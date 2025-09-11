S-a aflat cauza dispariției SSD-urilor în Windows 11: problema era în firmware, nu în actualizarea Microsoft

În ultimele săptămâni, tot mai mulți utilizatori de Windows 11 au raportat un fenomen îngrijorător: dispariția completă a unor SSD-uri din sistem, atât în File Explorer, cât și în BIOS. Problemele au apărut după instalarea actualizării KB5063878 din august 2025, ceea ce a dus la acuzații rapide la adresa Microsoft. Deși compania a minimalizat situația și a insistat că nu update-ul este de vină, mulți utilizatori au rămas sceptici, mai ales după ce au constatat că unitățile de stocare păreau pur și simplu „invizibile”.

Investigațiile ulterioare au scos însă la iveală un adevăr surprinzător: Windows 11 nu era, de fapt, responsabil pentru defecțiuni, ci anumite versiuni preliminare de firmware instalate pe unele SSD-uri. Descoperirea vine ca o ușurare pentru cei care se temeau de un nou bug critic în sistemul de operare, dar ridică alte semne de întrebare despre modul în care astfel de versiuni de test ajung în mâinile utilizatorilor finali.

Primele detalii despre sursa problemei au apărut într-un grup de Facebook numit PCDIY!, dedicat pasionaților de hardware din China. Membrii acestuia au investigat cazurile raportate și au observat un numitor comun: toate SSD-urile afectate foloseau firmware de tip preview tehnic, o variantă nefinalizată care nu ar fi trebuit niciodată livrată către public.

Conform informațiilor publicate de site-urile Windows Report și Neowin, administratorul grupului, Rose Lee, a explicat că aceste versiuni de firmware au reacționat imprevizibil după instalarea actualizării KB5063878. Deși update-ul Microsoft a declanșat comportamentul anormal, el nu era sursa problemei, ci doar un „catalizator” pentru un software incomplet.

În urma testelor efectuate în propriile laboratoare, inginerii Phison – compania care produce controlere pentru numeroși producători de SSD-uri – au confirmat ipoteza. Dispozitivele destinate vânzării directe către consumatori nu ar fi trebuit să includă niciodată aceste versiuni experimentale, ceea ce înseamnă că doar un număr foarte limitat de unități, probabil provenite din loturi de test, a fost afectat.

Ce trebuie să faci dacă SSD-ul tău a dispărut

Pentru utilizatorii care s-au confruntat cu această problemă, soluția nu constă într-o reinstalare a Windows-ului sau într-o revenire la un update anterior, ci într-o actualizare a firmware-ului SSD-ului. Phison recomandă ca, înainte de orice intervenție, să faci o copie de rezervă completă a datelor, în eventualitatea în care procesul de update ar putea eșua sau ar necesita formatarea unității.

După realizarea backup-ului, următorul pas este descărcarea de pe site-ul producătorului a celei mai recente versiuni de firmware stabil. Instalarea acesteia ar trebui să restabilească vizibilitatea unității în Windows 11 și în BIOS, eliminând riscul reapariției problemei. În plus, este esențial ca utilizatorii să verifice periodic dacă SSD-urile lor beneficiază de suport oficial și de actualizări certificate, mai ales când provin de la branduri mai puțin cunoscute care folosesc controlere Phison.

Această situație evidențiază importanța actualizărilor de firmware, un aspect adesea neglijat de posesorii de PC-uri. Spre deosebire de update-urile de sistem, care sunt vizibile și ușor de aplicat, firmware-ul componentelor interne rămâne adesea „invizibil”, deși joacă un rol crucial în stabilitatea și performanța dispozitivelor.

Ce înseamnă incidentul pentru industrie

Cazul dispariției SSD-urilor aduce în prim-plan o întrebare delicată: cum au ajuns versiuni de test ale firmware-ului în produse destinate consumatorilor finali? Phison susține că SSD-urile vândute în mod normal sunt livrate doar cu firmware oficial, atent verificat, însă există situații în care unități destinate testelor interne pot ajunge pe piață prin canale neoficiale.

Pentru producători, incidentul reprezintă un semnal de alarmă privind controlul calității și trasabilitatea produselor. O simplă scăpare poate duce la probleme de compatibilitate majore, iar utilizatorii finali sunt cei care suportă consecințele. În plus, episodul demonstrează cât de ușor poate fi acuzat un update de sistem pentru o defecțiune care are, de fapt, cauze hardware.

În final, mesajul pentru utilizatori este clar: nu toate problemele sunt cauzate de Windows. Dacă te confrunți cu situații similare, nu te opri la prima concluzie și investighează și starea componentelor hardware, inclusiv versiunea de firmware. O verificare atentă și actualizări la timp pot preveni pierderi de date și ore întregi de frustrare.

Descoperirea făcută de comunitatea PCDIY! și confirmată de inginerii Phison arată că, în era digitală, colaborarea dintre utilizatori, producători și specialiști poate duce rapid la soluții concrete, chiar și atunci când problema pare, la prima vedere, imposibil de explicat.