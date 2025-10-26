Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 16:20
de Andrei Simion

Satul din România cu peste 100.000 de vizitatori anual: peisaje care par rupte din basme

ACTUALITATE
Satul din România cu peste 100.000 de vizitatori anual: peisaje care par rupte din basme
Imagine din Rimetea / Foto: TravelMinit

La poalele munților Piatra Secuiului, Rimetea continuă să fascineze prin farmecul său aparte. Chiar dacă toamna aduce vânt, ploaie și răcoare, turiștii nu lipsesc de pe ulițele pietruite ale satului din județul Alba.

Casele albe, perfect aliniate, dau localității o imagine unitară, iar aerul curat și liniștea completă transformă locul într-o destinație tot mai căutată în România.

Rimetea, desemnată „Destinația Turistică a Anului 2025” la categoria Sat de poveste, atrage anual peste 100.000 de vizitatori din toate colțurile țării, dar și din străinătate.

Vezi și:
Pacientul rănit în explozia din Rahova se întoarce în România. Ce se știe despre starea celorlalți internați
Arenda terenurilor agricole în sudul României în 2025: cât costă un hectar de teren arabil

Mulți dintre ei vin pentru prima dată și declară că experiența depășește așteptările, datorită atmosferei autentice și peisajelor spectaculoase.

Peisajele spectaculoase și liniștea atrag mii de vizitatori

Turiștii ajunși la Rimetea sunt cuceriți de combinația dintre tradiție și natură. De la clădirile albe cu obloane verzi, păstrate impecabil, până la priveliștile montane care înconjoară satul, fiecare colț pare desprins dintr-un tablou.

„E prima dată când venim, dar am auzit numai lucruri frumoase. Locul e mai frumos decât în poze”, povestește o vizitatoare. Alt turist adaugă: „Nu e nici agitație, nici prea multă liniște, e exact ce trebuie. Peisajele sunt incredibile”, se arată pe Observator News.

Agențiile de turism locale încearcă să le ofere vizitatorilor o experiență completă. „Foarte mulți aleg să facă drumeții în zonă, să meargă cu bicicletele sau să participe la activități în aer liber. Avem și biciclete electrice de închiriat, iar pentru cei curajoși se organizează chiar și sesiuni de rafting”, explică Inczer Zsuzsa, reprezentant al TAT Rimetea.

Tradițiile și patrimoniul local completează farmecul zonei

Pe lângă natură, Rimetea se remarcă și prin moștenirea culturală bogată. Muzeul satului oferă vizitatorilor ocazia să descopere istoria locului, obiceiurile vechi și meșteșugurile tradiționale. Casele vechi, păstrate în stilul specific secuiesc, ilustrează modul de viață al localnicilor din secolele trecute.

Popularitatea tot mai mare a localității a adus investiții în infrastructura turistică, dar Rimetea reușește să își păstreze autenticitatea. Autoritățile și comunitatea locală au impus reguli stricte privind restaurarea caselor și menținerea aspectului tradițional.

Astfel, Rimetea rămâne unul dintre puținele sate din România unde timpul pare că s-a oprit, dar interesul turiștilor crește de la an la an. Cu natură spectaculoasă, tradiții vii și o atmosferă calmă, satul din județul Alba continuă să fie o veritabilă poveste românească trăită la poalele munților.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
Când și cum trebuie tuns gazonul înainte de iarnă pentru a-l proteja corect
Când și cum trebuie tuns gazonul înainte de iarnă pentru a-l proteja corect
A mers 2831 km cu un singur plin într-o Skoda diesel, iar asta reaprinde febra motoarelor pe motorină
A mers 2831 km cu un singur plin într-o Skoda diesel, iar asta reaprinde febra motoarelor pe motorină
Concedierea în 2025: ce drepturi au angajații și ce greșeli pot costa scump angajatorii
Concedierea în 2025: ce drepturi au angajații și ce greșeli pot costa scump angajatorii
Poți vinde o casă dobândită prin uzucapiune? Ce spun specialiștii despre condițiile legale în 2025
Poți vinde o casă dobândită prin uzucapiune? Ce spun specialiștii despre condițiile legale în 2025
China acoperă un deșert cu panouri solare, cu efecte ecologice neașteptat de pozitive
China acoperă un deșert cu panouri solare, cu efecte ecologice neașteptat de pozitive
Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii caută un bărbat care a tras spre o mașină parcată – vehiculul a fost avariat, nu sunt victime
Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii caută un bărbat care a tras spre o mașină parcată – vehiculul a fost avariat, nu sunt victime
Greșeala periculoasă pe care a făcut-o turistul canadian atacat de urs. Bărbatul are răni grave la cap
Greșeala periculoasă pe care a făcut-o turistul canadian atacat de urs. Bărbatul are răni grave la cap
Donald Trump a dansat pe covorul roșu la sosirea sa în Malaezia VIDEO
Donald Trump a dansat pe covorul roșu la sosirea sa în Malaezia VIDEO
Revista presei
Adevarul
Unul dintre cele mai misterioase locuri de pe pământ și secretele sale. Unde se află Area 51 a Egiptului și ce se ascunde în adâncurile pământului
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rugăciuni de Sfântul Dumitru: Cum să te rogi pentru protecție și împlinire
Playtech Știri
Horoscop duminică, 26 octombrie 2025. Zodia care primește protecție divină de Sfântul Dumitru
Playtech Știri
Durerea neștiută ce o marcase pe avocata Vasilica Enache, victima exploziei din Rahova. Trădarea care i-a frânt inima înainte de tragedie: „Unii iubesc mai mult banii”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...