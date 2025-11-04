Ultima ora
Prințul William, transformare spectaculoasă. Viitorul rege, filmat în timp ce juca fotbal cu mai mulți tineri
04 nov. 2025 | 14:18
de Diana Dumitrache

Românul mort după prăbușirea turnului din Roma era din Suceava și lucra de mulți ani în Italia. Detaliul care i-a adus sfârșitul

NEWS - HP
Românul mort după prăbușirea turnului din Roma era din Suceava și lucra de mulți ani în Italia. Detaliul care i-a adus sfârșitul
Torre dei Conti s-a prăbuşit parţial (Foto: Profimedia)

Tragedia care a îndoliat atât comunitatea românească din Italia, cât și întreaga opinie publică italiană, s-a produs luni dimineață, în inima Romei. Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava, și-a pierdut viața după prăbușirea parțială a Torre dei Conti, un turn medieval aflat în proces de restaurare. Bărbatul lucra de ani buni la o prestigioasă companie italiană specializată în restaurarea monumentelor istorice, Edilerica, implicată în proiecte renumite, precum Castel Sant’Angelo sau Mausoleul Garibaldi.

11 ore de luptă pentru viața românului mort după prăbușirea turnului din Roma

Octav Stroici trăia de mulți ani în Italia, alături de soția sa, în apropierea Romei. Era recunoscut de colegi ca un muncitor priceput, atent și pasionat de meseria sa. Ironia crudă a sorții a făcut ca tocmai grija pentru detalii și profesionalismul său să-l prindă în capcană în clipa în care structura medievală s-a surpat peste el, în timpul lucrărilor de consolidare.

Prăbușirea a avut loc în cursul dimineții, când o parte a turnului s-a surpat brusc, îngropând sub tone de moloz o parte dintre muncitori. Doi români au scăpat nevătămați, iar un italian a fost grav rănit. Octav Stroici, aflat la primul etaj, a fost prins între zidurile vechi, la doar câțiva metri de colegii săi. Timp de 11 ore, zeci de salvatori s-au luptat cu fiecare bucățică de moloz pentru a-l scoate în viață.

Echipajele au folosit drone, camere termice și chiar un dispozitiv uriaș de aspirare a dărâmăturilor pentru a ajunge la el. Într-un gest disperat, pompierii au construit din scânduri un mic adăpost deasupra corpului românului, încercând să-l protejeze de o a doua prăbușire, care, din nefericire, s-a produs la scurt timp.

Potrivit publicației Corriere della Sera, Octav Stroici era conștient și a comunicat permanent cu salvatorii. Un medic aflat la fața locului i-a administrat analgezice și oxigen, în timp ce echipele săpau cu mâinile goale pentru a-l elibera. Doar capul și umărul îi mai ieșeau dintre ruine. Eforturile au continuat neîntrerupt, însă, după ce a fost scos, bărbatul a intrat în stop cardio-respirator.

Transportat de urgență la spitalul Umberto I din Roma, medicii au încercat aproape o oră să-i salveze viața. În ciuda manevrelor repetate de resuscitare, activitatea cardiacă nu a mai putut fi restabilită. Moartea a fost pronunțată la ora 00:20, în noaptea de luni spre marți.

Torre dei Conti

Torre dei Conti

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde”

Martorii tragediei descriu scene de coșmar. Cei doi români care au scăpat cu viață povestesc că totul s-a petrecut într-o clipă: un zgomot asurzitor, un nor gros de praf și schela care tremura sub ei.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde. M-am gândit că nu mai avem scăpare”, a declarat unul dintre supraviețuitori.

Deși acoperiți de praf și răni ușoare, colegii lui Stroici au refuzat să părăsească locul, rămânând alături de echipele de salvare până la final. Soția muncitorului sucevean a asistat, cu sufletul sfâșiat, la întreaga operațiune, fiind sprijinită de ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău.

Un proiect ambițios, o moarte absurdă

Torre dei Conti, turnul în care și-a găsit sfârșitul românul, este o construcție fortificată ridicată în secolul al XIII-lea de Papa Inocențiu al III-lea, pentru familia sa. Înalt de aproape 30 de metri, edificiul domină zona istorică dintre Colosseum și Forumul Roman. După ani întregi de degradare, monumentul intrase în proces de restaurare în cadrul programului PNRR „Caput Mundi”, cu o finanțare de aproape 7 milioane de euro.

Lucrările erau abia la început, în faza de îndepărtare a azbestului și de consolidare preliminară. Documentele oficiale indicau că structura trecuse toate testele de siguranță, iar muncitorii primiseră undă verde pentru a continua activitatea. Cu toate acestea, o secțiune a turnului s-a prăbușit neașteptat, transformând șantierul într-o capcană mortală.

Tragedia a provocat o undă de emoție profundă în Italia. Premierul Giorgia Meloni a transmis condoleanțe familiei lui Octav Stroici și a lăudat eforturile echipelor de salvare.

„Îmi exprim profunda tristețe pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul român victima prăbușirii Torre dei Conti. Suntem alături de familia și colegii săi în acest moment de suferință de nedescris”, a scris Meloni pe platforma X.

Ploi și temperaturi neobișnuite în noiembrie. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Recomandări
Ce poți urmări pe HBO Max în noiembrie: seriale noi, filme premiate și documentare inedite
Ce poți urmări pe HBO Max în noiembrie: seriale noi, filme premiate și documentare inedite
Cometa interstelară 3I/ATLAS reapare după trecerea pe lângă Soare: Primele imagini surprinse de astronomi
Cometa interstelară 3I/ATLAS reapare după trecerea pe lângă Soare: Primele imagini surprinse de astronomi
Dick Cheney, fostul vicepreședinte al SUA în mandatul lui George W. Bush și figură emblematică a politicii republicane, a murit la vârsta de 84 de ani
Dick Cheney, fostul vicepreședinte al SUA în mandatul lui George W. Bush și figură emblematică a politicii republicane, a murit la vârsta de 84 de ani
Cresc pensiile în 2026? Răspunsul dat de ministrul Finanțelor: „Coaliţia a decis îngheţarea veniturilor pe anumite paliere”
Cresc pensiile în 2026? Răspunsul dat de ministrul Finanțelor: „Coaliţia a decis îngheţarea veniturilor pe anumite paliere”
Distruge gătitul la microunde nutrienții din mâncare? Ce spun studiile recente
Distruge gătitul la microunde nutrienții din mâncare? Ce spun studiile recente
Unchiul cântăreței Laura Pausini a murit într-un accident provocat de un șofer român în Italia
Unchiul cântăreței Laura Pausini a murit într-un accident provocat de un șofer român în Italia
Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, avertizează: fără înlocuirea oamenilor, giganții tech nu pot obține profit
Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, avertizează: fără înlocuirea oamenilor, giganții tech nu pot obține profit
Scurgeri de gaze la un liceu din București. Elevii și profesorii au fost evacuați
Scurgeri de gaze la un liceu din București. Elevii și profesorii au fost evacuați
Revista presei
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile chinezeşti care atrag norocul din 4 noiembrie. Li se schimbă destinul în bine
Playtech Știri
Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fetița lor. Excursia, pregătită până la cel mai mic detaliu, ce le-a dat peste cap planurile
Playtech Știri
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...