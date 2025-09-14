Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Specialiștii atrag atenția asupra activității tectonice
14 sept. 2025 | 12:15
de Cristian Cojocaru

Cum funcționează detectarea hipertensiunii, afecțiunea secolului la nivel global, pe ceasurile inteligente Apple Watch Series 11 și Ultra 3

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Cum funcționează detectarea hipertensiunii, afecțiunea secolului la nivel global, pe ceasurile inteligente Apple Watch Series 11 și Ultra 3
Cum funcționează detectarea hipertensiunii pe Apple Watch Series 11 și Ultra 3. (Foto: DIY Pinto/YouTube)

Știi momentul acela când îți pui ceasul la mână și uiți de el până când îți dă un semnal care chiar contează? Cam asta își propune și noua funcție de pe Apple Watch Series 11 și Ultra 3: să-ți spună discret, fără panică și fără bătăi de cap, dacă apar semne că ai putea avea hipertensiune – „afecțiunea secolului”, cum o numesc medicii pentru răspândirea și consecințele ei.

Important de știut din start: ceasul nu îți măsoară tensiunea ca un tensiometru clasic și nu înlocuiește vizita la medic. El analizează semnale optice de la încheietură și te avertizează când detectează tipare asociate cu un risc crescut de hipertensiune. E, cu alte cuvinte, un sistem de screening și alertă timpurie, nu un instrument de diagnostic.

Ce face concret ceasul și ce nu face

Apple Watch folosește senzorul cardiac optic (LED-uri verzi și infraroșii plus fotodiode) ca să „vadă” prin piele variațiile volumului de sânge la fiecare bătaie a inimii. Un algoritm de învățare automată procesează în fundal aceste micro-variații – legate de rigiditatea vasculară, variabilitatea pulsului și alte semnale – și, după cel puțin 14 zile de date (de obicei pe o fereastră de 30 de zile), poate semnala o posibilă hipertensiune. Nu ai nevoie de calibrare, nu ești nevoit să folosești o manșetă, iar prelucrarea rulează în esență local, cu rapoarte în aplicația Sănătate.

Ce nu face ceasul? Nu îți afișează valori de tip „120/80 mmHg” și nu ține locul unui tensiometru. Nu pune un diagnostic și nu poate distinge singur cauze medicale. Te ajută însă să prinzi din mers acele tendințe care, fără un semnal la timp, rămân invizibile luni sau ani – iar aici stă utilitatea funcției, mai ales pentru persoanele active sau cele care nu-și măsoară regulat tensiunea.

Cum funcționează în practică și ce rezultate primești

După configurare, ceasul colectează date atunci când îl porți normal, în activitățile de zi cu zi. Algoritmul caută modele statistice asociate hipertensiunii și, dacă pragurile interne sunt depășite, îți trimite o notificare pe ceas și pe iPhone. În aplicația Sănătate găsești grafice și un jurnal dedicat, în care poți adăuga măsurători făcute cu un tensiometru aprobat; ulterior, poți exporta totul într-un PDF pentru medic.

Experiența este „hands-off”: nu ți se cere să stai nemișcat la ore fixe sau să strângi cureaua într-un anumit fel. Totuși, pentru acuratețe, merită purtat strâns, la două degete deasupra încheieturii, iar antrenamentele foarte intense, tatuajele în zona senzorului sau mișcările bruște pot afecta calitatea citirilor optice. Asta e valabil pentru toate dispozitivele PPG, nu doar pentru Apple Watch.

Hipertensiunea pe Apple Watch 11

Apple Watch Series 11 detectează tipare ce pot indica hipertensiune. (Foto: Apple)

Ce acoperire are funcția și cum se compară cu alte soluții

Funcția debutează pe Apple Watch Series 11 și Ultra 3 și se bazează pe hardware-ul deja existent (senzorul optic), plus un algoritm nou. Apple spune că a antrenat modelul pe un eșantion mare de utilizatori și că a făcut testări clinice înainte de validările necesare pentru lansare pe piețe. Spre deosebire de dispozitive precum Huawei Watch D2 sau Omron HeartGuide – care includ un mecanism tip manșetă pentru măsurare oscilometrică și pot da valori de tensiune – abordarea Apple mizează pe estimare și trenduri, nu pe cifre punctuale.

