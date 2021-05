Localitatea din România unde soarele răsare de două ori. Ce se întâmplă, de fapt, în acest loc magic

O localitate din România este specială pentru că îi bucură pe cei care stau acolo cu două răsărituri. Ce se întâmplă în realitate în acest loc magic și unde se află acesta? Iată detalii despre destinația pe care ar trebui să o viziteze toată lumea!

O localitate din România unde soarele răsare de două ori

Cei care își iau energia de la soare sau iubesc pur și simplu răsăritul ar trebui să viziteze această destinație. Există o localitate în România unde localnicii sunt surprinși de două răsărituri.

Țara noastră dispune de peisaje absolut superbe de care mulți străini s-ar îndrăgostit și au mărturisit că pare că sunt desprinse din povești. O localitate din județul Alba are parte de un detaliu nemaipomenit – două răsărituri.

Concret, este vorba despre o așezare renumită pentru istoria sa zbuciumată, dar și pentru arhitectura unică. Localitatea Rimetea este cunoscută pentru peisajele rupte din basme.

Legendele arată că întâi apare timid unul din răsărituri în primele ore ale dimineții, ulterior ascuns după Colții Trascăului, ridicându-se a doua oară deasupra unui sat locuit încă din vremea romanilor.

Tot aici s-a dat ordin în vremea în care Nicolae Ceaușescu era la putere să nu se construiască nimic și nimic să nu fie distrus. Multe dintre case sunt albe și au geamuri verzi, iar arhitectura locului e neschimbată de peste 100 de ani, dar locul reprezintă un punct de atracție pentru turiștii din străinătate, chiar puțini dintre români știind de destinație.

Obiectivele de patrimoniu datează din secolele XVII-XIX:

-aproximativ 200 de clădiri laice tradiționale (case, grajduri, ateliere etc.) construite între secolele XVII și XIX; cea mai veche casă din sat este casa unui miner, construită în 1668 și renovată după 2004[2]

-cea mai veche moară de apă funcțională din Munții Apuseni, la 300 m de centrul satului; construită în 1752 de către Toroczkai Klára, este încă folosită ocazional de localnici.

-urmele câtorva mine de fier (guri de mină; începuturi de galerii deocamdată nerecondiționate etc.).

-morminte de familie săpate în stâncă, unice în România, folosite din generație în generație; declinul demografic din prezent face caducă saparea unor noi morminte în stâncă, astfel încât oamenii din prezent sunt îngropați în mormintele strămoșilor.

-pe unele porți se mai văd plăcuțe înfățișând diversele obiecte (scară, găleată, lopată etc.) cu care respectiva gospodărie contribuia la efortul colectiv în caz de incendiu.

-biserica unitariană, sec. XVII-XVIII (turnul a fost finalizat în 1670, iar nava în 1796).

-mănăstirea ortodoxă construită la sfârșitul anilor ’90 între Rimetea și Buru.