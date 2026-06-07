Alternative la TikTok, Instagram și Facebook. Noile rețele sociale care vor să rupă dependența de Big Tech
După ani în care social media a fost dominată de Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat și X, o nouă generație de aplicații încearcă să schimbe felul în care oamenii se conectează online. Nu toate vor deveni următorul Instagram, dar multe vin cu o idee simplă: rețele mai mici, mai personale, mai puțin dependente de algoritmi uriași și mai apropiate de interese reale.
- Retro, alternativa mai privată la Instagram
- Cosmos, aplicația pentru inspirație vizuală fără haosul de pe Pinterest
- Indigo, aplicația care unește Mastodon și Bluesky
- Corner, un Google Maps social pentru locurile preferate
- Divine, revenirea spiritului Vine
- Mesh, agenda socială pentru contacte personale și profesionale
- Fable, rețeaua socială pentru cititori
- Locket, fotografiile prietenilor direct pe ecranul telefonului
- Airbuds, rețeaua socială construită în jurul muzicii
- The Mall, shoppingul transformat în rețea socială
- Shelf, aplicația care organizează gusturile tale digitale
- De ce contează aceste aplicații
- Big Tech nu dispare, dar social media se fragmentează
Aceste aplicații se adresează mai ales utilizatorilor tineri, în special Gen Z, care sunt mai dispuși să își construiască rețele noi în spații digitale diferite. Unele mizează pe fotografii private, altele pe muzică, citit, shopping, locuri preferate sau rețele descentralizate.
Retro, alternativa mai privată la Instagram
Retro este o aplicație de photo sharing creată de doi foști angajați Instagram, Nathan Sharp și Ryan Olson. Diferența față de Instagram este că Retro pune accent pe fotografii împărtășite cu oamenii apropiați, nu pe expunere publică, viralizare și like-uri de la necunoscuți.
Utilizatorii pot selecta fotografii importante din fiecare săptămână, pot crea albume și pot controla cine vede mai mult decât ultimele imagini publicate. Ideea este apropiată de un jurnal foto privat, mai degrabă decât de un feed public construit pentru influenceri.
Cosmos, aplicația pentru inspirație vizuală fără haosul de pe Pinterest
Cosmos este gândită ca un spațiu pentru inspirație vizuală. Aplicația permite căutări după culoare, cuvânt cheie sau imagine și îți construiește un profil pe baza gusturilor tale. Poți urmări prieteni, creatori sau oameni cu gusturi similare și poți colabora la colecții.
TechCrunch o descrie ca pe o alternativă mai elegantă la Pinterest, într-o perioadă în care mulți utilizatori se plâng de conținut repetitiv, reclame și imagini generate de AI. Pentru cei care folosesc internetul ca moodboard, Cosmos încearcă să ofere o experiență mai curată și mai personală.
Indigo, aplicația care unește Mastodon și Bluesky
Indigo este pentru cei care vor să plece de pe X, dar nu vor să aleagă între Mastodon și Bluesky. Aplicația oferă un timeline unificat și permite publicarea simultană pe ambele rețele descentralizate.
Această direcție contează pentru că rețelele sociale nu mai trebuie neapărat să fie controlate de o singură companie. Într-un material anterior, am abordat și alternativele la TikTok și Instagram pentru cei care vor să fugă de giganții social media, iar Indigo intră exact în această logică: mai mult control pentru utilizator, mai puțină dependență de o singură platformă.
Indigo: iOS
Corner, un Google Maps social pentru locurile preferate
Corner se prezintă ca un fel de „Google Maps, dar social”. Utilizatorii își pot salva locurile preferate în liste, le pot face publice sau le pot păstra private și pot descoperi recomandări de la oameni cu gusturi similare.
Aplicația nu este doar despre „restaurante bune lângă mine”. Poți găsi liste despre librării independente, locuri cu jazz live, restaurante cu dumplings, baruri queer, locuri de dans care nu sunt cluburi sau spații mai puțin evidente dintr-un oraș. Pentru Gen Z, ideea de hartă socială poate fi mai relevantă decât recenziile anonime clasice.
Corner: iOS
Divine, revenirea spiritului Vine
Divine încearcă să readucă în actualitate ideea de clipuri scurte de șase secunde, formatul care a făcut celebră aplicația Vine înainte ca aceasta să fie închisă. Proiectul a importat o arhivă masivă de clipuri Vine și permite utilizatorilor să creeze din nou video-uri foarte scurte.
Aplicația are și o componentă nostalgică, pentru că mai mulți creatori vechi de pe Vine au revenit în noul spațiu. Diferența față de TikTok este de ritm și format: în locul clipurilor lungi, optimizate de algoritm, Divine mizează pe umor scurt, reacție rapidă și o estetică mai apropiată de internetul de acum un deceniu.
