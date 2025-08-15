Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 09:12
de Vieriu Ionut

Salariile badantelor din Elveția în 2025. Cât câștigă lunar îngrijitoarele de bătrâni

Social
Salariile badantelor din Elveția în 2025. Cât câștigă lunar îngrijitoarele de bătrâni
Salarii de 3.800 de euro pentru îngrijitoare în Elveția

În 2025, meseria de îngrijitoare la domiciliu în Elveția continuă să atragă tot mai multe persoane din țări europene precum Italia, România sau Albania. Cererea pentru acest tip de servicii rămâne ridicată, iar condițiile de plată sunt printre cele mai avantajoase din regiune. În timp ce alte domenii se confruntă cu instabilitate, sectorul îngrijirii la domiciliu oferă siguranță financiară și beneficii suplimentare considerabile.

Cât câștigă lunar o badantă în Elveția

Conform datelor actualizate în iulie 2025, o îngrijitoare poate obține un salariu net lunar cuprins între 3.580 și 3.825 de euro, în funcție de canton, experiență, calificări și tipul contractului. Aceste valori corespund unui venit net anual de 39.800 până la 42.500 de franci elvețieni (CHF), reprezentând 75–80% din salariul brut.

Cursul valutar folosit pentru calcul este cel din iulie 2025, când 1 CHF valora 1,08 euro. Diferențele de venit între cantone sunt semnificative: în Ticino, zona de limbă italiană, salariile sunt ușor mai mici, în timp ce în orașe mari precum Zurich sau Geneva, unde costul vieții este ridicat, remunerațiile depășesc adesea 4.200–4.500 CHF pe lună.

Salariul brut și factorii care influențează câștigul

O badantă din Elveția are în medie un salariu brut anual de aproximativ 53.000 CHF, echivalentul a circa 26 CHF pe oră. Venitul final este influențat de mai mulți factori:

  • Cantonul de lucru – zonele urbane cu costuri de trai mari oferă salarii mai ridicate.
  • Experiența și calificările profesionale – cursurile specializate, precum OSS, pot crește șansele pentru oferte mai bune.
  • Tipul contractului – normă întreagă, part-time sau intern (cu cazare și masă incluse).
  • Deducerile obligatorii – contribuțiile sociale și impozitele variază între 15% și 25% din venit, în funcție de vârstă, statut civil și naționalitate.

Beneficii care pot adăuga până la 1.000 de euro lunar

Pe lângă salariul de bază, îngrijitoarele care lucrează intern beneficiază frecvent de cazare gratuită (o cameră privată în locuința persoanei asistate), mese zilnice, asigurare medicală și acoperirea costurilor pentru transportul local. Aceste facilități pot echivala cu economii de până la 12.000 de euro pe an, ceea ce ridică venitul echivalent la aproximativ 4.800 de euro lunar.

Condițiile pentru a lucra legal în Elveția

Persoanele care doresc să lucreze ca îngrijitoare trebuie să îndeplinească anumite condiții obligatorii:

  • Permis de muncă valid (tip B sau L, în funcție de durata contractului)
  • Cunoștințe de limbă – italiană sau germană, în funcție de canton
  • Referințe și certificate profesionale – recomandat un curs de tip OSS
  • Contract scris – de preferat conform Contractului Colectiv Național
  • Colaborare cu agenții licențiate – pentru a evita abuzurile și nerespectarea drepturilor contractuale
Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
Summit Putin-Trump. Serghei Lavrov a ajuns în Alaska purtând un pulover cu inscripţia URSS. Ce spun specialiştii despre acest gest
Summit Putin-Trump. Serghei Lavrov a ajuns în Alaska purtând un pulover cu inscripţia URSS. Ce spun specialiştii despre acest gest
Nicușor Dan lipseşte de la Ziua Marinei din Constanța. Ce a ales să facă preşedintele României în acest timp
Nicușor Dan lipseşte de la Ziua Marinei din Constanța. Ce a ales să facă preşedintele României în acest timp
Reparațiile pentru mașinile electrice devin mai ieftine, dar încă nu la fel de accesible ca în cazul celorlalte
Reparațiile pentru mașinile electrice devin mai ieftine, dar încă nu la fel de accesible ca în cazul celorlalte
Un virus comun poate declanșa cancerul de piele: o descoperire medicală care schimbă tot
Un virus comun poate declanșa cancerul de piele: o descoperire medicală care schimbă tot
Cum rezolvi eroarea „Aw, Snap!” din Google Chrome pe Windows 11 în mai puțin de 5 minute
Cum rezolvi eroarea „Aw, Snap!” din Google Chrome pe Windows 11 în mai puțin de 5 minute
Planurile lui Elon Musk: Tesla face casă bună cu jocurile video. Model S și Model X se împrietenesc cu Unreal Engine
Planurile lui Elon Musk: Tesla face casă bună cu jocurile video. Model S și Model X se împrietenesc cu Unreal Engine
Amenzi majorate drastic pentru construcțiile fără autorizație. Sancțiunile pot ajunge la 100.000 de lei
Amenzi majorate drastic pentru construcțiile fără autorizație. Sancțiunile pot ajunge la 100.000 de lei
Revista presei
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc pentru weekend 15–17 august 2025. Zodiile care atrag norocul ca un magnet în aceste zile
Playtech Știri
Flori de plantat în august pentru o grădină plină de culoare până la sfârșitul toamnei
Playtech Știri
Ce nu se dă niciodată de pomană de Sfânta Maria. Obiectele și preparatele care nu au ce căuta în pachetele împărțite pe 15 august
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou