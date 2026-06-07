Alternative la TikTok, Instagram și Facebook. Noile rețele sociale care vor să rupă dependența de Big Tech

Retro, alternativa mai privată la Instagram

Retro este o aplicație de photo sharing creată de doi foști angajați Instagram, Nathan Sharp și Ryan Olson. Diferența față de Instagram este că Retro pune accent pe fotografii împărtășite cu oamenii apropiați, nu pe expunere publică, viralizare și like-uri de la necunoscuți.

Utilizatorii pot selecta fotografii importante din fiecare săptămână, pot crea albume și pot controla cine vede mai mult decât ultimele imagini publicate. Ideea este apropiată de un jurnal foto privat, mai degrabă decât de un feed public construit pentru influenceri.

Retro: iOS / Android

Cosmos, aplicația pentru inspirație vizuală fără haosul de pe Pinterest

Cosmos este gândită ca un spațiu pentru inspirație vizuală. Aplicația permite căutări după culoare, cuvânt cheie sau imagine și îți construiește un profil pe baza gusturilor tale. Poți urmări prieteni, creatori sau oameni cu gusturi similare și poți colabora la colecții.

TechCrunch o descrie ca pe o alternativă mai elegantă la Pinterest, într-o perioadă în care mulți utilizatori se plâng de conținut repetitiv, reclame și imagini generate de AI. Pentru cei care folosesc internetul ca moodboard, Cosmos încearcă să ofere o experiență mai curată și mai personală.

Cosmos: iOS / Android

Indigo, aplicația care unește Mastodon și Bluesky

Indigo este pentru cei care vor să plece de pe X, dar nu vor să aleagă între Mastodon și Bluesky. Aplicația oferă un timeline unificat și permite publicarea simultană pe ambele rețele descentralizate.