Mesh, agenda socială pentru contacte personale și profesionale
Mesh nu este o rețea socială clasică, ci mai degrabă o agendă inteligentă pentru relații personale și profesionale. Aplicația urmărește schimbări din profiluri LinkedIn sau X, postări, publicații și alte actualizări ale oamenilor din rețeaua ta.
Ideea este să nu mai pierzi complet legătura cu oamenii importanți din jurul tău. Mesh funcționează aproape ca un CRM personal: îți amintește de contacte, îți arată ce au mai făcut și te poate ajuta să reiei conversații la intervale stabilite.
Mesh: iOS / Desktop și Web
Fable, rețeaua socială pentru cititori
Fable este o aplicație pentru cititori și cluburi de carte. Utilizatorii pot urmări recomandări, pot participa la cluburi virtuale și își pot sincroniza recenziile și evaluările cu serviciul Everand, printr-un pachet comun.
Fable încearcă să fie o alternativă mai modernă la Goodreads, cu accent pe comunități de cititori și recomandări sociale. În loc să fie doar o listă de cărți citite, aplicația încearcă să transforme lectura într-o experiență de grup.
Locket, fotografiile prietenilor direct pe ecranul telefonului
Locket este una dintre aplicațiile care au popularizat ideea de a pune prietenii direct pe ecranul principal al telefonului. Aplicația folosește un widget live, care se actualizează când prietenii trimit fotografii sau mesaje.
Este o formă de social media foarte simplă și intimă. Nu ai un feed public uriaș, nu urmărești necunoscuți și nu cauți viralizare. Primești imagini direct de la oamenii apropiați, iar interacțiunea seamănă mai mult cu un mesaj personal decât cu o postare.
Airbuds, rețeaua socială construită în jurul muzicii
Airbuds încearcă să facă ceea ce Apple și Spotify nu au reușit complet: o rețea socială în jurul muzicii pe care o asculți. Aplicația le arată prietenilor ce melodii rulezi și permite reacții cu emoji, stickere sau selfie-uri.
Pe lângă asta, Airbuds include quizuri muzicale, mesaje, comparații de gusturi și profiluri cu artiști favoriți. Pentru utilizatorii care își definesc identitatea prin muzică, aplicația transformă ascultarea într-o activitate socială, nu doar într-un consum individual.
The Mall, shoppingul transformat în rețea socială
The Mall este o aplicație nouă care încearcă să transforme cumpărăturile online într-o experiență socială. Utilizatorii pot urmări branduri, pot vedea lansări noi și pot descoperi produse prin colecțiile prietenilor.
Aplicația este orientată mai ales spre fashion, dar poate include și alte magazine online. Ideea este simplă: în loc să faci shopping singur, într-un feed de produse, vezi ce urmăresc alții, ce colecții creează și ce branduri se potrivesc gusturilor tale.
The Mall: iOS / waitlist
Shelf, aplicația care organizează gusturile tale digitale
Shelf este construită în jurul ideii de „gust personal”. Aplicația îți organizează muzica, filmele, serialele, cărțile și alte interese într-un profil privat, pe care îl poți folosi ca arhivă a vieții tale digitale.
Partea socială vine din faptul că poți explora rafturile prietenilor pentru inspirație. Spre deosebire de multe rețele sociale clasice, Shelf este privată implicit și nu mizează pe faimă, clout sau viralizare. Este mai aproape de o bibliotecă personală conectată cu oamenii apropiați.
De ce contează aceste aplicații
Aceste platforme nu vor răsturna imediat dominația Instagram, TikTok, Facebook sau YouTube. Marile rețele au miliarde de utilizatori, bugete uriașe și un avantaj greu de învins: toți prietenii, creatorii și brandurile sunt deja acolo.
Totuși, apariția acestor aplicații arată o schimbare de gust. Utilizatorii nu mai caută doar feeduri infinite și conținut viral, ci spații mai mici, mai personale și mai specializate. Într-o perioadă în care TikTok, Facebook și Instagram sunt criticate pentru mecanisme asemănătoare păcănelelor digitale, aplicațiile de nișă pot deveni o formă de refugiu.
Big Tech nu dispare, dar social media se fragmentează
Pentru utilizatorii din România, multe dintre aceste aplicații pot părea încă exotice. Unele sunt disponibile doar pe iOS, altele au comunități mici, iar o rețea socială este utilă doar dacă și prietenii tăi sunt acolo. Dar asta nu le face irelevante.
În ultimii ani, am văzut tot mai multe discuții despre dependența de social media, copii, algoritmi și efectele asupra atenției. Pe Playtech am scris și despre acuzațiile legate de dependența copiilor de TikTok, Facebook, YouTube și alte platforme sociale. În acest context, aplicațiile mici nu sunt doar niște curiozități tech, ci semne ale unei nevoi reale: internet social mai personal, mai controlabil și mai puțin obositor.