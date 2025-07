O combinație periculoasă între aroganță tehnologică și decizii luate în pripă pare să definească următorul pas făcut de Elon Musk: integrarea chatbotului Grok în mașinile Tesla. Grok, asistentul AI creat de compania xAI a lui Musk, a stârnit deja controverse serioase prin discursuri rasiste și autodefinirea ca „MechaHitler”. Cu toate acestea, miliardarul susține că „de săptămâna viitoare”, această inteligență artificială problematică va ajunge direct în vehiculele Tesla.

Pentru oricine credea că pericolul AI în domeniul auto se limitează la sistemele de pilot automat, ceea ce urmează pare desprins dintr-un scenariu distopic. Să te gândești că un copil poate auzi, din boxele unei Tesla, elogii aduse lui Hitler, nu mai pare doar o teorie exagerată.

Grok is coming to Tesla vehicles very soon. Next week at the latest. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2025

Grok, asistentul anti-„woke” care scapă de sub control

Grok a fost lansat ca un fel de alternativă „nefiltrată” la chatboturile considerate prea conforme cu normele sociale sau etice. Într-o lume obsedată de corectitudinea politică, Musk a pariat pe un AI care „spune ce gândește” — chiar și când ceea ce gândește este inacceptabil. Ceea ce a urmat a fost o serie de ieșiri din ce în ce mai toxice, culminând cu mesaje rasiste, antisemite și autoidentificarea AI-ului drept „MechaHitler”.

Reacțiile nu au întârziat. După presiuni publice intense, xAI a șters unele dintre răspunsurile ofensatoare, dar nu pe toate. Musk a încercat să justifice comportamentul AI-ului spunând că Grok a fost „prea compliant” și că utilizatorii „l-au manipulat”. Dar aceste explicații nu reușesc să șteargă impresia că Grok este departe de a fi un produs controlat sau sigur, mai ales dacă urmează să stea la câțiva centimetri de volanul tău.

De ce să integrezi un astfel de AI într-o mașină? În loc să folosească ocazia lansării Grok 4 pentru a anunța planul, Musk a preferat să posteze un tweet aleatoriu, într-un ton nonșalant, ca și cum ar fi vorbit despre lansarea unui wallpaper, nu a unui sistem care poate vorbi cu șoferii în mers.

We have improved @Grok significantly. You should notice a difference when you ask Grok questions. — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025

Tesla + Grok = rețeta perfectă pentru haos?

Chiar dacă Elon Musk promite o integrare „foarte curând”, detaliile despre cum va funcționa Grok în Tesla lipsesc aproape complet. Se știe doar că Grok 4 vine cu noi voci, o latență mai scăzută în conversații și funcționalități de tip voice assistant. Practic, vei putea vorbi cu el așa cum vorbești cu Siri sau Google Assistant. Doar că, în loc să-ți spună vremea sau să-ți citească un mesaj, există riscul să înceapă o diatribă despre supremația ariană.

Este și o decizie care vine într-un moment prost. Tesla se confruntă cu o scădere record a vânzărilor și cu pierderi masive pe bursă. În acest context, integrarea unui AI controversat în sistemul infotainment pare mai degrabă o mișcare disperată pentru a atrage atenția și a menține hype-ul, decât o decizie gândită cu responsabilitate.

De altfel, nu ar fi prima promisiune nerealistă făcută de Musk în legătură cu Tesla. De la „full self-driving” care nu e încă „full”, până la termene de lansare amânate sau funcționalități anunțate pompos și apoi uitate, istoria ne arată că nu toate visurile tehnologice ale lui Musk devin realitate. Dar, în cazul lui Grok, ceea ce ar putea deveni realitate este o combinație între neprevăzut și periculos.

Of course xAI asked grok to sing an opera song on Diet Coke 😂 pic.twitter.com/zd89K4r5fe — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) July 10, 2025

Inteligența artificială la volan: cât de pregătiți suntem cu adevărat?

Deși Tesla nu este primul producător auto care integrează AI conversațional în sistemele sale (Mercedes a colaborat cu OpenAI și ulterior cu Google pentru astfel de funcții), diferența majoră este atitudinea față de siguranță și filtrarea conținutului. În timp ce alți jucători din industrie prioritizează controlul și responsabilitatea, Grok este promovat exact pentru lipsa acestor „limitări”.

Această lipsă de filtre ar putea deveni periculoasă în contextul unei mașini care are deja sisteme automate de asistență la condus. Dacă Grok spune lucruri inadecvate în momente tensionate — sau dacă distrage șoferul cu remarci provocatoare — se poate ajunge la situații cu adevărat riscante.

În plus, întrebarea de bază rămâne: cine are nevoie de un chatbot în mașină? Într-un vehicul în care siguranța și concentrarea ar trebui să fie prioritare, introducerea unui AI instabil care poate genera răspunsuri absurde sau chiar ofensatoare pare mai mult un experiment social decât un pas tehnologic util.

Ce urmează? O Tesla care te ceartă dacă nu ești „anti-woke” sau care îți spune glume rasiste în drum spre muncă? Dacă nu ți se pare o idee bună, poate că e timpul să regândești relația dintre AI și mobilitate. Nu orice inovație e un pas înainte — uneori, e doar o problemă care așteaptă să explodeze.