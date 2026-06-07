În ce situații te poate chema angajatorul din concediu și ce drepturi ai

Prin interese urgente se înțeleg situații excepționale care pot afecta în mod semnificativ activitatea companiei, cum ar fi avarii tehnice majore, incidente care necesită intervenția imediată a unui anumit specialist, controale ale autorităților în cadrul cărora prezența salariatului este indispensabilă sau alte împrejurări care pot produce prejudicii importante angajatorului.

Rechemarea nu ar trebui să fie folosită pentru rezolvarea unor probleme de rutină, pentru acoperirea unor lipsuri de personal sau pentru gestionarea activităților obișnuite ale companiei.

Din motive de transparență și pentru a putea fi dovedită ulterior, decizia de rechemare este, de regulă, comunicată în scris, cu precizarea motivelor care au determinat această măsură.

Cine plătește cheltuielile generate de întoarcerea din vacanță

Atunci când rechemarea este justificată legal, angajatorul are obligația de a suporta toate cheltuielile necesare revenirii salariatului la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite ca urmare a întreruperii concediului.

În practică, acest lucru poate include:

costul biletelor de avion, tren sau alte mijloace de transport utilizate pentru întoarcere;

cheltuielile de transport pentru membrii familiei care îl însoțesc pe salariat;

penalitățile achitate pentru anularea anticipată a serviciilor turistice;

costurile aferente cazării sau altor servicii plătite în avans și care nu mai pot fi utilizate;

alte prejudicii care pot fi dovedite prin documente justificative.

Pentru recuperarea sumelor, este recomandat ca salariatul să păstreze toate facturile, chitanțele și documentele care atestă cheltuielile efectuate.

Ce se întâmplă cu zilele de concediu rămase

Zilele de concediu neefectuate ca urmare a rechemării nu se pierd. Acestea trebuie acordate ulterior, într-o perioadă stabilită de comun acord între angajat și angajator, cu respectarea termenelor prevăzute de legislația muncii.