De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 18:21
de Badea Violeta

Știri Externe
Ruşii stau ore în șir la cozi kilometrice pentru carburant. Cum a apărut această criză în benzinăriile din Rusia
Rusii petrec ore bune la cozi interminabile pentru a-si procura carburant. Sursa foto: captura video/X

Penuria de carburanți afectează mai multe regiuni din Rusia și teritoriile ucrainene aflate sub controlul Moscovei, generând cozi kilometrice la benzinării și frustrări în rândul șoferilor. Cauza principală este intensificarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, pe fondul creșterii sezoniere a cererii de combustibil. Autoritățile recunosc că situația nu se va rezolva pe termen scurt, iar populația încearcă să se adapteze la restricții și întârzieri.

Cauzele crizei și măsurile luate de autorități

Pe 28 iulie, Moscova a decis să interzică exporturile de benzină pentru producători, în încercarea de a preveni o criză majoră. Măsura a fost luată într-o perioadă de vârf, marcată de călătoriile estivale și de activitățile agricole. Totuși, analiștii din piață consideră că această decizie nu va fi suficientă pentru a asigura aprovizionarea uniformă a stațiilor de alimentare.

”Problema este agravată de blocajele logistice, de stocurile locale mici și de lucrările de reparații efectuate la rafinării”, au transmis surse din industrie, citate de Reuters.

Astfel, lipsa combustibilului nu este doar rezultatul atacurilor externe, ci și al dificultăților interne de transport și stocare.

Cozi kilometrice și întârzieri în transport

În extremul orient al Rusiei, regiunea Primorie se confruntă cu cozi de câțiva kilometri la benzinării. Autoritățile locale pun această situație pe seama numărului mare de turiști, dar și a problemelor logistice. Compania petrolieră NNK a precizat că multe dintre cisternele sale au rămas blocate în trafic între trei și șase ore, din cauza lucrărilor de reparații pe șosele.

Cozile de până la 2 km s-au format din cauza întârzierilor generate de infrastructură și a cererii sporite pentru combustibil, mai ales din partea fermierilor care desfășoară lucrări agricole. Situația reflectă un dezechilibru între producția disponibilă și nevoia reală de carburant în perioada estivală.

”Problema nu va fi rezolvată complet până la încheierea conflictului”

Dificultăți majore sunt raportate și în zonele ucrainene controlate de Moscova. În Crimeea și regiunea Zaporojie, aprovizionarea cu benzină a fost afectată semnificativ, fiind introdusă raționalizarea.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Yevgeny Balitsky, a declarat că ”în regiunea Zaporojie, criza de carburanți este agravată de problemele de logistică și de amenințarea atacurilor inamice asupra garniturilor de tren cu vagoane cisternă”.

La rândul său, liderul Crimeei, Serghei Aksionov, a afirmat: ”Aceasta este o situație obiectivă, care ar putea dura încă o lună. Problema nu va fi rezolvată complet până la încheierea conflictului.”

Astfel, penuria de carburanți din Rusia și teritoriile ocupate evidențiază fragilitatea aprovizionării în condiții de conflict și presiune sezonieră, iar cozi kilometrice și întârzieri în transport devin o realitate zilnică pentru șoferi.

