Alegeri parlamentare Republica Moldova. Rezultate după procesarea voturilor din peste 16% din secţiile de votare: partidul Maiei Sandu conduce. Update
29 sept. 2025 | 14:22
de Badea Violeta

Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile

AUTO
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Ce alegi: anvelope de iarna sau all-season?

Iernile din România aduc provocări pentru șoferi: zăpadă, polei și temperaturi scăzute. Alegerea anvelopelor corecte devine astfel esențială pentru siguranță și confort. Fie că optați pentru anvelope dedicate iernii sau pentru cele all-season certificate, diferențele de performanță și cost pot influența semnificativ experiența la volan.

Performanța anvelopelor de iarnă pe drumurile din România

Anvelopele de iarnă Michelin Alpin sunt cele mai populare în România, fiind concepute pentru temperaturi între +7°C și -20°C și oferind aderență superioară pe carosabil rece, umed sau acoperit cu zăpadă.

În zonele montane, unde condițiile sunt mai dure, șoferii pot opta pentru gama Nordic, disponibilă cu sau fără prezoane, special concepută pentru frig extrem și drumuri cu gheață.

Testele efectuate arată că, la temperaturi scăzute, distanța de frânare este semnificativ mai mică față de anvelopele de vară, ceea ce sporește siguranța.

Totuși, după depășirea pragului de 7°C, cauciucul moale al anvelopelor de iarnă își pierde eficiența, motiv pentru care specialiștii recomandă revenirea la anvelope de vară primăvara.

Anvelope all-season cu marcaj 3PMSF: confort și economie

Pentru șoferii care circulă rar pe drumuri acoperite de zăpadă sau gheață, anvelopele pentru toate anotimpurile cu marcaj 3PMSF reprezintă o alternativă comodă.

Acestea îmbină caracteristicile anvelopelor de vară și de iarnă, fiind eficiente de la -10°C până la +30°C. La temperaturi de peste 7°C, anvelopele all-season depășesc performanțele celor de iarnă pe carosabil uscat sau umed.

În plus, nu necesită schimb sezonier, economisind timp și energie. Totuși, în condiții severe de iarnă, acestea nu pot rivaliza cu performanțele unei anvelope dedicate sezonului rece.

Este important ca șoferii să verifice marcajele: doar cele cu 3PMSF asigură conformitatea legală în multe țări europene, în timp ce marcajul M+S este doar o indicație a producătorului.

Prețuri și recomandări pentru șoferi

Costul echipării variază în funcție de tipul vehiculului și dimensiunea anvelopelor. De exemplu, anvelopele Michelin Alpin 6 sunt disponibile în 58 de dimensiuni, cu prețuri pornind de la aproximativ 305 RON pe anvelopă.

Gama Michelin CrossClimate, destinată utilizării pe tot parcursul anului, include peste 150 de dimensiuni și este apreciată pentru longevitate și siguranță, notează michelin.ro.

Alegerea corectă depinde de condițiile reale de drum: pentru ierni aspre și temperaturi foarte scăzute, anvelopele de iarnă rămân soluția optimă, în timp ce pentru utilizare mixtă sau ocazională în condiții ușoare de iarnă, all-season reprezintă o opțiune echilibrată și economică.

Acest ghid vă poate ajuta să identificați tipul de anvelopă potrivit stilului dumneavoastră de condus și condițiilor de drum, maximizând atât siguranța, cât și bugetul.

