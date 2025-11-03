Două prăbușiri la un turn din Forumurile Imperiale din Roma: 11 muncitori implicați, unul grav rănit

O dimineață tensionată în Roma a fost marcată de prăbușirea parțială a Torre dei Conti, turn istoric aflat în renovare în cadrul Forumului Imperial. Incidentul a implicat 11 muncitori, dintre care unul a fost grav rănit, iar altul rămâne conștient, blocat temporar sub dărâmături. Salvatorii folosesc macarale și echipamente specializate pentru a extrage oamenii și a asigura zona afectată.

Cum s-au produs cele două prăbușiri succesive

Prima prăbușire a afectat partea centrală a turnului, punând în pericol muncitorii aflați la diferite niveluri. În timp ce pompierii interveneau pentru salvarea lor, o a doua secțiune a structurii s-a prăbușit, complicând operațiunile de salvare și punând în pericol integritatea lucrătorilor și a echipelor de intervenție.

Zona a fost imediat izolată de patrulele poliției locale, fiind restricționat atât traficul pietonal, cât și cel rutier pentru a facilita accesul vehiculelor de urgență, relatează Corriere della Sera.

Cine sunt muncitorii implicați și cum se desfășoară intervenția

Dintre cei 11 muncitori, unul se află în stare gravă și este în curs de extragere de sub dărâmături, în timp ce un alt muncitor, prins la primul etaj, este conștient și colaborează cu salvatorii.

Operațiunile implică evaluarea structurii pentru a preveni alte cedări și utilizarea macaralelor pentru a scoate persoanele blocate. Autoritățile verifică întreaga zonă pentru a stabili câte persoane mai pot fi implicate după a doua prăbușire.

Ce semnificație istorică are Torre dei Conti

Torre dei Conti, deși redus la o treime din înălțimea sa inițială, este un simbol al turnurilor medievale din Roma, utilizate ca reședințe și fortărețe ale familiilor baroniale și autorităților ecleziastice.

Construit în 1203 de arhitectul Marchionne Aretino și extins ulterior de Papa Inocențiu al III-lea pentru familia Conților de Segni, turnul are în prezent aproximativ 29 de metri vizibili, de la o înălțime inițială estimată între 50 și 60 de metri. Structura a fost afectată de cutremure istorice în 1348, 1630 și 1644, ceea ce a redus dimensiunea sa până la forma actuală.

Salvatorii și echipele de intervenție rămân la fața locului, evaluând continuu riscurile și prioritizând extragerea muncitorilor răniți. Primarul Romei și ministrul Culturii au sosit pentru a supraveghea situația și a coordona măsurile de siguranță în jurul monumentului istoric.