Cum să reduci consumul aerului condiționat cu până la 20% în timpul verii. Setarea care face diferența

Temperatura setată prea jos crește consumul

Una dintre cele mai frecvente greșeli este setarea aerului condiționat la temperaturi foarte scăzute imediat ce afară se înregistrează peste 30 de grade Celsius.

Mulți utilizatori aleg 18 sau 20 de grade, în speranța că locuința se va răci mai repede. În realitate, aparatul este nevoit să funcționeze mai mult timp și la o capacitate mai mare pentru a ajunge la temperatura dorită.

Specialiștii recomandă ca diferența dintre temperatura de afară și cea din interior să nu fie foarte mare. În majoritatea situațiilor, o setare între 24 și 26 de grade Celsius este suficientă pentru confort și contribuie la reducerea consumului de energie.

Funcția ECO poate aduce economii importante

Majoritatea aparatelor moderne de aer condiționat sunt echipate cu funcția ECO sau Energy Saving.

Atunci când este activată, aceasta optimizează funcționarea compresorului și reduce consumul de energie fără a afecta semnificativ răcirea încăperii. În funcție de modelul aparatului și de condițiile din locuință, economiile pot ajunge chiar și la 20%.

Mulți proprietari nu folosesc această funcție, deși este una dintre cele mai simple metode de reducere a costurilor pe timpul verii.

Alte trucuri care ajută la scăderea facturii

Pe lângă alegerea temperaturii potrivite, există și alte măsuri care pot contribui la reducerea consumului de energie.