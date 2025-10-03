Samsung susține că Galaxy Watch va putea detecta o disfuncție cardiacă gravă, după aprobarea specialiștilor din Coreea de Sud

Samsung spune că a primit, în Coreea de Sud, validarea necesară pentru a activa pe ceasurile sale Galaxy Watch o funcție care poate semnala prezența unei disfuncții cardiace grave: disfuncția sistolică ventriculară stângă (un marker clinic important, asociat cu multe cazuri de insuficiență cardiacă). Compania descrie abordarea ca fiind bazată pe algoritmi și inteligență artificială capabile să analizeze semnale fiziologice captate de senzori și să alerteze utilizatorul că este nevoie de o evaluare medicală.

Anunțul marchează o premieră pentru segmentul de wearables: ar fi prima dată când un smartwatch primește aprobarea unei autorități naționale pentru a semnala explicit această disfuncție. În logica Samsung, „a preveni înseamnă a interveni mai repede”: dacă un semn de avertizare apare la încheietură, utilizatorul poate merge la medic pentru investigații de specialitate.

Ce va detecta funcția și cum ar putea funcționa

Disfuncția sistolică ventriculară stângă reprezintă scăderea capacității ventriculului stâng de a se contracta eficient. Consecința: pomparea sângelui către organism devine inadecvată, iar pe termen mediu, riscul de insuficiență cardiacă crește. Samsung spune că algoritmii integrează semnalele culese de ceas pentru a identifica tipare compatibile cu această disfuncție și, dacă este cazul, trimit o alertă utilizatorului.

Compania nu a detaliat pașii tehnici și nici setul complet de parametri folosiți, însă a precizat că soluția combină senzori ai ceasului cu procesare software și IA, notează publicația de specialitate Android Authority. În mod tradițional, monitorizarea cardiacă pe wearables s-a bazat pe date optice (fotopletismografie) și, pe unele modele, pe înregistrări ECG punctuale. Noua funcție promite un pas în plus: o clasificare de risc orientativă, menită să sugereze că e nevoie de un consult, nu să pună un diagnostic.

Disponibilitate, compatibilitate și limite declarate

Deocamdată, Samsung nu a precizat ce modele Galaxy Watch vor primi actualizarea care activează funcția. Mai mult, compania spune că are nevoie și de omologări în Statele Unite și Uniunea Europeană înainte de o lansare internațională. Ca și la alte funcții cardiace anterioare, este posibil să fie necesar un smartphone Galaxy pentru activarea unor capabilități (de pildă, ECG complet), însă acest lucru nu este încă detaliat pentru noua opțiune.

Important: producătorul subliniază că rămân diferențe între un semnal de avertizare de la un ceas și un diagnostic stabilit în cabinet. Testele independente asupra unor senzori de pe smartwatch-uri (inclusiv generații recente) au arătat, în general, variabilitate în măsurători. Cu alte cuvinte, utilitatea este de tip screening/triere, nu înlocuiește investigațiile cardiologice standard. Mesajul implicit: dacă apare o alertă, următorul pas este medicul, nu ajustarea tratamentului pe cont propriu.

De ce contează pentru piața de wearables

Sănătatea este, alături de sport, motorul principal al inovației pe ceasurile inteligente. Samsung și Apple concurează intens pe zona de senzori, alerte și analize algoritmice: de la detectarea căderilor și a accidentelor (care pot apela automat serviciile de urgență) până la screening pentru tulburări de ritm, apnee în somn sau indicatori de stres. Validarea din Coreea de Sud pentru detecția unei disfuncții cardiace grave adaugă o funcție cu miză clinică evidentă, care — dacă va primi avize și în SUA/UE — ar putea deveni un nou reper în această cursă.

Pentru utilizatori, valoarea practică depinde de claritatea mesajelor și de traseul post-alertă: cât de bine explică aplicația ce înseamnă un rezultat „cu risc”, ce pași recomandă (de exemplu, programare la cardiolog) și cum evită suprapopularea cu notificări. La fel de important este ca modul de prezentare să nu inducă sentimentul unui diagnostic, ci al unui semnal timpuriu ce justifică o verificare medicală.

Promisiune interesantă, așteptări realiste

Aprobarea din Coreea de Sud este un pas semnificativ pentru ambițiile Samsung în sănătate digitală. Totuși, până la clarificarea modelelor compatibile, a calendarului de extindere și a omologărilor în alte regiuni, rămâne valabilă prudența: Galaxy Watch poate deveni un instrument de screening pentru o disfuncție cardiacă importantă, nu un dispozitiv de diagnostic sau de decizie terapeutică. Dacă și când funcția va ajunge pe alte piețe, utilitatea sa va depinde de acuratețea semnalului și de cât de bine îi ghidează pe utilizatori către medicina de specialitate.