Ceasul Apple ar putea identifica hipertensiune arterială. Ce spun specialiștii despre acuratețea datelor

Apple pregătește o funcție nouă pe Apple Watch care promite să semnaleze posibile cazuri de hipertensiune arterială. Ideea: ceasul analizează, cu senzorul optic, modul în care vasele de sânge răspund la fiecare bătaie a inimii și trimite o alertă dacă detectează tipare compatibile cu tensiune crescută cronic. Important: dispozitivul nu afișează valori de tensiune (mmHg), ci doar notifică „risc posibil” și recomandă verificare cu tensiometru cu manșetă, pe parcursul unei săptămâni, urmată de un consult medical.

Contextul public-sănătate e uriaș: aproape 1,3 miliarde de adulți din lume au hipertensiune, iar aproape jumătate nu știu, conform Euronews.com. Cum simptomele lipsesc de multe ori, o alertă „la încheietură” poate fi acel imbold care duce la măsurători corecte și diagnostic timpuriu. Apple se așteaptă ca, în primul an, peste un milion de persoane cu hipertensiune nediagnosticată să fie notificate.

Cum funcționează și unde sunt limitele

Noua opțiune de pe Apple Watch folosește senzorul de lumină al ceasului și modele software pentru a estima rigiditatea vasculară și răspunsul pulsului, apoi compară tiparele pe termen lung. După aprobarea autorităților, compania vrea să o lanseze în peste 150 de țări și regiuni, inclusiv în Uniunea Europeană. Compatibilitatea anunțată include Apple Watch Series 9 (și ulterior), Apple Watch Ultra 2 și o versiune nouă de watchOS.

Totuși, Apple subliniază că funcția nu oferă o „citire” de tensiune și nu înlocuiește un tensiometru clinic. În testele interne, sensibilitatea raportată a fost ~41% (poate rata peste jumătate dintre cazurile reale), iar specificitatea ~92% (puține alarme false). Tradus pentru utilizator: dacă primești o alertă, merită să verifici cu o manșetă; dacă nu primești, nu înseamnă că ești neapărat „în regulă”.

Cardiologi europeni consultați pe subiect spun că un astfel de instrument e bun pentru „tendințe” și conștientizare, dar nu pentru decizii terapeutice. Măsurarea clinică rămâne standardul de aur pentru evaluarea riscului de accident vascular, infarct sau afectare renală. În plus, există populații pentru care funcția nu este destinată: persoane sub 22 de ani, gravide și cei deja diagnosticați cu hipertensiune.

Ce recomandă medicii și ce trebuie să facă utilizatorii

Dacă primești o alertă, pașii sugerați sunt simpli: monitorizare cu manșetă timp de 7 zile (dimineața și seara), notarea valorilor, apoi programare la medicul de familie sau la cardiolog cu jurnalul de tensiune. O singură măsurătoare „mare” nu pune diagnosticul; contează media și contextul (stres, cafea, efort). Medicul poate recomanda monitorizare ambulatorie pe 24 de ore (Holter TA) pentru o imagine obiectivă.

Dacă nu primești alertă, dar ai factori de risc (vârstă, exces ponderal, sedentarism, istoric familial, fumat, diabet, dislipidemie), are sens să faci oricum un screening cu tensiometru validat. Un dispozitiv purtabil nu poate „vedea” toate nuanțele: variații bruște, hipertensiune de halat alb sau mascate, erori de poziționare, artefacte de mișcare. Și, desigur, niciun ceas nu decide tratamente, doze sau combinații de medicamente.

Ce urmează: reglementare, extindere și așteptări realiste

Apple spune că așteaptă „curând” aprobarea autorităților de reglementare și vizează o distribuție largă. Dincolo de marketing, miza reală este educația: să înveți utilizatorul că o notificare nu e diagnostic, iar lipsa ei nu e garanție. Câștigul posibil? Mai multe persoane îndrumate spre măsurători corecte, în afara cabinetului, înainte ca hipertensiunea „tăcută” să lase urme pe inimă, creier sau rinichi.

Concluzia specialiștilor este echilibrată: funcția de pe ceas poate fi un semnal util și un „check-engine light” pentru sănătate, dar nu un tensiometru și nu un medic. Acuratețea datelor e bună pentru orientare, insuficientă pentru decizii. Dacă tehnologia te avertizează, fă pasul următor: măsoară corect, notează și consultă un profesionist.