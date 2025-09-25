Miza programului Rabla 2025 – 6500 de mașini electrice. Ce pot cumpără șoferii români cu ajutor financiar de la stat, în ce condiții

Programul Rabla 2025 pornește pe 30 septembrie și vine cu un buget total de 200 de milioane de lei pentru persoanele fizice. Miza declarată este înnoirea parcului auto cu vehicule mai puțin poluante și, în special, finanțarea a circa 6.500 de autoturisme nepoluante din zona electricelor și plug-in hibride, pe lângă aproximativ 8.000 de vehicule cu propulsie termică și hibride clasice. Sesiunea se închide pe 25 noiembrie sau mai devreme, dacă se epuizează fondurile.

Înscrierea se face online, iar ecotichetul este rezervat automat în momentul înregistrării complete în aplicație. Important pentru planificare: voucherul pentru mașini pur electrice este de 18.500 lei în 2025, la jumătate față de nivelul discutat în vară. Restul valorilor rămân diferențiate pe tipuri de propulsie, astfel încât să alegi în funcție de buget și necesități.

Ce poți cumpăra și cât primești efectiv

Bugetul de 200 de milioane de lei se împarte în 80 de milioane lei pentru termice, GPL/GNC, hibride și motociclete, respectiv 120 de milioane lei pentru plug-in hibride, electrice, vehicule pe hidrogen și motociclete electrice. Tradus în volume, asta înseamnă aproximativ 8.000 de autovehicule cu sistem de propulsie termică sau hibrid clasic și circa 6.500 de vehicule nepoluante și plug-in.

Ecotichetele acordate în 2025 sunt următoarele: 18.500 lei pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 lei pentru un plug-in hibrid sau o motocicletă electrică, 12.000 lei pentru un hibrid clasic și 10.000 lei pentru un vehicul cu motor termic ori o motocicletă. Banii sunt granturi nerambursabile pe care îi scazi din prețul de factură al vehiculului nou, după ce îndeplinești pașii de casare.

Dacă vizezi un model electric din segmentul mic sau compact, ecotichetele pot acoperi o parte consistentă din diferența față de un model termic comparabil. În zona plug-in, sprijinul de 15.000 lei te ajută să compensezi costul suplimentar al bateriei, mai ales dacă parcurgi zilnic distanțe scurte în oraș. Pentru hibride clasice și termice, tichetele reduc presiunea de preț când vrei o mașină nouă cu garanție și emisii mai mici decât un vehicul vechi.

Cine se poate înscrie și ce ți se cere la dosar

Te poți înscrie dacă ai domiciliu sau reședință în România, ești la zi cu obligațiile fiscale și nu ai condamnări definitive pentru infracțiuni contra mediului. Trebuie să predai spre casare un autovehicul uzat din proprietatea ta sau a unui cedent. Mașina veche trebuie să fie înmatriculată în România, să aibă minimum 8 ani vechime și să fie completă din punctul de vedere al componentelor esențiale.

Înscrierea pornește cu încărcarea în platformă a cererii generate de aplicație, a actului de identitate și a certificatelor de atestare fiscală de la bugetul de stat și local, emise recent. Dacă ai carte de identitate electronică, îți pregătești un document suplimentar care atestă domiciliul. După alocarea numărului de înregistrare, în 10 zile introduci seria de șasiu a mașinii vechi și încarci certificatul de înmatriculare, cartea de identitate a vehiculului și, dacă e cazul, declarația cedentului și certificatul fiscal al acestuia.

După ce selectezi în aplicație un producător validat, acesta îți verifică documentele în maximum 20 de zile și poate cere clarificări. Dacă ești aprobat, AFM publică listele, iar tu continui cu casarea și radierea vehiculului vechi.

Termene cheie, pași practici și capcane de evitat

Ai 60 de zile de la aprobarea finanțării pentru a distruge și a radia mașina uzată, apoi încarci certificatele de distrugere și radiere în platformă pentru validare. Durata de implementare pentru cumpărarea mașinii noi este de până la 90 de zile de la obținerea statutului de beneficiar aprobat, cu termen-limită absolut 25 noiembrie 2030.

Ca să nu pierzi locul, finalizează rapid încărcarea documentelor la prima etapă, selectează din timp producătorul și răspunde prompt la clarificări. Dacă nu alegi un producător în 10 zile, ești considerat retras. La fel, pierzi finanțarea dacă nu respecți termenul de 60 de zile pentru casare și radiere. Ține cont că tichetele se rezervă în ordinea finalizării înscrierii și se consumă accelerat în primele zile.

Dacă n-ai o mașină veche pe numele tău, poți folosi mecanismul cu cedent, dar asigură-te că acesta îți transmite la timp certificatul fiscal și semnează declarația cerută de ghid. Verifică și categoria și vechimea vehiculului uzat, ca să nu blochezi dosarul la validare.

Ce merită să alegi în funcție de buget și utilizare

Dacă rulezi majoritar urban și ai unde încărca, un electric mic sau compact devine interesant cu 18.500 lei sprijin, mai ales pentru costurile reduse de exploatare. Pentru naveta mixtă și drumuri dese extraurbane, un plug-in hibrid este echilibrat dacă poți încărca zilnic și mergi electric în oraș. Dacă vrei simplitate și cost de achiziție mai mic, hibridul clasic rămâne o soluție eficientă, iar pentru utilizare preponderent extraurbană și fără infrastructură de încărcare, termicul modern cu emisii mai reduse poate fi alegerea pragmatică.

Indiferent ce variantă alegi, păstrează o marjă în buget pentru taxe, asigurare, eventuale opțiuni și timpul de livrare. Ține aproape de dealer pentru termene și configurații disponibile, ca să te încadrezi în fereastra de 90 de zile după aprobare.

În 2025, Programul Rabla îți dă un cadru clar, cu termene strânse și sume fixe, astfel încât să-ți optimizezi costul de achiziție și să treci spre o mașină mai eficientă. Dacă îți pregătești din timp documentele, alegi corect producătorul și urmărești atent termenele, îți maximizezi șansele să prinzi tichetul potrivit și să finalizezi achiziția fără blocaje.