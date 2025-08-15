Salariile badantelor din Elveția în 2025. Cât câștigă lunar îngrijitoarele de bătrâni

În 2025, meseria de îngrijitoare la domiciliu în Elveția continuă să atragă tot mai multe persoane din țări europene precum Italia, România sau Albania. Cererea pentru acest tip de servicii rămâne ridicată, iar condițiile de plată sunt printre cele mai avantajoase din regiune. În timp ce alte domenii se confruntă cu instabilitate, sectorul îngrijirii la domiciliu oferă siguranță financiară și beneficii suplimentare considerabile.

Cât câștigă lunar o badantă în Elveția

Conform datelor actualizate în iulie 2025, o îngrijitoare poate obține un salariu net lunar cuprins între 3.580 și 3.825 de euro, în funcție de canton, experiență, calificări și tipul contractului. Aceste valori corespund unui venit net anual de 39.800 până la 42.500 de franci elvețieni (CHF), reprezentând 75–80% din salariul brut.

Cursul valutar folosit pentru calcul este cel din iulie 2025, când 1 CHF valora 1,08 euro. Diferențele de venit între cantone sunt semnificative: în Ticino, zona de limbă italiană, salariile sunt ușor mai mici, în timp ce în orașe mari precum Zurich sau Geneva, unde costul vieții este ridicat, remunerațiile depășesc adesea 4.200–4.500 CHF pe lună.

Salariul brut și factorii care influențează câștigul

O badantă din Elveția are în medie un salariu brut anual de aproximativ 53.000 CHF, echivalentul a circa 26 CHF pe oră. Venitul final este influențat de mai mulți factori:

Cantonul de lucru – zonele urbane cu costuri de trai mari oferă salarii mai ridicate.

Experiența și calificările profesionale – cursurile specializate, precum OSS, pot crește șansele pentru oferte mai bune.

Tipul contractului – normă întreagă, part-time sau intern (cu cazare și masă incluse).

Deducerile obligatorii – contribuțiile sociale și impozitele variază între 15% și 25% din venit, în funcție de vârstă, statut civil și naționalitate.

Beneficii care pot adăuga până la 1.000 de euro lunar

Pe lângă salariul de bază, îngrijitoarele care lucrează intern beneficiază frecvent de cazare gratuită (o cameră privată în locuința persoanei asistate), mese zilnice, asigurare medicală și acoperirea costurilor pentru transportul local. Aceste facilități pot echivala cu economii de până la 12.000 de euro pe an, ceea ce ridică venitul echivalent la aproximativ 4.800 de euro lunar.

Condițiile pentru a lucra legal în Elveția

Persoanele care doresc să lucreze ca îngrijitoare trebuie să îndeplinească anumite condiții obligatorii: