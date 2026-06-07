Cum să reduci consumul aerului condiționat cu până la 20% în timpul verii. Setarea care face diferența
În zilele caniculare, aerul condiționat devine unul dintre cele mai utilizate aparate din locuință. Deși oferă confort și ajută la menținerea unei temperaturi plăcute în casă, utilizarea incorectă poate duce la facturi considerabil mai mari la energie electrică.
Specialiștii în eficiență energetică spun că o simplă setare poate face diferența atunci când vine vorba despre consumul de curent. Alegerea temperaturii potrivite și folosirea funcțiilor corecte ale aparatului pot reduce consumul cu până la 20%, fără a afecta confortul din locuință.
Temperatura setată prea jos crește consumul
Una dintre cele mai frecvente greșeli este setarea aerului condiționat la temperaturi foarte scăzute imediat ce afară se înregistrează peste 30 de grade Celsius.
Mulți utilizatori aleg 18 sau 20 de grade, în speranța că locuința se va răci mai repede. În realitate, aparatul este nevoit să funcționeze mai mult timp și la o capacitate mai mare pentru a ajunge la temperatura dorită.
Specialiștii recomandă ca diferența dintre temperatura de afară și cea din interior să nu fie foarte mare. În majoritatea situațiilor, o setare între 24 și 26 de grade Celsius este suficientă pentru confort și contribuie la reducerea consumului de energie.
Funcția ECO poate aduce economii importante
Majoritatea aparatelor moderne de aer condiționat sunt echipate cu funcția ECO sau Energy Saving.
Atunci când este activată, aceasta optimizează funcționarea compresorului și reduce consumul de energie fără a afecta semnificativ răcirea încăperii. În funcție de modelul aparatului și de condițiile din locuință, economiile pot ajunge chiar și la 20%.
Mulți proprietari nu folosesc această funcție, deși este una dintre cele mai simple metode de reducere a costurilor pe timpul verii.
Alte trucuri care ajută la scăderea facturii
Pe lângă alegerea temperaturii potrivite, există și alte măsuri care pot contribui la reducerea consumului de energie.
Închiderea jaluzelelor sau a draperiilor în timpul zilei împiedică supraîncălzirea locuinței și reduce efortul aparatului de aer condiționat. De asemenea, este recomandată evitarea deschiderii frecvente a ferestrelor atunci când aparatul funcționează.
Curățarea periodică a filtrelor este un alt aspect important. Filtrele murdare îngreunează circulația aerului și determină aparatul să consume mai mult curent pentru a obține același rezultat.
Cât poți economisi într-o lună de vară
Diferența poate fi semnificativă, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate.
Dacă aerul condiționat funcționează zilnic timp de mai multe ore, folosirea funcției ECO și setarea unei temperaturi de 24-26 de grade pot reduce consumul de energie cu până la 20% comparativ cu utilizarea aparatului la temperaturi foarte scăzute.
Pe parcursul unei veri întregi, economiile se pot transforma în câteva sute de lei la factura de electricitate, fără ca nivelul de confort din locuință să fie afectat.
Important: Valorile prezentate sunt orientative și au caracter informativ. Consumul real depinde de modelul aparatului de aer condiționat, suprafața locuinței, gradul de izolare și temperatura exterioară.