Avantajul Apple Watch: comoditate și screening continuu în fundal. Limitarea: lipsa unei valori exacte „la secundă”, ceea ce înseamnă că vei avea nevoie de un tensiometru clasic pentru confirmare și urmărire terapeutică. Pentru mulți utilizatori, însă, acel „prim semnal” contează cel mai mult – fiind adesea diferența între a amâna la nesfârșit un control și a merge la medic la timp.

De la stânga la dreapta Apple Watch Series 11, SE 3, Ultra 3

De la stânga la dreapta Apple Watch Series 11, SE 3, Ultra 3 (Foto Andrew GebhartPCMag)

Sfaturi de folosire și când să mergi la medic

Poartă ceasul zilnic, inclusiv când dormi, pentru a acumula suficiente date. Asigură-te că cureaua este potrivită (nici prea lejeră, nici prea strânsă) și că senzorul are contact bun cu pielea. Dacă primești o notificare de posibilă hipertensiune, nu intra în panică: fă câteva măsurători corecte cu un tensiometru omologat – dimineața și seara, câteva zile la rând – și consultă medicul de familie sau cardiologul cu jurnalul din aplicația Sănătate.

Indiferent de gadget, regulile de bază rămân: alimentație echilibrată, mișcare regulată, somn suficient, mai puțină sare, fără fumat și monitorizare periodică. Tehnologia poate fi un aliat excelent, dar nu înlocuiește sfatul medical și nici tratamentul atunci când este recomandat.

Vremea rea pune stăpânire pe România. Zonele în care va ploua torențial în următoarele ore
Recomandări
Accident cu ambulanţă la Piaţa Leu din Bucureşti. Un asistent medical și o șoferiță au fost răniți
Accident cu ambulanţă la Piaţa Leu din Bucureşti. Un asistent medical și o șoferiță au fost răniți
Problema de matematică pe care orice elev de clasa a II-a o poate rezolva, dar care dă bătăi de cap adulţilor. Ai curaj să încerci?
Problema de matematică pe care orice elev de clasa a II-a o poate rezolva, dar care dă bătăi de cap adulţilor. Ai curaj să încerci?
Top 3 maşini second-hand dorite de români. Tot acestea au şi cel mai des kilometrajul dat înapoi
Top 3 maşini second-hand dorite de români. Tot acestea au şi cel mai des kilometrajul dat înapoi
Traian Băsescu, mesaj îngrijorător pentru români legat de alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 septembrie, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Traian Băsescu, mesaj îngrijorător pentru români legat de alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 septembrie, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Val de concedieri în SUA după ce medici, avocaţi, jurnalişti şi-au exprimat opinia „neadecvat” în privinţa lui Charlie Kirk
Val de concedieri în SUA după ce medici, avocaţi, jurnalişti şi-au exprimat opinia „neadecvat” în privinţa lui Charlie Kirk
Google, dată în judecată pentru „furt de conținut” și folosirea acestuia în rezumatele AI, de către proprietarul Rolling Stone și Billboard
Google, dată în judecată pentru „furt de conținut” și folosirea acestuia în rezumatele AI, de către proprietarul Rolling Stone și Billboard
Cât timp plătesc CASS pensionarii cu peste 3.000 de lei. Anunțul de la Guvern despre eliminarea impozitului abia introdus
Cât timp plătesc CASS pensionarii cu peste 3.000 de lei. Anunțul de la Guvern despre eliminarea impozitului abia introdus
„Mă poate da vecinul în judecată pentru că refuz să plătesc gardul comun?”. Explicaţia oficială
„Mă poate da vecinul în judecată pentru că refuz să plătesc gardul comun?”. Explicaţia oficială
Revista presei
Adevarul
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul săptămânii 15 – 21 septembrie 2025. Sezonul eclipselor se intensifică
Playtech Știri
Elena Udrea are de ce să fie mândră. O frumoasă cântăreaţă de muzică populară a pus ochii pe Adrian Alexandrov: „E mişto”
Playtech Știri
Considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, Ramona Bădescu este acum criticată pentru felul în care arată. „De ce ai îmbătrânit aşa?”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...