Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope

01 oct. 2025 | 13:24
Șoferii trebuie să știe ce simbol trebuie să apară pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale în România

Odată cu venirea frigului și cu ninsorile abundente din anumite regiuni ale țării, problema echipării mașinilor cu anvelope de iarnă devine din nou de actualitate. Pentru șoferi, întrebarea esențială este legată nu doar de siguranță, ci și de legalitate: ce anume trebuie să fie inscripționat pe cauciucuri pentru ca acestea să respecte cerințele legii?

Obligația anvelopelor de iarnă pe drumurile cu zăpadă

La munte, stratul de zăpadă depus pe carosabil este deja consistent, iar autoritățile atrag atenția că circulația fără cauciucuri de iarnă este interzisă. Conform legislației în vigoare, anvelopele speciale pentru sezonul rece sunt obligatorii pe drumurile acoperite cu gheață, polei sau zăpadă, indiferent de data din calendar.

Astfel, șoferii care se aventurează pe șosele în condiții de iarnă trebuie să fie siguri că mașinile lor sunt echipate corespunzător, pentru a evita sancțiuni și, mai ales, riscurile la care se expun în trafic.

Simbolul care face diferența

Pentru ca anvelopele să fie considerate legale, nu este suficient ca ele să fie prezentate ca fiind „de iarnă” în mod generic. Conform prevederilor legale, pe fiecare cauciuc trebuie să apară un marcaj clar: M+S, prescurtare de la Mud and Snow (noroi și zăpadă).

În unele cazuri, șoferii pot găsi inscripții alternative precum M.S. sau M&S, însă acestea desemnează același tip de anvelopă și sunt acceptate de legislație.

Dacă roțile nu conțin acest simbol vizibil, ele nu sunt recunoscute drept anvelope de iarnă, ceea ce înseamnă că șoferii riscă să fie amendați dacă circulă pe drumuri cu condiții specifice sezonului rece.

De ce contează acest marcaj

Marcajul M+S garantează că anvelopele sunt fabricate dintr-un material special și cu un profil al benzii de rulare adaptat pentru a oferi aderență sporită pe suprafețe alunecoase. Spre deosebire de cauciucurile de vară, acestea au caneluri mai adânci și sunt concepute să facă față condițiilor dificile de iarnă.

Fără aceste specificații, o mașină devine greu de controlat în situații precum frânarea bruscă pe polei sau manevrele pe drumuri în rampă sau în pantă. Prin urmare, verificarea simbolului M+S nu este doar o obligație legală, ci și o garanție a siguranței rutiere.

Consecințele lipsei cauciucurilor de iarnă legale

Șoferii care circulă pe drumuri cu polei sau zăpadă fără anvelope omologate riscă amenzi consistente și reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea situației. Mai mult decât atât, în cazul unui accident, companiile de asigurări pot refuza acoperirea daunelor dacă se constată că mașina nu era echipată corespunzător.

Astfel, verificarea marcajului de pe cauciucuri nu este un detaliu minor, ci un aspect care poate face diferența între o călătorie sigură și o experiență riscantă pe drumurile de iarnă.

În sezonul rece, legislația din România impune clar folosirea cauciucurilor de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Pentru ca acestea să fie recunoscute ca legale, este obligatoriu să conțină marcajul M+S, M.S. sau M&S. Fără această inscripție, șoferii se expun atât sancțiunilor legale, cât și unor pericole majore în trafic.

