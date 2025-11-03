Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav”. Clădirea era închisă din 2007

Un incident dramatic a zguduit centrul istoric al Romei, după ce o parte din turnul medieval Torre dei Conti s-a prăbușit în timpul unor lucrări de consolidare. Printre muncitorii implicați s-a aflat și un român, care a fost prins sub dărâmături, dar salvat în urma unei intervenții spectaculoase a echipelor de urgență.

Muncitorul prins sub dărâmături a fost scos

Tragedia s-a produs în jurul orei 11:20, la câțiva pași de Colosseum și Forurile Imperiale, într-una dintre cele mai vizitate zone ale capitalei italiene. O parte a structurii turnului – monument din secolul al XIII-lea – s-a desprins brusc, provocând scene de panică printre muncitori și trecători.

Martorii povestesc că totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. „Am auzit un zgomot puternic, de calcinacci (tencuială care se prăbușește). Am ridicat privirea și am văzut un muncitor căzând”, a relatat o chelneriță de la un restaurant din apropiere, citată de presa italiană.

Potrivit cotidianului Il Messaggero, cinci muncitori au fost surprinși de prăbușire. Patru au fost salvați rapid, însă un al cincilea – de naționalitate română – a rămas blocat sub dărâmături. Bărbatul a fost scos de echipele SAF (Speleo Alpino Fluviale) după o cursă contracronometru, în condiții extrem de riscante, din cauza pericolului unui nou colaps structural.

În jurul orei 13:00, o altă parte a turnului s-a prăbușit, acoperind zona cu un nor dens de praf. Echipele de intervenție au fost nevoite să-și întrerupă temporar activitatea din cauza riscului ridicat.

Mărturia unui român din zonă

Printre cei care au asistat la scenă se numără și Vasile Dogaru, un român care lucrează la șantierul noii stații de metrou „Piazza Venezia”, aflată în apropiere. El a povestit pentru ȘtiriDiaspora cum s-au derulat minutele de groază:

„Eu trebuia să intru la muncă la ora 14:00. În jurul orei 11:15 au apărut primele semne de alarmă la turnul Torre dei Conti, aflat în consolidare de aproximativ un an. Clădirea este închisă publicului din 2007, din cauza riscului de prăbușire. (…) Ne aflam la aproximativ zece metri de turn când am auzit zgomotul prăbușirii. Am văzut cum bucăți din vârful turnului încep să cadă și ne-am dat seama că urmează ceva grav.”

El descrie momentul ca fiind „un nor uriaș de praf, oameni care strigau, pompieri acoperiți complet de moloz. E înfiorător să vezi așa ceva, chiar dacă știi că ei sunt profesioniști”. Autoritățile italiene au reacționat rapid. Primarul Romei, Roberto Gualtieri, s-a deplasatla fața locului, iar zona a fost imediat evacuată și izolată. Circulația pietonală rămâne restricționată până la finalizarea anchetei.

„Cred că undeva s-a produs o greșeală în procesul de consolidare. O astfel de tragedie nu ar trebui să se întâmple, indiferent de naționalitate. Fie că e român, italian sau egiptean, un muncitor are dreptul să lucreze în condiții sigure”, a mai spus Dogaru, care are aproape două decenii de experiență pe șantierele din Italia.

Poliția și procuratura din Roma investighează cauzele exacte ale prăbușirii, primele ipoteze indicând o eroare tehnică în procesul de consolidare.

Ridicat în secolul al XIII-lea de familia Conti di Segni, Torre dei Conti este considerat unul dintre cele mai importante monumente medievale din Roma. Cu o înălțime inițială de aproape 50 de metri, turnul este închis publicului din 2007, din cauza instabilității structurale. În prezent, zona rămâne sub stricta supraveghere a pompierilor și a poliției locale.