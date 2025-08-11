Mărturia amară a unei badante românce din Italia, care a primit o pensie simbolică după 20 de ani de muncă. „O viață de pușcărie fără gratii”
Un val de tristețe și revoltă a cuprins grupurile online dedicate badantelor românce din Italia, după ce o postare a scos la lumină o realitate dureroasă și prea des ignorată. O badantă care și-a dedicat două decenii din viață îngrijirii persoanelor vârstnice a dezvăluit amărăciunea și sentimentul de trădare, după ce a primit o pensie simbolică, total insuficientă pentru a-i asigura un trai decent. Mărturia sa a rezonat profund cu sute de femei care și-au sacrificat viața personală pentru a munci departe de casă, în speranța unui viitor mai bun.
Pensii de mizerie, după o viață de sacrificii
Punctul culminant al discuției a fost reprezentat de o întrebare retorică și plină de durere: „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”. Această frază, postată de o badantă după 20 de ani de muncă, a sintetizat perfect sentimentul de captivitate și efort necompensat.
La întrebarea unui comentator curios, ea a dezvăluit suma ridicolă pe care o primește drept pensie din Italia: „20 de euro pe an și ăia impozitați…”. Această sumă, mai mică decât o masă la restaurant, a stârnit indignare și a demonstrat inechitatea unui sistem de care aceste femei se simt abandonate.
Discuțiile care au urmat au scos la iveală o imagine și mai clară a situației. Sumele primite variază, dar niciuna nu pare să asigure o bătrânețe liniștită. O badantă cu 10 ani de muncă și un contract de 25 de ore pe săptămână a mărturisit că primește o pensie de 138 de euro pe lună. O alta, cu aceeași vechime, dar cu un program de 40 de ore, a ajuns la 238 de euro. Nici măcar cei 16 ani de muncă intensă, cu un program de 54 de ore săptămânal, nu au garantat o pensie decentă, suma fiind de doar 424 de euro.
O comunitate care se simte neglijată și fără viitor asigurat
Mărturiile din comentarii au scos în evidență un sentiment comun de nedreptate. Multe dintre femei se simt ca o „categorie joasă”, abandonată de sistemul italian și de sindicate.
„Este o bătaie de joc,” a scris o altă badantă, exprimând frustrarea generală. Ea a continuat, afirmând că „suntem cea mai joasă categorie, fără un viitor asigurat la bătrânețe. Unele nici măcar nu apucă să beneficieze de pensie, că se îmbolnăvesc sau mor înainte.”.
Viitorul: generația tânără evită meseria de badantă
O perspectivă interesantă a venit de la o altă badantă, care a observat că situația s-ar putea schimba radical în viitor. Ea a remarcat că noile generații de tinere din România nu mai sunt atrase de această meserie, având mai multe oportunități de a munci acasă. Ea a concluzionat că, în cele din urmă, italienii ar putea rămâne fără ajutorul badantelor românce.
„Prin anii 2000, am venit noi, astea care aveam atunci până în 40 de ani. Dar acum, fetele tinere nu mai fac această muncă. Sunt posibilități să muncească în România. Așa că, într-o zi, italienii vor rămâne fără badante românce.”.