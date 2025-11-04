Românul mort după prăbușirea turnului din Roma era din Suceava și lucra de mulți ani în Italia. Detaliul care i-a adus sfârșitul

Tragedia care a îndoliat atât comunitatea românească din Italia, cât și întreaga opinie publică italiană, s-a produs luni dimineață, în inima Romei. Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava, și-a pierdut viața după prăbușirea parțială a Torre dei Conti, un turn medieval aflat în proces de restaurare. Bărbatul lucra de ani buni la o prestigioasă companie italiană specializată în restaurarea monumentelor istorice, Edilerica, implicată în proiecte renumite, precum Castel Sant’Angelo sau Mausoleul Garibaldi.

11 ore de luptă pentru viața românului mort după prăbușirea turnului din Roma

Octav Stroici trăia de mulți ani în Italia, alături de soția sa, în apropierea Romei. Era recunoscut de colegi ca un muncitor priceput, atent și pasionat de meseria sa. Ironia crudă a sorții a făcut ca tocmai grija pentru detalii și profesionalismul său să-l prindă în capcană în clipa în care structura medievală s-a surpat peste el, în timpul lucrărilor de consolidare.

Prăbușirea a avut loc în cursul dimineții, când o parte a turnului s-a surpat brusc, îngropând sub tone de moloz o parte dintre muncitori. Doi români au scăpat nevătămați, iar un italian a fost grav rănit. Octav Stroici, aflat la primul etaj, a fost prins între zidurile vechi, la doar câțiva metri de colegii săi. Timp de 11 ore, zeci de salvatori s-au luptat cu fiecare bucățică de moloz pentru a-l scoate în viață.

Echipajele au folosit drone, camere termice și chiar un dispozitiv uriaș de aspirare a dărâmăturilor pentru a ajunge la el. Într-un gest disperat, pompierii au construit din scânduri un mic adăpost deasupra corpului românului, încercând să-l protejeze de o a doua prăbușire, care, din nefericire, s-a produs la scurt timp.

Potrivit publicației Corriere della Sera, Octav Stroici era conștient și a comunicat permanent cu salvatorii. Un medic aflat la fața locului i-a administrat analgezice și oxigen, în timp ce echipele săpau cu mâinile goale pentru a-l elibera. Doar capul și umărul îi mai ieșeau dintre ruine. Eforturile au continuat neîntrerupt, însă, după ce a fost scos, bărbatul a intrat în stop cardio-respirator.

Transportat de urgență la spitalul Umberto I din Roma, medicii au încercat aproape o oră să-i salveze viața. În ciuda manevrelor repetate de resuscitare, activitatea cardiacă nu a mai putut fi restabilită. Moartea a fost pronunțată la ora 00:20, în noaptea de luni spre marți.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde”

Martorii tragediei descriu scene de coșmar. Cei doi români care au scăpat cu viață povestesc că totul s-a petrecut într-o clipă: un zgomot asurzitor, un nor gros de praf și schela care tremura sub ei.

„Totul s-a întâmplat în câteva secunde. M-am gândit că nu mai avem scăpare”, a declarat unul dintre supraviețuitori.

Deși acoperiți de praf și răni ușoare, colegii lui Stroici au refuzat să părăsească locul, rămânând alături de echipele de salvare până la final. Soția muncitorului sucevean a asistat, cu sufletul sfâșiat, la întreaga operațiune, fiind sprijinită de ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău.

Un proiect ambițios, o moarte absurdă

Torre dei Conti, turnul în care și-a găsit sfârșitul românul, este o construcție fortificată ridicată în secolul al XIII-lea de Papa Inocențiu al III-lea, pentru familia sa. Înalt de aproape 30 de metri, edificiul domină zona istorică dintre Colosseum și Forumul Roman. După ani întregi de degradare, monumentul intrase în proces de restaurare în cadrul programului PNRR „Caput Mundi”, cu o finanțare de aproape 7 milioane de euro.

Lucrările erau abia la început, în faza de îndepărtare a azbestului și de consolidare preliminară. Documentele oficiale indicau că structura trecuse toate testele de siguranță, iar muncitorii primiseră undă verde pentru a continua activitatea. Cu toate acestea, o secțiune a turnului s-a prăbușit neașteptat, transformând șantierul într-o capcană mortală.

Tragedia a provocat o undă de emoție profundă în Italia. Premierul Giorgia Meloni a transmis condoleanțe familiei lui Octav Stroici și a lăudat eforturile echipelor de salvare.