î.e.n.

Muzeul Național de Istorie a României a anunțat că aceste artefacte extrem de rare vor fi expuse publicului în cadrul unui eveniment cultural dedicat patrimoniului istoric.

Descoperirile oferă informații valoroase despre viața și obiceiurile locuitorilor orașului antic Callatis și confirmă bogăția și sofisticarea comunităților de pe litoralul Mării Negre.

Vezi și:
Descoperire arheologică rară: Monedă de aur de 2.270 de ani, găsită la Ierusalim
Descoperirea unei fabrici vechi de 5.500 de ani pare să confirme un episod-cheie din Biblie. Unde se afla aceasta și ce producea

Potrivit muzeului, piesele recuperate se aseamănă cu cele descoperite în cele mai fastuoase morminte antice din regiune.

Printre acestea se numără mormintele de la Vergina, din Grecia de Nord, atribuite familiei lui Alexandru cel Mare, și mormântul regelui trac Seuthes al III-lea, din Bulgaria.

Noile descoperiri de la Callatis sunt considerate unicat pentru arheologia românească, atât prin valoarea lor artistică, cât și prin contextul istoric în care au fost utilizate.

Aceste obiecte reprezintă o mărturie prețioasă a comerțului, influențelor culturale și tehnicilor meșteșugărești din perioada antică.

Vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie

Vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie / Foto: Muzeul Național de Istorie a României

Contextul descoperirilor arheologice

Vasele de aur și argint au fost identificate în timpul cercetărilor sistematice desfășurate în iulie 2025, în cadrul sectorului „Necropola tumulară a orașului antic Callatis”, sub coordonarea specialiștilor Muzeului Național de Istorie a României.

Echipa de arheologi a efectuat săpături detaliate, documentând fiecare piesă și analiza contextul său arheologic.

Această metodă permite o înțelegere mai profundă a modului în care aceste obiecte erau folosite, dar și a statutului social al posesorilor lor.

Vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie

Vase de aur și argint prezentate la Muzeul Național de Istorie/ Foto: Muzeul Național de Istorie a României

Expoziție și eveniment dedicat

Artefactele vor fi prezentate publicului vineri, 12 septembrie, de la ora 14.00, la Muzeul Național de Istorie a României, în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului.

Programul evenimentului include prezentări ale descoperirilor arheologice, conferință de presă și vernisarea unei micro-expoziții în Holul Central al muzeului, pe strada Franceză.

Accesul vizitatorilor va fi gratuit, oferind tuturor șansa de a observa direct piesele și de a afla mai multe despre semnificația lor istorică.

Această descoperire subliniază importanța sitului Callatis și poziția României în contextul patrimoniului arheologic european.

Vasele de aur și argint demonstrează nivelul ridicat de meșteșug și influențele culturale care au ajuns pe litoralul Mării Negre încă din antichitate.

Prin astfel de evenimente, publicul are oportunitatea de a se conecta direct cu istoria și de a aprecia valoarea excepțională a patrimoniului național.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Cât au costat zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Suma pentru fiecare deplasare, uriaşă
Cât au costat zborurile oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu? Suma pentru fiecare deplasare, uriaşă
Deodorantul Mitchum, retras de pe rafturi după ce mai mulți utilizatori s-au confruntat cu arsuri la subraț. Compania a recunoscut cauza: „Un ingredient a fost afectat”
Deodorantul Mitchum, retras de pe rafturi după ce mai mulți utilizatori s-au confruntat cu arsuri la subraț. Compania a recunoscut cauza: „Un ingredient a fost afectat”
Mașina care te anunță dacă, din întâmplare, ești prea bătrân ca să conduci. Cum funcționează, de fapt, invenția de la General Motors
Mașina care te anunță dacă, din întâmplare, ești prea bătrân ca să conduci. Cum funcționează, de fapt, invenția de la General Motors
OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, lansează o platformă de joburi, dar nu pentru oricine, ci pentru cei cu abilități în AI
OpenAI, compania-mamă a ChatGPT, lansează o platformă de joburi, dar nu pentru oricine, ci pentru cei cu abilități în AI
Românii se plâng de apa rece din Thassos, la început de septembrie. Plajele în care poţi intra în mare: „Mă aşteptam să fie caldă”
Românii se plâng de apa rece din Thassos, la început de septembrie. Plajele în care poţi intra în mare: „Mă aşteptam să fie caldă”
„Dacă nu mai plătim impozitul pe casă, ne poate obliga primăria să o facem?”. Ce scrie în lege exact
„Dacă nu mai plătim impozitul pe casă, ne poate obliga primăria să o facem?”. Ce scrie în lege exact
Aeroportul Roma Fiumicino, desemnat cel mai bun din Europa. Ce dotări și servicii i-au adus acest renume
Aeroportul Roma Fiumicino, desemnat cel mai bun din Europa. Ce dotări și servicii i-au adus acest renume
Revista presei
Adevarul
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce nu crede Nicola în prieteniile din showbiz și cum a fost „sabotată” la Festivalul de la Mamaia din 2002: „Efectiv am fost scoasă, dar eu mă bucur”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce afaceri are și cu ce se ocupă Florin Stamin de la Asia Express 2025. Cum arată femeia cu care și-a refăcut viața după divorțul de Raluca Bădulescu
Playtech Știri
Catinca Roman și Calina, bagaje de 98 de kilograme în Asia Express: „Am folosit tot”. De ce a vrut fata creatoarei de modă cu orice preț în emisiune. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...