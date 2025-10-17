Rusia ar vrea un tunel spre America și îl numește „Putin–Trump”. Cost estimat la 8 miliarde de dolari

Rusia propune un tunel feroviar pe sub strâmtoarea Bering care să lege direct cele două maluri – Ciukotka și Alaska – în cel mai apropiat punct dintre ele. Ideea, botezată de inițiatori „tunelul Putin–Trump”, ar trebui, potrivit promotorilor, să „simbolizeze unitatea”, să deschidă perspective de explorare comună a resurselor naturale și să creeze o rută de mărfuri între Rusia și Statele Unite.

Propunerea vine din partea lui Kirill Dmitriev, emisarul pentru investiții al președintelui Vladimir Putin și șef al fondului suveran RDIF. El a prezentat proiectul înaintea întâlnirii de la Casa Albă dintre președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, menționând că ideea a fost relansată după o convorbire telefonică între Putin și Trump și intenția declarată de a se vedea la Budapesta pentru a căuta o soluție de oprire a războiului din Ucraina, scrie BBC.

Ce conține propunerea și cine ar construi

Dmitriev estimează costul la circa 8 miliarde de dolari pentru o legătură feroviară și de marfă de aproximativ 112 km (70 de mile), realizabilă în mai puțin de opt ani. Finanțarea, susține el, ar urma să vină din partea Moscovei și a unor „parteneri internaționali”.

Pentru execuție, emisarul Kremlinului propune The Boring Company, compania americană de foraj subteran deținută de Elon Musk. Într-un mesaj public adresat miliardarului, Dmitriev susține că, deși evaluările tradiționale trec de 65 de miliarde de dolari, tehnologia companiei ar putea coborî costul sub pragul de 8 miliarde. Până acum, nu a existat niciun răspuns public din partea lui Musk sau a lui Trump.

De la vis vechi la detalii geografice

Strâmtoarea Bering are circa 82 km în cel mai îngust punct și separă regiunea rusă, slab populată, Ciukotka, de Alaska. La mijloc se află insulele Diomede – una rusă și una americană –, despărțite de aproximativ 4 km. Idei de conectare a celor două continente circulă de cel puțin 150 de ani, de la proiectul feroviar Siberia–Alaska din 1904 până la planuri reluate de Rusia în 2007.

Dmitriev evocă și o propunere din perioada Războiului Rece pentru un „Pod Mondial al Păcii Kennedy–Hrușciov”, publicând o schiță de epocă a traseului posibil și o ilustrație a rutei pentru tunelul actual. El mai amintește că RDIF „a investit deja în și a construit primul pod feroviar dintre Rusia și China”, argumentând că următorul pas ar fi „unirea continentelor pentru prima dată în istoria omenirii”.

Ce nu spune eticheta: infrastructură și realism

Dincolo de promisiunea tunelului, agenția Reuters notează că modernizarea infrastructurii de pe ambele maluri ar necesita sume uriașe. În Ciukotka, rețeaua rutieră și feroviară este „în cel mai bun caz, limitată”, ceea ce ridică întrebări despre costurile reale și calendarul unei conexiuni funcționale dincolo de segmentul subteran.

Dmitriev, care a cultivat o relație de lucru cu Steve Witkoff, emisar special al lui Donald Trump, a sugerat și că mari companii energetice americane ar putea participa la proiecte rusești în Arctica. În prezent, însă, „tunelul Putin–Trump” rămâne la nivelul unei propuneri politice și tehnice ambițioase, însoțită de promisiunea unei finanțări internaționale și de un mesaj: „A sosit momentul să conectăm Rusia și SUA.”