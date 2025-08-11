Mărturia amară a unei badante românce din Italia, care a primit o pensie simbolică după 20 de ani de muncă. „O viață de pușcărie fără gratii”

Un val de tristețe și revoltă a cuprins grupurile online dedicate badantelor românce din Italia, după ce o postare a scos la lumină o realitate dureroasă și prea des ignorată. O badantă care și-a dedicat două decenii din viață îngrijirii persoanelor vârstnice a dezvăluit amărăciunea și sentimentul de trădare, după ce a primit o pensie simbolică, total insuficientă pentru a-i asigura un trai decent. Mărturia sa a rezonat profund cu sute de femei care și-au sacrificat viața personală pentru a munci departe de casă, în speranța unui viitor mai bun.

Pensii de mizerie, după o viață de sacrificii

Punctul culminant al discuției a fost reprezentat de o întrebare retorică și plină de durere: „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”. Această frază, postată de o badantă după 20 de ani de muncă, a sintetizat perfect sentimentul de captivitate și efort necompensat.

La întrebarea unui comentator curios, ea a dezvăluit suma ridicolă pe care o primește drept pensie din Italia: „20 de euro pe an și ăia impozitați…”. Această sumă, mai mică decât o masă la restaurant, a stârnit indignare și a demonstrat inechitatea unui sistem de care aceste femei se simt abandonate.

Discuțiile care au urmat au scos la iveală o imagine și mai clară a situației. Sumele primite variază, dar niciuna nu pare să asigure o bătrânețe liniștită. O badantă cu 10 ani de muncă și un contract de 25 de ore pe săptămână a mărturisit că primește o pensie de 138 de euro pe lună. O alta, cu aceeași vechime, dar cu un program de 40 de ore, a ajuns la 238 de euro. Nici măcar cei 16 ani de muncă intensă, cu un program de 54 de ore săptămânal, nu au garantat o pensie decentă, suma fiind de doar 424 de euro.

O comunitate care se simte neglijată și fără viitor asigurat

Mărturiile din comentarii au scos în evidență un sentiment comun de nedreptate. Multe dintre femei se simt ca o „categorie joasă”, abandonată de sistemul italian și de sindicate.

„Este o bătaie de joc,” a scris o altă badantă, exprimând frustrarea generală. Ea a continuat, afirmând că „suntem cea mai joasă categorie, fără un viitor asigurat la bătrânețe. Unele nici măcar nu apucă să beneficieze de pensie, că se îmbolnăvesc sau mor înainte.”.

Viitorul: generația tânără evită meseria de badantă

O perspectivă interesantă a venit de la o altă badantă, care a observat că situația s-ar putea schimba radical în viitor. Ea a remarcat că noile generații de tinere din România nu mai sunt atrase de această meserie, având mai multe oportunități de a munci acasă. Ea a concluzionat că, în cele din urmă, italienii ar putea rămâne fără ajutorul badantelor românce.