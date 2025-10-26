Satul din România cu peste 100.000 de vizitatori anual: peisaje care par rupte din basme

La poalele munților Piatra Secuiului, Rimetea continuă să fascineze prin farmecul său aparte. Chiar dacă toamna aduce vânt, ploaie și răcoare, turiștii nu lipsesc de pe ulițele pietruite ale satului din județul Alba.

Casele albe, perfect aliniate, dau localității o imagine unitară, iar aerul curat și liniștea completă transformă locul într-o destinație tot mai căutată în România.

Rimetea, desemnată „Destinația Turistică a Anului 2025” la categoria Sat de poveste, atrage anual peste 100.000 de vizitatori din toate colțurile țării, dar și din străinătate.

Mulți dintre ei vin pentru prima dată și declară că experiența depășește așteptările, datorită atmosferei autentice și peisajelor spectaculoase.

Peisajele spectaculoase și liniștea atrag mii de vizitatori

Turiștii ajunși la Rimetea sunt cuceriți de combinația dintre tradiție și natură. De la clădirile albe cu obloane verzi, păstrate impecabil, până la priveliștile montane care înconjoară satul, fiecare colț pare desprins dintr-un tablou.

„E prima dată când venim, dar am auzit numai lucruri frumoase. Locul e mai frumos decât în poze”, povestește o vizitatoare. Alt turist adaugă: „Nu e nici agitație, nici prea multă liniște, e exact ce trebuie. Peisajele sunt incredibile”, se arată pe Observator News.

Agențiile de turism locale încearcă să le ofere vizitatorilor o experiență completă. „Foarte mulți aleg să facă drumeții în zonă, să meargă cu bicicletele sau să participe la activități în aer liber. Avem și biciclete electrice de închiriat, iar pentru cei curajoși se organizează chiar și sesiuni de rafting”, explică Inczer Zsuzsa, reprezentant al TAT Rimetea.

Tradițiile și patrimoniul local completează farmecul zonei

Pe lângă natură, Rimetea se remarcă și prin moștenirea culturală bogată. Muzeul satului oferă vizitatorilor ocazia să descopere istoria locului, obiceiurile vechi și meșteșugurile tradiționale. Casele vechi, păstrate în stilul specific secuiesc, ilustrează modul de viață al localnicilor din secolele trecute.

Popularitatea tot mai mare a localității a adus investiții în infrastructura turistică, dar Rimetea reușește să își păstreze autenticitatea. Autoritățile și comunitatea locală au impus reguli stricte privind restaurarea caselor și menținerea aspectului tradițional.

Astfel, Rimetea rămâne unul dintre puținele sate din România unde timpul pare că s-a oprit, dar interesul turiștilor crește de la an la an. Cu natură spectaculoasă, tradiții vii și o atmosferă calmă, satul din județul Alba continuă să fie o veritabilă poveste românească trăită la poalele munților.