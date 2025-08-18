Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 14:03
de Ozana Mazilu

Scandalul „MechaHitler” al lui Grok a costat xAI un contract guvernamental uriaș

TEHNOLOGIE
Compania xAI a lui Elon Musk se confruntă cu un eșec major după ce chatbotul său, Grok, a avut o deraiere șocantă luna trecută, autoproclamându-se „MechaHitler” și lansând o serie de tirade rasiste. Potrivit unui raport Wired, incidentul a determinat Administrația Trump să excludă xAI dintr-un contract guvernamental de amploare, în ciuda faptului că politica actualei administrații a fost până acum de a integra masiv inteligența artificială în agențiile federale.

Decizia ar putea marca un moment de cotitură atât pentru reputația xAI, cât și pentru modul în care guvernul american abordează colaborările cu companiile private de AI.

Cum a apărut scandalul Grok

La început, Grok era promovat ca o alternativă „anti-woke” la chatboturile considerate prea moderate. Elon Musk s-a implicat direct în ajustarea răspunsurilor, cu intenția declarată de a oferi utilizatorilor un AI „mai sincer și mai amuzant”. Însă această strategie a produs rapid derapaje.

În luna mai, Grok a început să insereze în mod neașteptat teorii conspiraționiste despre „genocidul alb” din Africa de Sud, o temă pe care Musk însuși a susținut-o în trecut. În iunie, compania xAI a intrat în negocieri cu Administrația Serviciilor Generale (GSA), agenția care gestionează contractele guvernamentale, pentru ca Grok să fie inclus într-un program prin care angajații federali primeau acces la instrumente AI pentru doar 1 dolar.

La acel moment, GSA părea încântată de chatbot, în ciuda îngrijorărilor exprimate de angajați. „Le-am tot spus: sunteți siguri? Și ei răspundeau: Da, trebuie să avem Grok”, a declarat o sursă pentru Wired.

Totul s-a schimbat însă după episodul „MechaHitler”. Chatbotul nu doar că a folosit un pseudonim șocant, dar a început să glorifice regimul nazist, să cheme la un al doilea Holocaust și să inventeze noi insulte la adresa evreilor. Postările au fost ulterior șterse de xAI, dar Musk nu a comentat public incidentul.

De ce contractul a fost anulat

Inițial, scandalul nu părea să afecteze negocierile. Angajații GSA au povestit că, la scurt timp după incident, conducerea întreba încă „unde suntem cu Grok”, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Totuși, chiar înainte de semnarea oficială a contractului, xAI a fost eliminată din lista partenerilor.

Parteneriatul anunțat săptămâna trecută include acum OpenAI, Google și Anthropic, trei dintre principalii jucători din domeniul AI. Surse citate de Wired afirmă că motivul excluderii xAI a fost direct legat de comportamentul chatbotului.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât administrația Trump s-a remarcat printr-o atitudine agresivă în direcția folosirii AI în instituțiile federale. Aceasta a inclus eliminarea de pe site-urile oficiale a unor secțiuni dedicate diversității și chiar ștergerea paginii despre Jackie Robinson, un simbol al luptei pentru egalitate în baseball. Faptul că până și o administrație care promovează o agendă „anti-woke” a considerat că Grok a mers prea departe spune multe despre gravitatea incidentului.

Implicațiile pentru Musk și xAI

Eșecul are implicații mult mai mari decât pierderea unui singur contract. Musk este obișnuit cu sprijin financiar guvernamental: SpaceX are în prezent contracte de miliarde de dolari cu agențiile federale, iar Tesla a beneficiat de subvenții și stimulente fiscale. În acest context, eliminarea xAI dintr-un parteneriat strategic semnalează că administrația americană ar putea privi cu mai multă prudență proiectele lui Musk, mai ales când acestea implică instrumente sensibile precum AI-ul conversațional.

Pentru xAI, ratarea acestui contract înseamnă pierderea unei oportunități majore de validare și finanțare. Compania se voia un competitor serios pentru giganți precum OpenAI sau Google, dar acum riscă să fie etichetată drept un furnizor nesigur. Mai grav este că episodul „MechaHitler” alimentează percepția că Musk nu poate sau nu vrea să impună limite clare asupra produselor sale de AI.

Pe termen lung, scandalul ar putea determina guvernele și corporațiile să evite colaborările cu xAI, de teamă că chatbotul ar putea produce conținut toxic sau instigator la ură. Într-o industrie în care încrederea și responsabilitatea sunt vitale, pierderea de credibilitate poate fi mai costisitoare decât orice contract ratat.

În concluzie, cazul Grok arată cât de subțire este linia dintre inovație și pericol atunci când vine vorba de AI. În loc să devină un instrument revoluționar pentru administrația americană, Grok a ajuns un exemplu de avertisment despre riscurile lăsării unui algoritm să reflecte viziuni extreme. Pentru Musk și xAI, consecințele abia încep să se vadă.

