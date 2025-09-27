Ultima ora
Rabla 2025 – lista completă de mașini pe care le pot cumpăra românii în acest an cu tichetul de la stat
27 sept. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Programul Rabla 2025 vine cu un set clar de reguli și limitări pentru cei care vor să își înlocuiască mașina veche cu una nouă, beneficiind de sprijin financiar de la stat. Dacă până acum schemele Rabla Clasic și Rabla Plus funcționau separat, acum există un ghid unificat pentru persoanele fizice. Documentul stabilește atât tipurile de vehicule eligibile, cât și condițiile financiare și de mediu care trebuie respectate.

Pentru cumpărătorii interesați, veștile sunt mixte: pe de o parte, există o varietate mare de mașini și motociclete acceptate, de la cele cu motorizări clasice pe benzină sau GPL, până la hibride, plug-in hibride și electrice cu pilă de combustie cu hidrogen. Pe de altă parte, valoarea sprijinului pentru vehiculele electrice a fost redusă la jumătate față de anul trecut, ajungând acum la 18.500 de lei, echivalentul a aproximativ 3.700 de euro.

Ce mașini pot fi cumpărate prin Rabla 2025

Conform ghidului publicat în Monitorul Oficial, pot fi achiziționate prin program autoturisme, autoutilitare ușoare, autospeciale, cvadricicluri și motociclete care îndeplinesc o serie de criterii tehnice:

  • Vehicule termice (motoare pe benzină, inclusiv GPL/GNC): valoare maximă de 60.000 de euro (TVA inclus) și emisii de maximum 145 g CO₂/km WLTP.
  • Hibride clasice: valoare maximă 60.000 de euro și emisii reduse, conform standardului european.
  • Plug-in hibride și electrice cu pilă de combustie cu hidrogen: valoare maximă 70.000 de euro și emisii sub 80 g CO₂/km WLTP.
  • Motociclete electrice sau hibride: cu aceleași praguri de emisii și limitări de valoare.

În premieră, mașinile diesel nu mai pot fi cumpărate prin Rabla 2025, statul eliminând complet această categorie din program.

De asemenea, pot fi achiziționate și vehicule de tip drive-test sau demo, dar numai dacă au fost înmatriculate cu cel mult șase luni în urmă și au parcurs sub 6.000 de kilometri.

Valoarea tichetelor Rabla 2025

Românii care se înscriu în program și casează un vehicul vechi pot obține următoarele valori ale ecotichetelor:

  • 10.000 lei pentru un autovehicul nou termic (benzină/GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.
  • 12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid.
  • 15.000 lei pentru un plug-in hibrid sau o motocicletă electrică.
  • 18.500 lei pentru un autovehicul 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Un participant poate obține maximum două ecotichete într-o sesiune de înscriere, dar nu le poate cumula pentru aceeași mașină.

Condițiile de participare și casare

Pentru a beneficia de sprijin, persoanele fizice trebuie să caseze un vehicul vechi, înmatriculat în România și cu o vechime de minimum opt ani. Acesta trebuie să fie funcțional și să poată fi radiat, condiție esențială pentru validarea dosarului.

Vehiculele noi trebuie să fie cumpărate de la producători sau dealeri validați în program, iar cumpărătorii pot solicita înscrierea doar online, pe platforma Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).

În final, Rabla 2025 promite să stimuleze înnoirea parcului auto, dar cu o orientare mai puternică spre tehnologii prietenoase cu mediul. Eliminarea motorinei din opțiuni și plafonarea prețurilor pentru mașinile eligibile sunt semnale clare că România încearcă să alinieze programul la obiectivele europene de reducere a emisiilor.

