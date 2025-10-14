Românii cumpără mai devreme anvelopele de iarnă în 2025: Afacerile nișate anunță creșteri de până la 25% ale vânzărilor

Tot mai mulți șoferi români achiziționează anvelopele de iarnă din timp, pentru a evita scumpirile și aglomerația din service-uri, arată o analiză AutoEco.

Pe fondul scăderii timpurii a temperaturilor, șoferii din România aleg în 2025 să se pregătească mai devreme pentru sezonul rece.

Potrivit companiei AutoEco, cererea pentru anvelopele de iarnă a crescut semnificativ și a început cu aproape o lună mai devreme față de anul precedent.

Tendința este explicată prin dorința de a evita aglomerația din service-uri, dar și prin teama de scumpiri în perioada de vârf, din noiembrie și decembrie.

Creștere de până la 25% a vânzărilor de anvelope

Reprezentanții AutoEco observă că tot mai mulți șoferi adoptă un comportament preventiv, achiziționând anvelopele dedicate sezonului rece înainte ca temperatura să scadă constant sub pragul de 7°C.

În prezent, 65% dintre comenzile înregistrate sunt pentru anvelope de iarnă, iar restul pentru variantele all season. Cele mai solicitate dimensiuni sunt cele compatibile cu modelele populare din România, precum Dacia Logan, Volkswagen Golf, Ford Focus și SUV-urile compacte.

„Clienții sunt mai atenți la siguranță și la costurile reale de întreținere. O anvelopă de iarnă oferă o aderență mai bună pe carosabil ud sau rece și poate scurta distanța de frânare cu până la 10 metri față de o anvelopă de vară, la 50 km/h.

În plus, achizițiile din afara sezonului de vârf pot aduce economii de până la 200 de lei pe set”, a explicat Costin Stan, CEO AutoEco.

Compania estimează o creștere a vânzărilor între 20 și 25% în acest sezon, pe fondul unei planificări mai atente a achizițiilor.

Prețuri mai mari pentru brandurile premium și oferte speciale la AutoEco

Comparativ cu anul trecut, prețurile anvelopelor de iarnă au crescut în medie cu 5-8%, cele mai mari majorări fiind înregistrate la brandurile premium, Michelin, Continental și Bridgestone, din cauza costurilor mai ridicate de producție și transport.

Mărcile mid-range și economy, precum Kumho, Debica, Hankook, Minerva și Sailun, au avut creșteri mai moderate, de 2–3%.

Pentru lunile noiembrie și decembrie, AutoEco estimează o posibilă creștere suplimentară a prețurilor cu 10–15%, mai ales pentru dimensiunile populare, precum 205/55 R16. Clienții care achiziționează anvelopele mai devreme pot economisi între 100 și 200 de lei pe set.

Compania recomandă montarea anvelopelor de iarnă imediat ce temperaturile scad constant sub 7°C, pentru a garanta aderență optimă și siguranță la frânare.

În plus, AutoEco oferă clienților consultanță personalizată, livrare rapidă și posibilitatea de plată în până la 10 rate fără dobândă prin programul Star Card de la Banca Transilvania, valabil până la 20 noiembrie 2025.

De asemenea, plata în până la 6 rate fără dobândă este disponibilă permanent prin cardurile Avantaj, Bonus Card și Alpha Bank.

Prin aceste facilități, șoferii pot face achizițiile necesare pentru iarnă fără presiune financiară și pot evita majorările de preț din perioada de vârf.