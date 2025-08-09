Ultima ora
de Vieriu Ionut

Contribuțiile pentru badante, în 2025. Cât plătesc în plus româncele care lucrează în Italia
Contribuțiile sociale și salariile pentru badante și colf se majorează în 2025

Româncele care lucrează în Italia în sectorul îngrijirii la domiciliu, cunoscute sub denumirile de „badante” și „colf”, se confruntă cu noi schimbări financiare începând cu anul 2025. O recentă decizie a autorităților italiene, bazată pe ajustarea la rata inflației, va duce la o creștere atât a contribuțiilor sociale plătite de angajatori, cât și a salariilor minime pentru aceste categorii de muncitori. Modificările, detaliate într-o circulară emisă de INPS sunt menite să alinieze costurile și veniturile la evoluția economică, însă impun noi reguli financiare atât pentru angajatori, cât și pentru angajate.

Ajustări financiare bazate pe inflație

Creșterea contribuțiilor sociale, un subiect de interes major pentru mii de românce din Italia, este direct influențată de rata inflației comunicată de ISTAT, Institutul Național de Statistică al Italiei. Potrivit datelor oficiale, variația inflației a fost de +0,8% pentru perioada ianuarie 2023 – decembrie 2024, iar această creștere a fost transpusă în noile valori ale contribuțiilor. Angajatorii vor trebui să plătească sume mai mari, iar aceste ajustări se aplică diferențiat, în funcție de tipul de contract și de salariul orar al lucrătorului.

Publicația corriere.it detaliază noile contribuții pentru anul 2025. De exemplu, pentru contractele pe perioadă determinată, sumele variază între 1,79 euro/oră și 2,47 euro/oră, în funcție de salariul orar. Similar, pentru contractele pe perioadă nedeterminată, contribuțiile se încadrează între 1,68 euro/oră și 2,30 euro/oră. Aceste valori sunt calculate cu sau fără CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari), o contribuție suplimentară pentru alocațiile familiale.

Salariile minime, de asemenea, în creștere

Modificările nu se limitează doar la contribuții. Indicele ISTAT a indicat și o variație a inflației de 1,2% față de anul 2024, iar această creștere se reflectă direct în salariile minime ale lucrătorilor domestici. Conform reglementărilor, 80% din această creștere se aplică la salarii, în timp ce indemnizațiile pentru masă și cazare sunt majorate cu 100%.

Aceasta înseamnă că salariile pentru mai multe categorii de muncitori casnici vor crește. De exemplu, salariul orar al unei baby sitter (nivel BS) crește de la 7,03 euro la 7,10 euro. O colf (nivel B) va primi un salariu orar de 6,68 euro, în creștere de la 6,62 euro. Cea mai semnificativă majorare se observă la badantele convivente care îngrijesc persoane non-autosuficiente, al căror salariu lunar crește cu 12,12 euro, ajungând la 1.137,86 euro. Aceste ajustări sunt menite să păstreze un echilibru între costul vieții și puterea de cumpărare a lucrătorilor.

Termene de plată esențiale pentru angajatori

Angajatorii de colf și badante trebuie să fie conștienți de termenele stricte de plată a contribuțiilor, pentru a evita eventualele penalizări. Acestea se achită trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.

Datele exacte sunt următoarele: 10 aprilie pentru trimestrul ianuarie – martie, 10 iulie pentru aprilie – iunie, 10 octombrie pentru iulie – septembrie și 10 ianuarie a anului următor pentru trimestrul octombrie – decembrie.

Respectarea acestor termene este crucială pentru a asigura drepturile sociale ale angajatelor și pentru a evita problemele legale pentru angajatori. Modificările reflectă o realitate economică în continuă schimbare și subliniază importanța informării corecte pentru toți cei implicați în acest sector.

