Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 20:03
de Daoud Andra

Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav”. Clădirea era închisă din 2007

Diaspora
Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma.
FOTO: Profimedia Images

Un incident dramatic a zguduit centrul istoric al Romei, după ce o parte din turnul medieval Torre dei Conti s-a prăbușit în timpul unor lucrări de consolidare. Printre muncitorii implicați s-a aflat și un român, care a fost prins sub dărâmături, dar salvat în urma unei intervenții spectaculoase a echipelor de urgență.

Muncitorul prins sub dărâmături a fost scos

Tragedia s-a produs în jurul orei 11:20, la câțiva pași de Colosseum și Forurile Imperiale, într-una dintre cele mai vizitate zone ale capitalei italiene. O parte a structurii turnului – monument din secolul al XIII-lea – s-a desprins brusc, provocând scene de panică printre muncitori și trecători.

Martorii povestesc că totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. „Am auzit un zgomot puternic, de calcinacci (tencuială care se prăbușește). Am ridicat privirea și am văzut un muncitor căzând”, a relatat o chelneriță de la un restaurant din apropiere, citată de presa italiană.

Potrivit cotidianului Il Messaggero, cinci muncitori au fost surprinși de prăbușire. Patru au fost salvați rapid, însă un al cincilea – de naționalitate română – a rămas blocat sub dărâmături. Bărbatul a fost scos de echipele SAF (Speleo Alpino Fluviale) după o cursă contracronometru, în condiții extrem de riscante, din cauza pericolului unui nou colaps structural.

În jurul orei 13:00, o altă parte a turnului s-a prăbușit, acoperind zona cu un nor dens de praf. Echipele de intervenție au fost nevoite să-și întrerupă temporar activitatea din cauza riscului ridicat.

Mărturia unui român din zonă

Printre cei care au asistat la scenă se numără și Vasile Dogaru, un român care lucrează la șantierul noii stații de metrou „Piazza Venezia”, aflată în apropiere. El a povestit pentru ȘtiriDiaspora cum s-au derulat minutele de groază:

„Eu trebuia să intru la muncă la ora 14:00. În jurul orei 11:15 au apărut primele semne de alarmă la turnul Torre dei Conti, aflat în consolidare de aproximativ un an. Clădirea este închisă publicului din 2007, din cauza riscului de prăbușire. (…) Ne aflam la aproximativ zece metri de turn când am auzit zgomotul prăbușirii. Am văzut cum bucăți din vârful turnului încep să cadă și ne-am dat seama că urmează ceva grav.”

El descrie momentul ca fiind „un nor uriaș de praf, oameni care strigau, pompieri acoperiți complet de moloz. E înfiorător să vezi așa ceva, chiar dacă știi că ei sunt profesioniști”. Autoritățile italiene au reacționat rapid. Primarul Romei, Roberto Gualtieri, s-a deplasatla fața locului, iar zona a fost imediat evacuată și izolată. Circulația pietonală rămâne restricționată până la finalizarea anchetei.

„Cred că undeva s-a produs o greșeală în procesul de consolidare. O astfel de tragedie nu ar trebui să se întâmple, indiferent de naționalitate. Fie că e român, italian sau egiptean, un muncitor are dreptul să lucreze în condiții sigure”, a mai spus Dogaru, care are aproape două decenii de experiență pe șantierele din Italia.

Poliția și procuratura din Roma investighează cauzele exacte ale prăbușirii, primele ipoteze indicând o eroare tehnică în procesul de consolidare.

Ridicat în secolul al XIII-lea de familia Conti di Segni, Torre dei Conti este considerat unul dintre cele mai importante monumente medievale din Roma. Cu o înălțime inițială de aproape 50 de metri, turnul este închis publicului din 2007, din cauza instabilității structurale. În prezent, zona rămâne sub stricta supraveghere a pompierilor și a poliției locale.

Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
Recomandări
Salariu minim brut 2025. Câţi bani îţi ia statul la final de lună
Salariu minim brut 2025. Câţi bani îţi ia statul la final de lună
Restricții pe DN1 între Ploiești și Brașov. Când intră în vigoare
Restricții pe DN1 între Ploiești și Brașov. Când intră în vigoare
UE nu știe ce să facă în privința ChatGPT: Bruxelles amână aplicarea regulilor din Digital Services Act
UE nu știe ce să facă în privința ChatGPT: Bruxelles amână aplicarea regulilor din Digital Services Act
Cine sunt frații Micula, afaceriștii care au golit Fondul de Rezervă al statului. Afacerile pe care le deţin gemenii
Cine sunt frații Micula, afaceriștii care au golit Fondul de Rezervă al statului. Afacerile pe care le deţin gemenii
Descoperire arheologică uimitoare într-o zonă de o frumusețe rară, frecventată de turiști din întreaga lume: Legătura cu Imperiul Roman
Descoperire arheologică uimitoare într-o zonă de o frumusețe rară, frecventată de turiști din întreaga lume: Legătura cu Imperiul Roman
Calculul care îţi arată exact dacă poţi plăti sau nu un credit bancar. Ce trebuie să faci înainte de a merge la bancă?
Calculul care îţi arată exact dacă poţi plăti sau nu un credit bancar. Ce trebuie să faci înainte de a merge la bancă?
Sunt caloriferele din fontă cea mai bună alegere pentru încălzirea locuinței? Avantaje și dezavantaje
Sunt caloriferele din fontă cea mai bună alegere pentru încălzirea locuinței? Avantaje și dezavantaje
O anomalie magnetică uriașă a Pământului, de acum 500 de milioane de ani, explicată în sfârșit
O anomalie magnetică uriașă a Pământului, de acum 500 de milioane de ani, explicată în sfârșit
Revista presei
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marţi, 4 noiembrie 2025. Zodia care trebuie să evite suprasolicitarea
Playtech Știri
Motivul pentru care Amalia Bellantoni şi-a agresat vecinii. De la ce ar fi plecat scandalul? Decizia autorităţilor în cazul vedetei. Update
Playtech Știri
Ce se întâmplă cu copiii minori ai Amaliei Bellantoni, dacă ea și soțul ei vor fi arestați
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...